Dobór optymalnego amortyzatora

Mechanicy lub sprzedawcy spotykają się z pytaniem: „Jaki typ amortyzatora byłby najlepszym rozwiązaniem do mojego samochodu?”.

Wbrew pozorom jest to bardzo istotne i ważne pytanie. Czasami okazuje się, że odpowiedź nie jest taka prosta jak mogło by się wydawać. Dlaczego?

W przypadku identyfikacji i doboru części dla danego pojazdu bardzo ważnym aspektem jest informacja dotycząca sposobu eksploatacji pojazdu. Oczywiście w wielu przypadkach wybór amortyzatora nie sprawia problemu , ponieważ mamy do dyspozycji tylko jeden typ oferowanej części. Są jednak pojazdy, w których katalog zastosowań daje możliwość wyboru pomiędzy amortyzatorami o różnych konstrukcjach i parametrach pracy co przekłada się bezpośrednio na właściwości jezdne i sposób prowadzenia auta. W ofercie mogą znajdować się takie rozwiązania jak amortyzatory o konstrukcji dwururowej z zastosowanym wewnątrz powietrzem o ciśnieniu 1 bara lub azotem o ciśnieniu od 2.5 do 5.0 bar. Dodatkowo klient może mieć możliwość wyboru amortyzatora o konstrukcji jednorurowej z wysokim ciśnieniem azotu od 25 do 30 bar lub amortyzatorów o charakterystyce sportowej takich jak konstrukcje Ultra SR czy regulowana seria AGX. Okazuje się w takim przypadku, że pozornie prosty wybór może okazać się dość trudny.

Pamiętajmy, iż zwiększone ciśnienie oraz zastosowanie azotu wewnątrz amortyzatora poprawia jego właściwości i parametry pracy oraz znacząco wpływa na poprawę przyczepności i bezpieczeństwa jazdy. Najważniejsze, aby określić preferencje użytkownika pojazdu i odpowiednio dobrać typ amortyzatora do jego oczekiwań.

Poniżej serie amortyzatorów KYB oferowanych na rynku części zamiennych:

Premium – amortyzator dwururowy olejowo-gazowy z powietrzem o ciśnieniu 1 bara.

Produkowane przy wykorzystaniu tej samej technologii oraz systemów kontroli jakości, co amortyzatory montowane jako oryginalne wyposażenie fabryczne. Użytkownicy otrzymują produkty, które po zamontowaniu w pojeździe kompensują zużycie innych elementów układu jezdnego zapewniając tym samym komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Excel G – amortyzator dwururowy gazowo-olejowy z azotem o ciśnieniu 2.5-5.0 bar.

Opatentowane zawory i sprężony azot poprawiają komfort jazdy jednocześnie znacząco ograniczając powstawanie pęcherzyków powietrza (kawitacja). Ten typ amortyzatorów przeznaczony jest dla użytkowników stawiających bezpieczeństwo ponad wszystko.

Gas-A-Just – amortyzator jednorurowy gazowo-olejowy z azotem o wysokim ciśnieniu 25-30 bar.

Połączenie właściwości azotu sprężonego pod wysokim ciśnieniem [siły tłumienia zwiększone o ponad 30% w porównaniu z amortyzatorem dwururowym] oraz parametrów oleju o szerokim zakresie temperatur pracy minimalizuje drgania oraz boczne kołysania nadwozia.

Produkt o parametrach oryginalnego wyposażenia fabrycznego.

Ultra SR – amortyzator gazowo-olejowy z azotem o zwiększonym ciśnieniu i sportowej charakterystyce.

Zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia doskonałej stabilności jazdy przy maksymalnym bezpieczeństwie kierowcy o sportowych ambicjach i wysokich wymaganiach odnośnie prowadzenia pojazdu. Stabilność oraz bezpieczeństwo jazdy uzyskano przez zmianę charakterystyki siły tłumienia.

AGX – amortyzator gazowo-olejowy z azotem o zwiększonym ciśnieniu i sportowej charakterystyce z możliwością regulacji.

Umożliwiają regulację siły tłumienia odpowiednio do warunków jazdy lub preferencji kierowcy bez konieczności podnoszenia pojazdu czy używania narzędzi specjalnych. Wielostopniowa, ręczna regulacja siły tłumienia (4- stopniowy lub 8 – stopniowy zakres regulacji), wpływa na uzyskanie progresywnej charakterystyki pracy zaworów tłumienia.