Wyjątkowa promocja — kompaktowy pneumatyczny klucz udarowy DSS ½

Klucz udarowy jest jednym z częściej używanych narzędzi przez mechaników czy wulkanizatorów. Do jego głównych zadań należy odkręcanie i przykręcanie różnego rodzaju śrub i nakrętek. W majowej ofercie elektronarzędzi marki Würth Polska znajdziemy kilka pneumatycznych modeli w atrakcyjnych cenach, w tym wyjątkowo poręczny i solidny klucz udarowy DSS ½ ”.

Narzędzia pneumatyczne, dzięki prostszej konstrukcji cechują się wyższą wytrzymałością i żywotnością niż elektronarzędzia o zasilaniu sieciowym czy akumulatorowym. Są lżejsze i poręczniejsze, co z kolei przekłada się na wydajność i komfort pracy. Klucz udarowy w wersji wykorzystującej sprężone powietrze pozwala wykonywać zadania przy minimalnym wysiłku i czasie. Dzięki swojej mocy i precyzji pneumatyczne klucze udarowe znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak motoryzacja, budownictwo, przemysł czy produkcja. Szczególnie przydatne okazują się w naprawie i konserwacji pojazdów, gdzie często wymagana jest praca z dużymi siłami.

Prezentowany pneumatyczny klucz udarowy DSS ½” firmy Würth, ma bardzo kompaktową budowę, lecz mimo swojego niewielkiego rozmiaru, posiada solidną aluminiową obudowę z wyprofilowanym chwytem i regulowanym przełącznikiem przepustnicy, który umożliwia wygodną obsługę zarówno dla osób lewo-, jak i praworęcznych. Jest niezastąpionym urządzeniem do demontażu i montażu połączeń w bardzo trudno dostępnych miejscach, gdzie niemożliwe jest zastosowania innych kluczy udarowych o typowej konstrukcji. Posiada doskonały stosunek mocy do masy — maksymalny moment odkręcający wynosi 610 Nm przy masie jedynie 1,15 kg. Dzięki 6-stopniowej regulacji mocy w lewo i w prawo z wygodną funkcją nawrotnika użytkownik może łatwo i precyzyjnie dostosować narzędzie do konkretnego zadania. Wlot powietrza można obracać w niemal w dowolnym kierunku, co zapewnia maksymalny komfort bez utrudnień wynikających z korzystania z przewodów powietrza.

