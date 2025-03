ŚWIĘTO KOLORU I INNOWACJI

Glasurit® świętuję 100 kolorowych lat kultowej szkarłatnej ary

18 marca 2025 r. obchodzimy 100. rocznice urodzin szkarłatnej ary, która stała się częścią logo Glasurit i twarzą marki. BASF Coatings rozpoczyna kampanię pod hasłem „100 kolorowych lat”, obejmującą całoroczną serię angażujących działań i wydarzeń mających na celu zbliżenie klientów i pracowników na całym świecie. Kampania jest uhonorowaniem dumnego dziedzictwa Glasurit w zakresie innowacji, zrównoważonego rozwoju i najwyższej jakości lakiernictwa samochodowego.

Kluczowy kamień milowy

W 1925 roku papuga, ara czerwona stała się nową twarzą marki Glasurit. Wybór padł, na to zwierzę ze względu na odważne, żywe kolory, które doskonale reprezentowały rewolucyjną erę kolorowych, natryskowych farb nitrocelulozowych. Szkarłatna ara symbolizowała nie tylko kolor, ale także zaangażowanie Glasurit w innowacje i dążenie do doskonałości.

Dołącz do nas i świętuj 100 kolorowych lat Glasurit! Uhonoruj naszą ukochaną czerwoną arę – Rudiego, która stała się symbolem bogatej historii naszej marki. Ten kamień milowy pokazuje nasze zaangażowanie w doskonałość i innowacje w dziedzinie lakierów samochodowych – powiedział Chris Titmarsh, starszy wiceprezes ds. globalnych lakierów samochodowych w BASF.

Przez lata papuga konsekwentnie towarzyszyła Glasurit. Jest rozpoznawalnym symbolem, który sygnował takie ważne wydarzenia w historii marki, jak wprowadzenie na rynek systemu lakierów wodorozcieńczalnych Linii 90 w 1992 roku. Wdrożenie światowej, internetowej platformy wiedzy dla lakierników – RATIO Concept w 2000 roku, czy premiera ekologicznych produktów Glasurit: Linii 100 i AraClass w 2020 roku, umacniając swoją reputację światowego lidera branży. Wprowadzając cyfrowe rozwiązania biznesowe Refinity, Glasurit ustanowił nowy standard w branży, oferując cyfrową platformę zarządzania warsztatami, która zwiększa rentowność i wydajność klientów. Dziś szkarłatna ara nadal symbolizuje niezachwiane zaangażowanie Glasurit w produktywność, zrównoważony rozwój i najwyższą jakość. Niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi nas kolejne 100 lat, Rudi będzie nadal inspirować doskonałość w każdej warstwie lakieru Glasurit.

Glasurit Automotive Refinish Paints, ważna część BASF Coatings.

Pod marką Glasurit BASF Coatings sprzedaje szeroką gamę systemów lakierów do renowacji samochodów, koncentrując się na ekologicznych wodorozcieńczalnych lakierach bazowych i farbach o wysokiej zawartości części stałych. Korzystając z tych systemów, można spełnić wszystkie wymogi prawne dotyczące redukcji rozpuszczalników w dowolnym miejscu na świecie, a pod względem wyglądu i trwałości produkty spełniają te same standardy jakości, co farby rozpuszczalnikowe. W tym obszarze firma oferuje szeroką gamę usług wspierających swoich klientów. Farby Glasurit Automotive Refinish Paints są zatwierdzone przez większość wiodących producentów samochodów do napraw na rynku wtórnym na całym świecie i wybierane przez nich ze względu na ich doświadczenie w zakresie kolorów.

