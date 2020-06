„WIĘCEJ ZA MNIEJ” LUB „WANTED – ŻYWY LUB MARTWY” – NOWE PROMOCJE HELLA!

HELLA to notowana na giełdzie firma rodzinna o globalnym zasięgu, zatrudniająca około 40.000 pracowników w 125 oddziałach w ponad 35 krajach. Koncern HELLA projektuje i produkuje elementy oraz systemy w dziedzinie oświetlenia i elektroniki dla branży motoryzacyjnej. Ponadto HELLA może pochwalić się jedną z największych w Europie spółką produkującą urządzenia diagnostyczne do pojazdów osobowych. Hella Gutmann Solutions wspiera warsztaty komputerami diagnostycznymi linii mega macs, urządzeniami do ustawiania świateł SEG oraz ściankami do kalibracji systemów ADAS.

Właśnie teraz proponujemy Państwu dwie promocje, które pozwolą wyposażyć warsztat w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Te promocje to:

WANTED – żywy lub martwy

Od 16 czerwca Warsztat może dokonać zakupu urządzenia Mega Macs ze specjalną zniżką!

Aby otrzymać dodatkowy rabat na zakup urządzenia Hella Gutmann Solution Mega Macs warsztat musi zwrócić swoje stare, działające lub nie, legalne urządzenie diagnostyczne.

Dzięki promocji WANTED – żywy lub martwy! każdy warsztat może

wymienić swój stary tester na jedno z najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych serii Mega Macs w atrakcyjnej cenie.

Każde urządzenie Hella Gutmann Solutions zakupione w akcji WANTED – żywy lub martwy posiada roczną licencję na aktualizację oprogramowania diagnostycznego, HGS Datę oraz dodatkowe funkcje zależne od wybranego modelu urządzenia. W promocji warsztat może zakupić urządzenie Mega Macs PC, 42SE, 56 oraz 77. Stare urządzenie zostanie przekazane do utylizacji, wyspecjalizowanej firmie, zachowując najwyższe standardy ochrony środowiska.

Więcej za mniej

Koszty prowadzenia Warsztatu samochodowego to nie tylko budynek i pracownicy, ale również narzędzia. Jednym z niezbędnych narzędzi nowoczesnego mechanika jest profesjonalny tester diagnostyczny.

Aby urządzenie to w pełni spełniała swoją funkcję i stanowiło realną pomoc w naprawach samochodów, musi mieć aktualną wersję oprogramowania.

W dobie „odmrażania” gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19, obniżanie kosztów prowadzonej działalności jest jeszcze ważniejsze niż przedtem.

Firma Hella Gutmann Solutions wychodząc naprzeciw oczekiwaniom warsztatów samochodowych, wprowadza nową odsłonę akcji promocyjnej na zakup aktualizacji do urządzeń serii mega macs. Promocja Więcej za mniej pozwala na zakup oprogramowania do urządzenia mega macs w

korzystnej cenie, bez konieczności płacenia za pominięte wersje update. Dodatkowo kupując licencję na dwa lata, warsztat otrzymuje trzeci rok licencji gratis. Aby jeszcze bardziej wspamóc warsztaty samochodowe,

Hella oferuje do wariantów REPAIR 56, 66 i 77 infolinię techniczną za darmo na cały okres trwania licencji. Infolinia techniczna to dostęp do materiałów serwisowych wszystkich popularnych marek samochodów oraz pomoc 40 wyspecjalizowanych techników zatrudnionych w Hella Gutmann Solutions.