ZF Aftermarket dla mechaników samochodowych.

W kampanii z udziałem Adama Małysza firma uhonorowała osoby, które z zaangażowaniem i pasją dbają o bezpieczeństwo kierowców.

ZF Aftermarket, dostawca oryginalnego wyposażenia na rynek części zamiennych i właściciel marek LEMFÖRDER, SACHS, TRW, kontynuuje kampanię #zawódmechanik.

Znajomy opowiadał mi, jak na początku lat dziewięćdziesiątych ojciec miał mu kupić pierwszy samochód. Powiedział, że może to być jedynie „maluch” (popularny ówcześnie Fiat126p), ponieważ będzie mógł go sam naprawiać. Przy dzisiejszym zaawansowaniu technicznym pojazdów taka historia nie byłaby oczywista. Zarówno samochody osobowe, jak i inne pojazdy komercyjne i przemysłowe wymagają nie tylko kompleksowych rozwiązań technologicznych, ale także wysokiej klasy specjalistów posiadających kompetencje do ich zastosowania. Na szczęście w Polsce nie brakuje mechaników, których wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwalają nie tylko uporać się z usterkami, ale również doradzić czy dobrać najlepsze części. Sposób w jaki dbają oni o pojazdy pozwala zapobiegać awariom i wypadkom przez co każdego dnia przyczyniają się oni do poprawy bezpieczeństwa na drogach – opowiada Monika Chomicka, Marketing Manager ZF Aftermarket.

Kampania #zawódmechanik dedykowana jest wszystkim osobom pracującym przy serwisowaniu i naprawach pojazdów. Dzięki nim każdy kierowca, prywatny czy zawodowy, może czuć się bezpiecznie. To oni są prawdziwymi bohaterami #herosofmobility, pasjonatami swojego zawodu.

W czasach pandemii pracę mechaników doceniły służby medyczne. To właśnie teraz serwisowanie specjalistycznych pojazdów, przede wszystkim karetek, jest szczególnie ważne – w trudnych, zimowych warunkach bardziej niż kiedykolwiek służy bezpieczeństwu personelu medycznego i pacjentów” – podkreśla Monika Chomicka, Marketing Manager ZF Aftermarket. „W ZF Aftermarket chcemy podkreślić rolę cichych bohaterów zapewniających sprawność i bezpieczeństwo pojazdów niezbędnych w tak wielu gałęziach gospodarki. – podsumowuje Monika Chomicka

W opublikowanym właśnie filmie będącym częścią kampanii ZF, Adam Małysz prowadzi swoje Subaru w ekstremalnych, zimowych warunkach. Skoczek narciarski, ale także doświadczony kierowca rajdowy, opowiada jak ważne są osoby, których praca pozostaje ukryta za drzwiami warsztatu, przez co rzadko spotyka się z należnym uznaniem – mowa oczywiście o mechanikach samochodowych. Ambasador kampanii prowadzi samochód sprawnie i szybko. Bez mechaników samochodowych, nawet mistrz Adam nie ma szans, w obliczu usterki czy kolizji. To właśnie oni, jak potwierdza w filmie, stają na wysokości zadania – naprawiają samochód i umożliwiają dalszą jazdę.

Tak jak jazda na nartach, prowadzenie samochodu może dawać poczucie wolności i dystans. Jazda w trudnych warunkach uczy pokory. Aby poruszać się bezpiecznie, trzeba podejmować szybkie decyzje, wiedzieć, w którym momencie zahamować, a kiedy przyspieszyć. Prowadzenie pojazdu wymaga koncentracji i spokojnej głowy. Bezpieczeństwo jazdy zapewniają niezawodne części oraz wybitni ludzie. To właśnie dzięki precyzyjnym i przewidującym mechanikom, miliony kierowców każdego dnia mogą wykonywać swoje zadania i docierają do celu.

Praca mechaników to zarazem pasja i sztuka. Swoim zaangażowaniem nie przestają zadziwiać nawet mistrzów kierownicy. Wspólnie z Adamem Małyszem firma ZF Aftermarket stworzyła kampanię, która jest wyrazem uznania dla przedstawicieli tego wymagającego zawodu. Inspiracją dla jej powstania była codzienna praca z mechanikami. Wbrew stereotypowym opiniom, przedstawiciele tego zawodu to często wysokiej klasy fachowcy, świetnie wykształceni i zawsze gotowi do poszerzania wiedzy. Doświadczony mechanik jest jak lekarz – wykorzystuje wiedzę, dotychczasową praktykę oraz intuicję, aby postawić diagnozę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że powierzając pojazd mechanikom, powierza im również bezpieczeństwo swoje, swoich współpracowników czy rodziny. Kampania ZF jest wyrazem uznania i szacunku dla ich pracy, woli kultywowania dobrych praktyk i nieustającego dążenia do dalszego rozwoju.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.