Hella Polska wprowadziła innowacyjne rozwiązanie w sprzedaży oświetlenia dedykowanego. Klient otrzymuje bezpłatne rozszerzenie gwarancji. Produkt ma teraz ochronę dożywotnią – to rozwiązanie unikatowe na rynku części zamiennych do samochodów. Cała akcja pod hasłem Dożywotnia Gwarancja od Hella skupia się na promowaniu produktów oryginalnego wyposażenia czyli najwyższej jakości, które to są dostępne w Aftermarkecie. Jest to jeden z istotnych elementów by klienci mieli wybór, ale również pełną świadomość, że wybierając produkt premium wybierają jakość, bezpieczeństwo i komfort. Warto nadmienić, iż firma HELLA jako lider technologiczny w dziedzinie inteligentnej emisji światła, reflektorów halogenowych, ksenonowych oraz LED, spełnia zawsze najwyższe wymagania. Dostarcza swoje produkty na pierwszy montaż do takich marek jak: PORSCHE, MERCEDES BENZ, AUDI, BMW, VW, RENAULT, OPEL, NISSAN, SKODA.

W ramach akcji Dożywotniej Gwarancji każdy kto zakupił produkt, objęty tym programem, po 01.10.2020 uzyskał prawo do bezterminowego okresu gwarancyjnego. Jako dodatkowy benefit całej akcji uwzględniono również sytuację, iż przy sprzedaży pojazdu, który został wyposażony w produkt Hella objęty dożywotnią gwarancją, prawa dożywotniej gwarancji przechodzą na nowego właściciela co pozwala na utrzymanie wartości pojazdu.

Żaden producent w Aftermarkecie / OE nigdy jeszcze nie zaoferował takiej wartości dodanej co sprawia, że Dożywotnia Gwarancja od Hella jest unikalnym rozwiązaniem na tle dotychczasowej praktyki rynkowej. By wyróżnić swoją ofertę Hella wprowadza dożywotnią gwarancję na produkty wykonane w technologii Halogen i Xenon z segmentu:

REFLEKTORY

Przykład: Nr produktu: 1ZT 009 631-311 INSIGNIA A (G09), 07.08 – 03.17

LAMPY TYLNE

Przykład: Nr produktu: 2TZ 011 978-121GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), 08.12 – 11.16

REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE

Przykład: Nr produktu: 1N0 009 954-311 dla GOLF VI (5K1), 10.08 – 02.14

KIERUNKOWSKAZY

Przykład: Nr produktu: 2BA 964 255-011 TERRANO II (R20), 10.92 – 09.07

W całości oferty jest ponad 1800 produktów, które są dedykowane zarówno do pojazdów osobowych jak i ciężarowych (dla ruchu prawostronnego). Akcją objęte są wyłącznie zakupy dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.