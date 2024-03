53 nowe referencje zaworów EGR Niterra

Nowe referencje pokryją dodatkowy park samochodowy o liczbie około 25 milionów pojazdów, co pozwoli na rozszerzenie pokrycia parku samochodowego do ponad 110 milionów pojazdów w regionie EMEA. Nowe zawory EGR zwiększą liczbę dotychczasowej oferty tych produktów w katalogu Nittera o 50%. Pięć referencji wyposażonych zostało w specjalną jednostkę chłodzącą i obecnie w ofercie firmy będzie łącznie siedem takich rozwiązań. W katalogu NTK oznaczone są one literą C.

Zaostrzające się przepisy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia emisji i dążenie do zapewnienia czystszych silników spalinowych są zgodne z celami strategicznymi firmy Nittera, którymi jest udoskonalenie oferty zaworów EGR oraz zapewnienie większej liczby części i ich dostępności w regionie EMEA. Rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów na tego rodzaju wydajne komponenty, które skutecznie ograniczają emisję gazów cieplarnianych i pomagają chronić środowisko, oznacza, że sprzedaż ma duży potencjał wzrostu w niedalekiej przyszłości.

Nowe zawory EGR obejmą rozwiązania oferowane przez kilku producentów samochodów azjatyckich, których obecnie brakuje w ofercie produktowej na rynku, takich marek jak: Hyundai, Kia, Mazda, Daihatsu i Suzuki (w tym model EGE5-V116 popularnego crossovera Grand Vitara II) czy EGE5-D064 dla popularnych modeli Volvo (w tym C30, S40, V40 i XC60).

Nieprzerwane rozszerzanie naszej gamy nowoczesnych zaworów EGR umożliwia skuteczne dostarczanie tego zaawansowanego komponentu jeszcze większej liczbie klientów, obejmując nie tylko marki europejskie, ale także te z Azji. To nie tylko potwierdzenie naszej stałej zdolności do spełniania rosnących wymagań rynku wtórnego w branży motoryzacyjnej poprzez dostarczanie komponentów najwyższej jakości, ale również wyraźne podkreślenie naszej wiodącej roli w dziedzinie rozwoju zaawansowanej elektroniki pojazdowej. – komentuje Dawid Pauszek, Manager Technical Support Aftermarket Eastern Europe.

Zgodnie z planami do 2025 roku liczba zaworów EGR w ofercie Nittera wynosić będzie aż 153 referencji, które pokryją zapotrzebowanie 121 milionów samochodów w regionie EMEA. Firma kładzie nacisk przede wszystkim na konsolidację asortymentu i identyfikację nowych jednostek magazynowych (SKU). Surowe standardy jakości Niterra oznaczają, że nowe zawory przechodzą testy przeprowadzane w najbardziej ekstremalnych warunkach, co pozwala spełnić najbardziej restrykcyjne normy EC Euro i zapewnić doskonałą wydajność emisji, zgodnie z ich odpowiednikami rynku OE.

Zawory EGR zostały po raz pierwszy użyte w Europie w latach 90. XX wieku w celu spełnienia norm emisji Euro 1. Chociaż obecnie są one montowane we wszystkich nowych samochodach z silnikami wysokoprężnymi, nadal jedynie 30% samochodów benzynowych jest wyposażone w ten komponent. W niektórych nowych modelach montowane są dwa zawory EGR – jednostka o niskim ciśnieniu i jednostka o wysokim ciśnieniu – co pokazuje rosnące zapotrzebowanie na części zamienne na rynku wtórnym w przyszłości. Zawory EGR odgrywają kluczową rolę w dążeniu do czystszych silników spalinowych i działają poprzez recyrkulację gazów spalinowych do kolektora dolotowego, aby zmniejszyć ilość emitowanych podczas procesu spalania tlenków azotu (NOx).

Siedem spośród nowych zaworów EGR dedykowanych dla rynku wtórnego zostało wprowadzonych na rynek w połowie stycznia 2024 roku i są już dostępne w sprzedaży. Pozostałe 46 pojawi się w ofercie Nittera do końca marca, w tym czasie klienci będą mogli znaleźć konkretne numery części w katalogu TecDoc, a w dalszej perspektywie także w wyszukiwarce strony internetowej www.ngkntk.com oraz w katalogu drukowanym.

Nowe zawory będą dostarczane z akcesoriami typu OE, takimi jak uszczelki i/lub O-ringi.