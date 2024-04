Dlaczego hybrydy wymagają innego oleju silnikowego?

Samochody hybrydowe przyczyniają się do mniejszego zanieczyszczenia środowiska spalinami, ale ich układ napędowy poddawany jest większym obciążeniom. Efektywne smarowanie pracującego w nim silnika zapewnia olej o odpowiedniej lepkości, na przykład Shell Helix Hybrid 0W-20.

Od 2035 roku w Europie obowiązywać ma zakaz sprzedaży nowych samochodów z napędem spalinowym. W ich miejsce oferowane będą najprawdopodobniej wyłącznie pojazdy elektryczne. Rozwiązaniem przejściowym są hybrydy, które oferują dzisiaj różne możliwości jeśli chodzi o ładowanie układu elektrycznego. Z miesiąca na miesiąc rośnie sprzedaż hybryd typu plug-in.

Oba rozwiązania wymagają zastosowania innego podejścia do kwestii smarowania niż w pozostałych silnikach spalinowych. Powodem są przede wszystkim krótsze cykle pracy jednostki spalinowej oraz działanie systemu start/stop. Należy więc zapewnić optymalne smarowanie całego układu przy znacznie niższych temperaturach roboczych i w krótszym czasie.

Odpowiedzią na te wyzwania jest syntetyczny olej silnikowy Shell Helix Hybrid 0W-20. Został on opracowany z wykorzystaniem unikalnej technologii Shell PurePlus, która umożliwia spełnienie wielu sprzecznych wymagań: pracy przy dużej rozpiętości temperatur, małych oporów przepływu, czystości silnika oraz dużej odporności na wysoką temperaturę. Dzięki wysokiej czystości i swojemu składowi, olej ten wydatnie przyczynia się do redukcji śladu węglowego i ochrony środowiska naturalnego, co też łączy się z rozwojem samochodów hybrydowych.

Co jednak ważne dla kierowcy, olej Shell Helix Hybrid 0W-20 umożliwia osiągnięcie mniejszego nawet o 3,6 proc. zużycia paliwa*. W praktyce zasięg samochodu na dystansie 640 kilometrów może wzrosnąć o kolejne 23 kilometry. Niska temperatura płynięcia oleju zapewnia bowiem szybsze smarowanie wnętrza silnika, a tym samym płynniejszą jazdę. Shell Helix Hybrid gwarantuje również efektywniejsze zabezpieczenie elementów układu napędowego przed mechanicznym zużyciem czy odziaływaniem wody kondensacyjnej bądź kwasów.

Największym obciążeniem mechanicznym i termicznym dla silnika spalinowego są cykle rozruchu. Praca systemu start/stop potęguje te wyzwania. W samochodach hybrydowych, w zależności od cyklu, układ włącza się z inną częstotliwością, np. w mieście większa część trasy jest pokonywana w trybie elektrycznym. W tym czasie silnik spalinowy nie zużywa praktycznie paliwa, ale w każdej chwili musi być gotowy, by powrócić do pracy na wysokich obrotach. Typowy olej, nawet syntetyczny, z uwagi na swoją charakterystykę lepkościową nie zapewniłby dostatecznie szybkiego smarowania, dlatego w takich pojazdach należy stosować olej silnikowy o niższej lepkości. Ze względu na większą liczbę zatrzymań i rozruchów spowodowanych przenoszeniem mocy pomiędzy silnikiem elektrycznym, a spalinowym, olej silnikowy musi zapewniać większą ochronę przed zużyciem. Shell Helix Hybrid 0W-20 doskonale spełnia te wymagania. – Cezary Wyszecki, Doradca Techniczny w dziale Sprzedaży Dystrybucyjnej środków smarnych w Shell Polska

* Na podstawie wyników badania zużycia paliwa ACEA M111 (CEC L-054-96) w porównaniu z branżowym olejem referencyjnym.