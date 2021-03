KYB Actimatic Damper System do motocykli

KYB Corporation wprowadza do produkcji innowacyjne rozwiązanie jakim jest KYB Actimatic Damper System (KADS).

KADS to elektronicznie sterowany półaktywny układ zawieszenia dedykowany do motocykli, który integruje technologię regulacji siły tłumienia z technologią hydrauliczną.

Wprowadza on oryginalną koncepcję „Ground-Hook” („hak z ziemi”) opracowaną przez inżynierów KYB, która zapewnia kierowcy wrażenie „uziemienia” opony do drogi oraz daje poczucie większego bezpieczeństwa. Wspomaga to umiejętności kierowcy i przyczynia się do maksymalnej stabilności i kontroli podczas prowadzenia motocykla.

W system KADS zostanie wyposażona najnowsza wersja motocykla Yamaha Tracer 9 GT co zapewni zarówno sportowe osiągi jak i wygodne prowadzenie. W pełni regulowane elektroniczne zawieszenie przednie i tylne jest zarządzane przez sześcioosiową jednostkę pomiaru bezwładności (IMU) i jednostkę sterującą silnika (ECU). Jednostka sterująca zawieszeniem (SCU) oblicza optymalne ustawienia tłumienia zawieszenia, które są natychmiast regulowane za pomocą specjalnego zaworu elektromagnetycznego, aby zapewnić płynne i bezpieczne prowadzenie motocykla, niezależnie od obciążenia lub warunków jazdy. Tryb ustawia się za pomocą interfejsu na wyświetlaczu TFT.

Taki układ zawieszenia generuje stałą siłę tłumienia, nawet gdy tłok amortyzatora porusza się wolniej. Przyczynia się to do odpowiedniego ustawienia motocykla podczas ruszania z miejsca, a także stabilizuje ustawienie podwozia podczas przyspieszania, hamowania oraz pokonywania zakrętów. Elektronicznie sterowany system kontroluje tłumienie odbicia i kompresji przedniego widelca oraz tłumienie odbicia w tylnym amortyzatorze. To wysoce zaawansowane zawieszenie generuje znacznie szerszy zakres siły tłumienia niż konwencjonalne rozwiązanie i jest w stanie natychmiast reagować na zmieniające się warunki drogowe, aby osiągnąć optymalne właściwości jezdne. KYB to nie tylko najbardziej znane w Europie zawieszenia samochodowe, KYB jest również światowym liderem w dziedzinie zawieszeń do motocykli, w tym amortyzatorów tylnych i przednich widelców.