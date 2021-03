Algorytm podpowie, jak szybko i na dobrych warunkach pozbyć się odpadów poprodukcyjnych

Twórcy aplikacji WasteMaster, łączącej wytwarzających odpady z firmami je odbierającymi i przetwarzającymi, proponują nowy sposób na szybką utylizację dowolnej ilości odpadów. Algorytm Odpadowy umożliwia przedsiębiorcom błyskawiczne wyszukanie jednego z kilku tysięcy punktów skupu lub zbiórki w całej Polsce. To niedostępne dotąd w kraju rozwiązanie przyciągnęło już uwagę firm z zagranicy oraz funduszy inwestycyjnych.

W bazie danych Algorytmu Odpadowego znalazło się około 5 tysięcy firm z całej Polski, zajmujących się odbiorem i recyklingiem odpadów. Baza pokrywa niemal cały kraj – obecnie około 90% terytorium. Dzięki temu gdziekolwiek znajduje się nasz odpad, szybko uzyskamy informację, jak wygodnie go zagospodarować. Wystarczy wybrać w Algorytmie Odpadowym kategorię odpadu oraz kod pocztowy, pod którym się znajduje. Na tej podstawie nowa funkcja WasteMaster wskaże najbliższe punkty zajmujące się skupem lub zbiórką danego odpadu i poda odległość do każdego z nich w kilometrach – od najbliższego do najdalszego.

Kolejność lokalizacji prezentowanych przez Algorytm Odpadowy zachęca do utylizacji odpadów jak najbliżej miejsca ich postania. Twórcy WasteMaster podkreślają, że to element proekologicznego nastawienia spółki – im krótsza jest podróż odpadów, tym mniejsza emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji podczas transportu.

Nowe rozwiązanie WasteMaster jest ogólnodostępne. Aby korzystać z Algorytmu Odpadowego, nie trzeba zakładać konta w aplikacji ani być wpisanym do BDO, czyli Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Za korzystanie z nowej funkcji WasteMaster nie są też pobierane opłaty. Z Algorytmu Odpadowego z łatwością skorzysta każdy użytkownik, w tym osoba prywatna. WasteMaster jest dostępny w wersji na smartfony i komputery.

Algorytm oszczędza czas

WasteMaster wprowadził nową usługę w odpowiedzi na sugestie napływające z rynku. Coraz więcej jego uczestników zwraca uwagę na to, jak potrzebny jest wzrost transparentności branży, aby gospodarowanie odpadami odbywało się płynnie. Zdaniem ekspertów z WasteMaster wypełnianie coraz bardziej restrykcyjnych norm, przede wszystkim unijnych, dotyczących przetwarzania odpadów będzie możliwe tylko wtedy, gdy ulegnie poprawie obieg informacji w obrębie branży oraz między wytwarzającymi odpady a odbierającymi je oraz recyklerami.

Obecnie wyszukiwanie punktów skupu lub zbiórki odpadów wymaga cierpliwych i często długich poszukiwań. Informacje o firmach są rozproszone, a dane podane na stronach internetowych zwykle niepełne, więc trzeba je potwierdzać telefonicznie lub mailowo albo udać się do punktu skupu bez pewności, czy zostaniemy obsłużeni.

Aby usprawnić gospodarowanie odpadami, eksperci WasteMaster przez kilka ostatnich miesięcy weryfikowali kilka tysięcy przedsiębiorstw pod kątem zainteresowania każdą z 400 szczegółowych kategorii odpadów dostępnych w aplikacji. Potwierdzili też szereg danych istotnych dla użytkowników: lokalizację punktów zbiórki i skupu, zaplecze transportowe oraz ofertę obsługi firm lub osób fizycznych.

Lista proponowanych przez Algorytm Odpadowy punktów automatycznie dopasowuje się do ostatniego parametru, a pozostałe możemy zmieniać w zależności od tego, czego szukamy. W wynikach wyszukiwania znajdziemy m.in. strony internetowe firm i telefony kontaktowe.

Nasza aplikacja jest skierowana do firm i osób chcących szybko pozbyć się odpadu na jak najlepszych warunkach. Oferujemy dwa rozwiązania, oba szybkie i wygodne, i to użytkownik wybiera, które bardziej mu odpowiada. Można wystawić ogłoszenie w WasteMaster i spokojnie poczekać na korzystne oferty od zainteresowanych danym odpadem przedsiębiorstw. Teraz można też bez wystawiania oferty samodzielnie skontaktować się z podmiotami, które zaproponuje Algorytm Odpadowy – tłumaczy Krzysztof Kowalski, lider projektu w zakresie gospodarki odpadami w WasteMaster.

Ułatwienie dla firm dużych i małych

Algorytm Odpadowy to wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Wystarczy, że wskażą ilość wytwarzanych odpadów i ich kategorię. Większe firmy, wytwarzające duże ilości odpadów poprodukcyjnych, będą miały możliwość wyszukania skupów przyjmujących odpady w hurcie. Znacznie ułatwi to utylizację m.in. odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych czy w postaci złomu. Algorytm Odpadowy pomoże także hurtowniom i sklepom w pozbyciu się dużych ilości opakowań kartonowych. Z kolei mniejsze przedsiębiorstwa wyszukają punkty działające lokalnie, gdy zechcą zagospodarować np. zużyte oleje z restauracji.

Dzięki nowej funkcji WasteMaster można szybko nawiązać relacje handlowe z firmami z całej Polski. Również dla przedsiębiorstw z rynku odpadowego, odbierających i przetwarzających odpady, obecność w Algorytmie Odpadowym jest nieodpłatna.

Zebranie danych o branży odpadowej w ramach jednego narzędzia to także źródło wartościowych informacji o zróżnicowaniu rynku odpadowego w każdym województwie. Twórcy WasteMaster zwracają uwagę na to, że w zależności od lokalizacji wytwarzających odpady, różnią się możliwości zagospodarowania poszczególnych frakcji. Poprawa obiegu informacji o poszczególnych punktach pomoże firmom odpadowym w ich działalności.

– Liczymy na to, że najaktywniejsze firmy zajmujące się skupem lub recyklingiem odpadów, działające dotąd tylko lokalnie, będą dzięki współpracy z nami szybko rozszerzać działalność. To kolejny element, który wnosimy na rzecz wzrostu ilości odpadów poddawanych recyklingowi. Podobny zamysł stoi za naszymi cyklicznymi raportami cenowymi, dotyczącymi poszczególnych frakcji odpadów. Zaprezentowaliśmy dotąd ceny odpadów z gastronomii, złomu kolorowego, złomu kablowego i katalizatorów

– dodaje Krzysztof Kowalski.

Algorytm Odpadowy nie odsyła z kwitkiem

Algorytm Odpadowy proponuje do każdego wyszukiwania łącznie sześć przedsiębiorstw dobranych według zaznaczonych kryteriów. Jeśli mimo to nie uda nam się znaleźć satysfakcjonującej oferty, odpad można wystawić w aplikacji. Dzięki temu, zdaniem zespołu WasteMaster, żaden użytkownik nie pozostanie bez pomocy z niezagospodarowanym odpadem i nie porzuci go, zanieczyszczając środowisko.