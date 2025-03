PROLINE – DIAMENTOWY STANDARD WŚRÓD TARCZ

Marka PROLINE poszerzyła swoją ofertę o innowacyjnie wykonane tarcze diamentowe na stalowym korpusie. Te znane z wysokiej jakości akcesoria sprawdzą się w pracach warsztatowych (blacharstwo, naprawy układu wydechowego, naprawy zawieszenia), zwiększając ich jakość i skracając czas wykonania. Posłużą też dłużej niż ich tradycyjne odpowiedniki.

W tarczach tych zastosowano wysokiej jakości ziarno syntetycznego diamentu lutowane próżniowo na segmentach wyciętych na obwodzie stalowego dysku. Tarcze PROLINE 89620 i 89622 przeznaczone są do zgrubnego cięcia na sucho szerokiej i zróżnicowanej gamy materiałów z wykorzystaniem szlifierek kątowych. Przetniemy nimi stal, żeliwo, żelbeton, beton, klinkier, tworzywa sztuczne, w tym PVC, drewno itd. Doskonale nadają się więc do prac warsztatowych, gdyż znacznie redukują czas tracony na wymianę osprzętu w szlifierkach kątowych.

Tarcze te te dostępne są w średnicach 125 mm (89620) lub 230 mm (89622) i mają otwór mocujący 22,23 mm.

Należy zauważyć, że tak wykonane tarcze PROLINE z obwodowo rozmieszonym i lutowanym próżniowo nasypem diamentowym mają wiele zalet w stosunku do korundowych tarcz spojonych (żywicznych). Po pierwsze, w wyniku wykonywanych cięć ich średnica nie ulega zmniejszeniu, co dla użytkowników oznacza zachowanie stałej, wysokiej efektywności cięcia. Po drugie, ich stosowanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem niebezpiecznego dla operatora rozpadu tarczy podczas cięcia.

Korpus tarcz diamentowych PROLINE 89620 i 89622 wykonany jest bowiem ze stali. Przypominamy, że w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia kawałki tarczy korundowej mogą spowodować poważne obrażenia ciała u użytkownika szlifierki. Po trzecie, omawiane tarcze diamentowe PROLINE doskonale sprawdzają się w cięciu wszelkich rodzajów elementów zestali – w tym blach, kątowników, drutu stalowego, podczas którego szybko zwykle dochodzi do uszkodzenia obwodu tarcz korundowych, co przedwcześnie eliminuje je z użycia. Tarcza stalowa jest pod tym względem zdecydowanie bardziej długowieczna – to tarcza, która na dłużej starcza.