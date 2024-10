BREMBO CCM – TARCZE I KLOCKI HAMULCOWE CARBON CERAMIC MATERIAL: DOSTĘPNE NA RYNKU AFTERMARKET

Najlepsze materiały będą wykorzystywane w hamulcach Brembo CCM dostępnych na rynku wtórnym.

Brembo ogłosiło na targach Automechanika we Frankfurcie rozszerzenie oferty produktów o tarcze i klocki hamulcowe Carbon Ceramic Material (CCM). Od 2000 r. były one stosowane tylko na pierwszy montaż, a od teraz te specjalne produkty będą również dostępne na rynku wtórnym.

Główną zaletą CCM jest waga mniejsza o 50% w porównaniu z tarczami żeliwnymi. Pozwala

to zmniejszyć masę nieresorowaną samochodu, co znacząco przyczynia się do lepszej sterowności pojazdu.

Drugą zaletą produkowanego przez Brembo Carbon Ceramic Material jest wysoki współczynnik tarcia w każdych warunkach – pozostaje on stabilny podczas hamowania przy dowolnej prędkości i w różnych warunkach pogodowych, co pozwala kierowcy zoptymalizować nacisk na hamulec i zwiększyć skuteczność zatrzymania.



Obciążenia termiczne, jakim poddawana jest tarcza podczas długotrwałego hamowania, nie wpływają na współczynnik tarcia ceramicznego materiału kompozytowego, co jest trudne do osiągnięcia przy tradycyjnych elementach żeliwnych.



Ponadto, zmniejszone odkształcenie elementów Brembo CCM nawet przy wysokich temperaturach gwarantuje idealne działanie z klockami hamulcowymi, które zostały zaprojektowanymi do tego typu zastosowań i również będą wkrótce dostępne na rynku. Z kolei tarcze żeliwne przy dużym obciążeniu termicznym mają tendencję do odkształceń.



Powierzchnia tarcz Brembo CCM nie ulega korozji, nawet podczas kontaktu z wodą lub roztworami soli osadzającymi się w sezonie zimowym. Dzięki wysokiej odporności na zużycie, ich żywotność jest zagwarantowana na 150.000 km przy użytkowaniu drogowym i na 2.000 km przy ekstremalnym użytkowania na torze (np. Ferrari Challenge).



W porównaniu z tarczami żeliwnymi, tarcza Brembo CCM szybko nagrzewa się podczas hamowania, ale potem równie szybko stygnie. Ta cecha pozwala na wielokrotne cykle hamowania przy dużej sile nacisku, bez zmniejszenia wydajności tarcia.



Brembo rozpoczęło projekt CCM w 1998 r., a po 4 latach badań i testów tarcze CCM zostały po raz pierwszy zamontowane w samochodzie Ferrari Enzo. Do opracowania technologii produkcji tarcz węglowo-ceramicznych CCM zostało wykorzystane doświadczenie Brembo w dziedzinie tarcz węglowych CCR dla Formuły 1.