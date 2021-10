PROLINE – na dobry start

Przygotuj swoje auto na jesień i zimę

Jesienią zaczyna padać. Dotyczy to niestety również akumulatorów w naszych samochodach, które masowo padają jeszcze przed 1 listopada. Baterie źle znoszą zwiększone obciążenie (klimatyzacja, wycieraczki, podgrzewanie foteli) oraz ujemne temperatury. Jak temu zapobiec i zyskać pewność, że rano zawsze „odpali”?

Oprócz sprawdzenia stanu akumulatora i jego podstawowych właściwości (napięcie bez obciążenia i z obciążeniem, stopień rozładowania, prąd ładowania instalacji) warto zaopatrzyć się w urządzenie które naszemu akumulatorowi przywróci sprawność, a czasem nawet da drugie życie.

Tym urządzeniem jest oczywiście prostownik, lecz dawno minęły czasy, gdy prostownik był jedynie rodzajem najprostszego transformatora, który miał tylko jedno zadanie – dostarczyć prąd stały o jakiej takiej charakterystyce znamionowej, nie paląc przy tym bezpieczników w całym bloku lub garażu.

Nowoczesne prostowniki to inteligentne stacje ładowania. Takimi właśnie urządzeniami są produkty PROLINE.

W ofercie marki PROLINE znajdziemy prostowniki inwerterowe, służące do ładowania akumulatorów samochodowych osobowych, dostawczych ciężarowych, motocyklowych, łodzi czy nawet traktorków koszących.

Model 46830 naładuje akumulatory o napięciu 12V i pojemnościach od 2 do 60Ah prądem ładowania 2A lub 1A. Dotyczy to baterii praktycznie każdego typu. Prostownik ten nadaje się do ładowania akumulatorów ołowiowych, żelowych, bezobsługowych, wapniowych oraz akumulatorów głębokiego rozładowania typu EFB, AGM, w które są np. wyposażone pojazdy z systemem start-stop.

Model 46831 to idealny sposób na wyczerpane jesienią i zimą akumulatory o napięciu 12V i pojemnościach od 2-120Ah. Z prądem ładowania 3,5A lub 1A tak jak poprzednio wspomniany model obsługuje praktycznie wszystkie typy akumulatorów dostępnych na rynku z litowymi włącznie.

Model 46832 pomorze przetrwać trudny czas akumulatorom o napięciu 12V z prądem ładowania 7.0A oraz 24V prądem ładowania 3.5V o pojemościach od 2Ah do 120Ah. Dodatkowo aparat ten ma funkcję prostego zasilania innych urządzeń prądem o napięciu 13,6V i 5A .