OLEJE SHELL HELIX W TECHNOLOGII GTL – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MECHANIKÓW 

Oleje silnikowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu długiego i wydajnego działania współczesnych jednostek napędowych. W dobie zaawansowanych technologii motoryzacyjnych, konieczne jest stosowanie środków smarnych, które nie tylko spełniają wymagania producentów, ale także je przewyższają. Oleje Shell Helix, produkowane w technologii GTL (Gas-to-Liquid), są doskonałym przykładem innowacji zapewniającej wyjątkową ochronę silnika.

Oleje Shell Helix powstają w wykorzystującej proces GTL technologii Shell PurePlus. To opracowane przez Shell zaawansowane rozwiązanie pozwala przekształcać gaz ziemny w krystalicznie czysty olej bazowy, z którego powstają nowoczesne oleje silnikowe. Proces GTL pozwala na produkcję czystszych i bardziej jednorodnych olejów bazowych w porównaniu do tych pozyskiwanych z ropy naftowej. W procesie GTL gaz ziemny zostaje przekształcony w syntetyczny olej po serii złożonych procesów chemicznych, takich jak synteza czy hydrokraking.

Technologia Shell PurePlus pozwala uzyskać olej bazowy zapewniający bardziej stabilną lepkość i ochronę przed tarciem oraz niższą lotność w porównaniu z powszechnie stosowanymi tradycyjnymi olejami bazowymi. Dzięki temu pomaga wydłużyć żywotność silnika, zmniejszyć koszty eksploatacyjne, jak również zmniejszyć zużycie oleju, poprawić efektywność spalania i uzyskać większą czystość silnika – mówi Cezary Wyszecki, Doradca Techniczny w dziale sprzedaży pośredniej środków smarnych w Shell Polska.

Olej bazowy uzyskany za pomocą Technologii Shell PurePlus jest wzbogacany o specjalną formułę aktywnych dodatków czyszczących Technologię Aktywnego Oczyszczania (Active Cleansing Technology), dzięki czemu olej Shell Helix Ultra jest najbardziej zaawansowanym technologiczne olejem silnikowym.

Zalety oleju silnikowego Shell Helix w technologii GTL

W pełni syntetyczne oleje silnikowe Shell Helix z nawiązką zaspokajają wymogi zarówno starszych samochodów, jak i aut najnowszej generacji, w tym pojazdów hybrydowych. Są też stosowane do pierwszego zalania silnika przez wielu wiodących producentów samochodowych na całym świecie.

Oleje oparte na technologii GTL charakteryzują się niemal idealną czystością, co przekłada się na lepszą ochronę silnika przed osadami oraz korozją. Oleje te mają mniejszą zawartość zanieczyszczeń, takich jak siarka i inne niepożądane składniki, które są często obecne w olejach mineralnych.

Oleje Shell Helix cechują się doskonałą stabilnością termiczną. Oznacza to, że lepiej radzą sobie w ekstremalnych temperaturach, zapewniając skuteczną ochronę zarówno podczas mrozów, jak i w wysokich temperaturach pracy silnika. Ogranicza to ryzyko utleniania się oleju oraz jego degradacji, co przedłuża jego żywotność.

Dzięki mniejszej lepkości, oleje wytworzone w procesie GTL łatwiej przepływają przez układ smarowania, co zmniejsza tarcie między ruchomymi częściami silnika. To przekłada się na lepszą ochronę podzespołów i mniejsze zużycie paliwa. Ponadto oleje Shell Helix z technologią PurePlus tworzą bardziej stabilny film ochronny na powierzchniach metalowych, co zmniejsza zużycie mechaniczne silnika. Efektem jest wydłużona żywotność silnika oraz mniejsza awaryjność, szczególnie w wysokoobciążonych silnikach nowoczesnych samochodów.

Oleje GTL pomagają skutecznie redukować powstawanie osadów, które mogą gromadzić się na kluczowych elementach silnika, takich jak tłoki czy zawory. To kluczowy aspekt dla mechaników, którzy wiedzą, jak negatywny wpływ mogą mieć osady na działanie silnika, zwłaszcza w warunkach dużego obciążenia.

Oleje Shell Helix – korzyści dla klienta i warsztatu

Mechanicy, stosując i polecając oleje Shell Helix mogą zaoferować swoim klientom szereg korzyści, które mają bezpośredni wpływ na sprawność i żywotność silników ich pojazdów. Dzięki lepszej płynności i niższemu tarciu, oleje te wspomagają optymalizację zużycia paliwa.

Jest to szczególnie ważne dla właścicieli pojazdów flotowych oraz dla kierowców pokonujących długie dystanse. Oleje Shell Helix Ultra oferują wydłużone interwały wymiany w porównaniu do standardowych olejów, co z kolei redukuje koszty eksploatacyjne i czas, jaki pojazd musi spędzić w warsztacie. Oleje z gamy Shell Helix doskonale sprawdzają się zarówno w zimnych, jak i gorących klimatach, zachowując swoje właściwości smarne w szerokim zakresie temperatur. Dzięki temu mogą być stosowane w najtrudniejszych warunkach i tam, gdzie są wymagane oleje 0W-X. Czystszy olej oznacza mniejsze obciążenie dla filtrów oleju, co pozwala im skuteczniej spełniać swoje zadanie przez dłuższy czas. Oleje Shell Helix doskonale chronią silniki przed zużyciem i korozją. To oznacza mniejszą potrzebę napraw oraz wydłużone interwały między przeglądami technicznymi – wylicza Cezary Wyszecki, Doradca Techniczny w dziale sprzedaży pośredniej środków smarnych w Shell Polska.

Stosowanie olejów silnikowych Shell Helix opartych na technologii GTL to najlepsza oferta dla tych warsztatów, których klienci poszukują produktów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych, gwarantujących najdłuższe przebiegi i osiągi. Technologia Shell PurePlus to gwarancja niezawodnej ochrony, oszczędności paliwa oraz długowieczności silników.

Sprawdzone w ekstremalnych warunkach sportowych

Oleje Shell Helix mają aprobaty i rekomendacje najważniejszych producentów samochodów na świecie. Ze środków smarnych Shell Helix korzystają także fabryczne zespoły startujące w sportach motorowych. Olej Shell Helix Ultra pomaga chronić silniki samochodów rywalizującego w Formule 1 zespołu Ferrari. Jako sponsor tytularny i partner techniczny, Shell wspiera fabryczny zespół Hyundai startujący w rajdowych mistrzostwach świata WRC.