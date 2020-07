Valeo wprowadza podwójne suche sprzęgło do oferty rynku części zamiennych

Nowa technologia układów przeniesienia napędu Valeo o jakości O.E. gwarantująca wyjątkową szybkość zmiany biegów i komfort użytkowania.

Valeo wprowadza na aftermarket podwójne suche sprzęgło (Dual Dry Clutch) opracowane po to by zapewniać wyjątkowe wrażenia z jazdy oraz obniżać emisję CO2. Rozwiązanie to umożliwia szybką zmianę biegów, płynne i mocne przyspieszenie oraz minimalizację NVH (hałasu i wibracji).

Nowy produkt w ofercie Valeo

W 2020 roku Valeo wprowadza do oferty rynku części zamiennych, podwójne suche sprzęgło. Produkt ten stanowi rozszerzenie kompetencji Valeo w obszarze układów przeniesienia napędu, dzięki czemu oferta jest jeszcze bardziej kompleksowa. Rozwiązanie to znalazło już zastosowanie w pojazdach KIA i Hyundai, pozwalając firmie utrzymać strategiczną pozycję na szybko rozwijającym się rynku.

Valeo projektuje doskonałość

Podwójne suche sprzęgło Valeo wyróżnia się wyjątkowymi osiągami, dlatego masowo trafiło do produkcji na pierwszy montaż. Duży nacisk położono na niektóre kluczowe funkcje produktu. Płynność i ciągłość przyspieszania w połączeniu z minimalną stratą momentu obrotowego potęguje niezapomniane wrażenie z jazdy. Elektromechanicznie sterowanie zmianą biegów również zwiększa wydajność jazdy. Siłowniki załączające kolejne biegi zastosowane w podwójnym suchym sprzęgle Valeo umożliwiają zmianę biegów szybszą o 15% w porównaniu do poprzedniej, 6-biegowej generacji skrzyni biegów stosowanych w samochodach Hyundai i KIA. Wszystkie te cechy razem sprawiają, że podwójne suche sprzęgło Valeo jest doskonałym przykładem przeniesienia technologii pierwszego montażu bezpośrednio na rynek części zamiennych, łączącym komfort automatycznej skrzyni biegów i sprawność skrzyni manualnej.

Valeo przyczynia się do ograniczenia emisji CO2.

Redukcja emisji CO2 jest jednym z priorytetów Valeo i stała się podstawą w procesie tworzenia podwójnego suchego sprzęgła. Co więcej, rozłączanie biegów działa bez konieczności wykorzystania energii elektrycznej, pochodzącej z siłownika elektromechanicznego. Wszystkie te innowacje razem wzięte poprawiają płynność, obniżają wibracje i opór ostatecznie przekładając się na niższe zużycie paliwa i obniżoną emisję CO2.

Podwójne suche sprzęgło Valeo i o wiele więcej

Nowa oferta Valeo zostaje wprowadzona wraz z kompleksowymi rozwiązaniami montażowymi – prosta procedura ręcznej kalibracji ma zwiększać wydajność w warsztacie. Ponadto oferta zawiera pełny program pomocy technicznej, w tym instrukcje montażu, szkolenia na żywo, webinary, interaktywne prezentacje i filmy na bezpłatnej internetowej platformie technicznej Valeo Tech @ssist.

To nowy ważny krok w strategii Valeo dedykowanej IAM, stanowiący kontynuację rozwoju gotowych rozwiązań montażowych dla nowoczesnych układów napędowych. Oferta podwójnego suchego sprzęgła Valeo obejmuje zestawy sprzęgła, koła dwumasowe, siłowniki, narzędzia montażowe oraz pełny pakiet wsparcia technicznego.

Listę referencji można znaleźć tutaj w pliku PDF.