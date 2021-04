WYGODNE SPODNIE I BLUZY ROBOCZE DLA MECHANIKÓW

Mechanicy przywiązują bardzo dużą uwagę do stroju roboczego. Poszukują ubrań, które obok podstawowych funkcji ochronnych oferują także dodatkowe udogodnienia zwiększające komfort użytkowania. Warto poznać interesujące rozwiązania, które możemy spotkać obecnie na rynku.

Dziś półki sklepowe czy witryny sklepów internetowych oferują wiele modeli oraz rodzajów odzieży roboczej. Jednak, czy możemy wskazać czym tak naprawdę różnią się standardowe modele spodni i bluz roboczych od tych bardziej specjalistycznych z nowoczesnymi rozwiązaniami? Pytanie niby oczywiste, ale czy potrafimy na nie od razu odpowiedzieć?

Najważniejsze cechy

Jak wskazuje literatura przedmiotu odzież ochronna należy do grupy środków ochrony indywidualnej. Oznacza to, że spełnia wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Jest zaprojektowana oraz wykonana tak, aby zapewniać najwyższy stopień ochrony przy jednoczesnym umożliwieniu wykonywania czynności przez użytkownika. Najczęściej odbywa się to poprzez zasłonięcie jak największego obszaru ciała, tak by chronić przed przypadkowymi

otarciami, skaleczeniami, czy też możliwością kontaktu z substancjami mogącymi negatywnie wpływać na zdrowie lub obniżającymi komfort pracy. Funkcje ochronne są czynnikiem ważnym, jednak najważniejsza z punktu widzenia mechanika jest oczywiście wygoda, komfort termiczny oraz wszelkiego rodzaju udogodnienia, których nie posiada odzież codzienna.

Przyjazne skórze, elastyczne

Czołowi producenci przywiązują dużą wagę do składu materiału z jakiego szyte są ubrania. Najczęściej wykorzystywana jest tkanina będąca mieszanką włókien bawełnianych (naturalnych) i poliestrowych (syntetycznych).



Skład procentowy odpowiada za przewiewność, miękkość, wchłanianie wody oraz za wytrzymałość i szczelność. Skład materiału wykorzystanego do produkcji pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy dany model będzie lepszy do pracy w pomieszczeniu, czy też na otwartym powietrzu, latem, czy zimą. Im więcej bawełny, tym większa przewiewność, ale też mniejsza odporność na opady atmosferyczne oraz trwałość i dłuższy czas schnięcia.

Dobrym przykładem będą dwa komplety ubrań z oferty marki Lahti Pro. Pierwszy składający się z bluzy LPBR0 oraz ogrodniczek LPSR02 lub tradycyjnych spodni LPSR01. Te modele zostały uszyte z materiału o gramaturze 267g/m2 składającego się z 35% bawełny i 65% poliestru. Komplet ten bardzo dobrze spisuje się w czasie prac na świeżym powietrzu zarówno latem jak i zimą. Zapewnia dobrą wymianę ciepła i jest odporny na rozdarcia oraz przetarcia. Zastosowana ciemna kolorystyka sprawia, że nie widać na nim zabrudzeń.

Drugim kompletem wprost idealnym do prac prowadzonych w okresie wiosenno-letnim wewnątrz i na zewnątrz jest na przykład bluza robocza oznaczona jako L40407, spodnie L40506 lub ogrodniczki L40606. Do ich uszycia wykorzystano materiał składający się ze 100% bawełny.



W czasie wyboru ubrania ochronnego warto sprawdzić czy mieszanka włókien tworzących materiał, w trakcie dotyku daje odczucie gładkości i jest pozbawiona ostrych brzegów, występów i krawędzi, które mogłyby powodować powstanie zadrapań, skaleczeń lub otarć. Ubranie ochronne nie powinno zakłócać w stopniu znacznym odbierania bodźców przez zmysł dotyku, a także nie może wymuszać na użytkowniku konieczności poruszania się w nienaturalny

sposób. Warto wiedzieć, że włóknem, które znacznie podnosi komfort użytkowania ubrania jest elastan. Już 2-3% jego dodatek sprawia, że tkanina zyskuje zupełnie nowe, korzystne dla mechanika walory. Zaliczyć do nich można na pewno obniżenie sztywności konstrukcji, co ułatwia sprawne poruszanie się oraz dostosowywanie pozycji ciała do wykonywanych czynności. Łatwiej jest się schylać, klękać i wstawać. Co w trakcie prac związanych z serwisowaniem samochodów jest czynnościami występującymi bardzo często.

Dodatek elastanu znajdziemy m.in. w jeansowych spodniach ochronnych Lahti Pro. Zostały one oznaczone jako L40510, L40517. W tym modelu zastosowano specjalny krój, który sprawia, że spodnie idealnie dopasowują się do ciała i dzięki temu zapewniają bardzo wysoki komfort noszenia.

Dla wygody użytkownika spodnie L40510 wyposażono w 12 kieszeni, w tym 2 zapinane na napy. Walory wytrzymałościowe zostały podniesione za sprawą podwójnych szwów oraz dodatkowego ich wzmocnienia w kroku.

Innym udogodnieniem, które jest wykorzystywane w ubraniach ochronnych marki Lahti Pro jest wyposażenie ich we wstawki z tzw. materiałów „4-way elastic”. Umieszcza się je w miejscach, w których w czasie normalnego użytkowania najczęściej dochodzi do naprężeń, to jest w okolicach kolan lub też ramion. Tego typu praktyczne rozwiązanie odnajdziemy w bluzach, spodniach i ogrodniczkach roboczych oznaczonych odpowiednio jako L40410, L40509, L40609.

Idealne dopasowanie

Ważnym elementem odzieży ochronnej są wszelkiego rodzaju systemy regulacji wielkości oraz długości. Ich głównym zadaniem jest uzyskanie maksymalnie najlepszego dopasowania do budowy ciała mechanika. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na nowatorskie rozwiązania dostępne na rynku. Wskazać tu można m.in. zastosowanie konstrukcji z elementem regulacyjnym wykonanym z elastycznej taśmy. Dzięki niej spodnie idealnie dopasowują się do ciała użytkownika. Kiedy na przykład wykonuje on czynności serwisowe w pozycji wyprostowanej dobrze opina ubiór w pasie, kiedy natomiast zachodzi konieczność pracy w pozycji pochylonej (np. przy naprawach w komorze silnika) system samoczynnie zmienia stopień opinania. Spodnie cały czas pozostają na ustawionej wysokości. Samoczynnie nie opadają oraz nie powodują zbyt dużego nacisku na brzuch. Spodnie ochronne Lahti Pro wyposażone są w systemy regulacyjne. W zależności od modelu dostępne są rozwiązania standardowe, w którym obwód regulowany jest za pośrednictwem guzików oraz elastyczne systemy wykorzystujące taśmę (np. L40510, L40509, L40609, L40515, L40514).

Dodatkowa wentylacja

Projektanci odzieży ochronnej muszą stosować się także do zasady utrzymania możliwie najniższej wagi ubioru, przy zapewnieniu przez niego ochrony, a także wytrzymałości na długotrwałe użycie. Wykrój i sposób uszycia każdego modelu spodni, bluz, kurtek (oraz innych rodzajów ubiorów) musi zapewniać możliwie największy stopień wentylacji.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której mechanik nadmiernie się poci w następstwie źle opracowanego sytemu

wymiany ciepła. Bardzo ciekawym rozwiązaniem znacznie podnoszącym komfort jest zastosowanie siatkowych wstawek.

W przypadku spodni umieszcza się je w miejscu zgięcia kolan, a w bluzach można je znaleźć pod pachami. W tym ostatnim przypadku mechanik samochodowy może za pomocą zamka błyskawicznego otwierać je lub zamykać regulując w ten sposób stopień dodatkowej wentylacji oraz izolacji cieplnej. System ten znajdziemy zarówno w starszych jak i nowszych modelach ubrań ochronnych Lahti Pro. Wymienione udogodnienia w znaczący sposób wpływają na poprawę komfortu pracy. Jeszcze innym rozwiązaniem stosowanym głównie w bluzach roboczych jest podszewka siatkowa. Dzięki niej stworzona zostaje specjalna osłona powietrzna, która sprawia, że naturalna ciepłota ciała wolniej przenika przez warstwę zewnętrzną i dłużej utrzymuje się blisko skóry naturalnie ją ogrzewając. W okresie letnim natomiast stanowi dodatkową barierę przed wysoką temperaturą powietrza.

Większa wytrzymałość

W odzieży ochronnej Lahti Pro znajdziemy również rozwiązania, które skutecznie wydłużają czas jej użytkowania. Są to między innymi potrójne, a nie podwójne szwy oraz dodatkowe wzmocnienia z wytrzymałych materiałów takich jak poliester 600D. Umieszczane są one w miejscach, które w trakcie pracy często mogą stykać się z podłożem, a w związku z tym są szczególnie narażone na przetarcia. W spodniach Lahti Pro specjalne wzmocnienia umieszczone na kolanach pełnią także rolę dedykowanych kieszeni, w które można włożyć piankowe wkładki nakolannikoweułatwiające pracę w pozycji klęczącej.

Praktyczne kieszenie

Ubrania ochronne Lathi Pro obok swojej podstawowej funkcji jaką jest podniesienie bezpieczeństwa użytkownika zawierają również dodatkowe udogodnienia. Można do nich zaliczyć z pewnością większą, niż w standardowych wersjach liczbę kieszeni. W tym także specjalne i bardzo pojemne tzw. kieszenie monterskie. Są one przeznaczone do przechowywania i przenoszenia przedmiotów o większych gabarytach. Dużym ułatwieniem w codziennej pracy są także wszelkiego rodzaju dedykowane uchwyty na miarkę czy młotek.



W tym kontekście bardzo interesującą propozycją są spodnie typu bojówki, które także znajdują się w ofercie Lahti Pro. Te oznaczone jako L40514 i L40517 łatwo poznać, ponieważ wyróżnia je wzór typu „camouflage”. Natomiast model,

L40515 – wykonany jest z gładkiego materiału w kolorze czarnym.

Bojówki Lahti Pro uszyte zostały z mocnej tkaniny będącej mieszanką 65% poliestru i 35 bawełny. W odróżnieniu

od innych modeli spodni roboczych obecnych już w asortymencie Lahti Pro – w przypadku bojówek tkaninę o gramaturze 255 g/ m2 wzmocniono poprzez dodanie w stałych odstępach dodatkowego, mocniejszego włókna. Zapobiega ono rozdzieraniu się materiału. Tego typu uszlachetnienie podnoszące wytrzymałość materiału nazywa się

rip-stop i łatwo je rozpoznać, poprzez widoczną na materiale charakterystyczną, lekko wypukłą, kratkę.

Bojówki Lahti Pro posiadają elementy odblaskowe, podwójne szwy, system regulacji szerokości w pasie.

W modelu L40514 kieszenie na ochraniacze oraz dolne wykończenia nogawek otrzymały specjalne wzmocnienia

poliestrowym materiałem Dobby Oxford. W nowych bojówkach Lahti Pro L40514 znajdziemy, aż 12 kieszeni, a w modelu L40515 jest ich 8.

Ochrona przed promieniowaniem

Dużą innowacją w obszarze ubrań ochronnych jest wyposażenie niektórych modeli w specjalne kieszenie

przeznaczone do przechowywania telefonów komórkowych. Jak powszechnie wiadomo urządzenia

te emitują nawet w czasie czuwania fale elektromagnetyczne. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika i spełnić zalecane przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) zasady ostrożności, mówiące o przechowywaniu telefonu możliwie daleko od ciała kieszeń dedykowana do jego przenoszenia została wyposażona w podszewkę odbijającą promieniowanie elektromagnetyczne.



JCH

gazetka.lahtipro.pl

Katalog handlowy Lahti Pro to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którym zależy na komforcie i dobrym wyglądzie.