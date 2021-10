Chip tuning – czym jest i czy ma wpływ na cenę OC i AC?

Nie wszystkie samochody mogą poszczycić się wysokimi osiągami, które przyczyniają się m.in. do poprawy dynamiki jazdy. Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia pewnych zabiegów, których celem jest zwiększenie osiągów. Dowiedz się, co można zrobić i czy ingerencje w pojazd nie przyczyniają się do wzrostu składek na ubezpieczenia komunikacyjne.

Zwiększenie mocy oraz momentu obrotowego silnika to najczęściej przeprowadzane modyfikacje, które mają na celu poprawę osiągów pojazdu. Taką możliwość daje chip tuning, który cieszy się coraz większą popularnością.

Na czym polega chip tuning?

Chip tuning to zespół czynności, które prowadzą do przeprowadzenia modyfikacji ustawień fabrycznych pracy silnika. Odbywa się to na kilka sposobów, np. poprzez:

wgranie oprogramowania do sterownika silnika

wykorzystanie tzw. boxu tuningowego.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych metod można znaleźć w artykule dostępny pod adresem https://rankomat.pl/samochod/chip-tuning.

Warto przy tym podkreślić, że chip tuning jest możliwy do przeprowadzenia wyłącznie w samochodach z elektronicznie sterowanym silnikiem. Jego stan techniczny nie powinien budzić żadnych wątpliwości osoby przeprowadzającej modyfikacje.

Chip tuning a wysokość składki OC i AC

Celem chip tuningu jest zwiększenie osiągów pojazdu poprzez poprawę mocy oraz momentu obrotowego. Oznacza to najczęściej możliwość rozwijania większych prędkości, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia drogowego.

Im większe ryzyko ubezpieczeniowe, tym z reguły wyższa jest składka OC i AC. Warto jednak mieć świadomość, że przeprowadzenie chip tuningu nie zawsze musi wiązać się ze wzrostem składki. Jest to najczęściej kwestia całkowicie indywidualna – uzależniona jest wewnętrznej polityki towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co zatem zrobić? Jako że w momencie wyliczania składki, np. przez Internet, nie podajesz informacji o modyfikacjach silnika, cena ubezpieczenia OC czy AC nie będzie większa. Warto jednak zgłosić fakt przeprowadzenia chip tuningu bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym – po to, aby ubezpieczyciel mógł ewentualnie dokonać rekalkulacji składki. To niezwykle ważne, ponieważ może się okazać, że – w przypadku zdarzenia drogowego – firma odmówi wypłaty odszkodowania.

Za OC i AC nie musisz przepłacać

Jeśli zależy ci na atrakcyjnej cenie OC i AC – z uwzględnieniem optymalnego zakresu ochrony, nie możesz decydować się na przypadkową ofertę. Wykorzystaj kalkulator OC i AC – oblicz składkę ubezpieczenia samochodu w prosty i szybki sposób, bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak to działa? Cała procedura sprowadza się do kilku kroków:

wypełniasz formularz, podając dane swoje i ubezpieczanego samochodu

akceptujesz wymagane zgody.

W informacji zwrotnej otrzymujesz szczegółowe kalkulacje od kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Potem nie pozostaje nic innego jak porównać polisy AC pod względem zakresu ochrony, a następnie ceny. W przypadku OC zwykle liczy się wyłącznie cena.

Gdy już zdecydujesz się na konkretną ofertę, warto skontaktować się z serwisem porównywarkowym, aby poinformować o przeprowadzonym chip tuningu.

Chip tuning – czy to się opłaca?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o opłacalność chip tuningu – wszystko zależy wyłącznie do ciebie. Jeśli tylko masz potrzebę poprawy dynamiki jazdy lub zależy ci na zmniejszeniu zużyciu paliwa, rozważ taką opcję. Musisz jednak liczyć się z pewnymi kosztami – nie tylko samych modyfikacji, ale też np. wydatkami na obowiązkowe ubezpieczenie OC czy polisę AC.

Pamiętaj! Jeżeli decydujesz się na chip tuning, zgłoś się do wyspecjalizowanej firmy. Doświadczeni pracownicy będą wiedzieć, o ile można podnieść parametry silnika, aby osiągnąć oczekiwane efekty bez żadnego wpływu na bezpieczeństwo jazdy. Doradzą też, jaka metoda tuningowania będzie najkorzystniejsza w twoim przypadku.