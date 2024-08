INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MOTORYZACJI PRZYSZŁOŚCI, CZYLI PROPOZYCJA ZF AFTERMARKET NA TARGACH AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2024

ZF Aftermarket zaprasza na targi Automechanika Frankfurt 2024, podczas których zapreze­ntuje najnowsze produkty i rozwiązania zaprojektowane by wspierać swoich klientów, warsztaty i profesjonalistów branży. Stanowisko ZF w budynku ,,Forum’’ zostanie przygotowane tak, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby kluczowych grup klientów, dzięki czemu warsztaty, dystrybutorzy oraz właściciele flot mogą liczyć na indywidualne wsparcie w dedykowanych strefach. Nowością będzie także specjalny obszar poświęcony osiągnięciom firmy dla rozwoju motoryzacji, prezentujący innowacje i kluczowe partnerstwa ZF. W strefie prak­tycznej odbywać się będą sesje szkoleniowe na żywo i demonstracje najważniejszych dla rynku pro­duktów.

W tym roku ZF Aftermarket przedstawi m.in. aplikację ZF [pro]Manager, wpro­wadzi do sprzedaży nowe amortyzatory pneumatyczne SACHS i będzie świętować 40. rocznicę powstania konceptów warsztatowych. Te kamienie milowe odzwier­cied­la­ją zaangażowanie firmy w innowacje, jakość i długofalowe partnerstwo na rynku motoryzacyjnych części zamiennych.

Targi Automechanika we Frankfurcie to idealne miejsce do spotkań z naszymi klientami i partnerami z całego świata. Rozmawiamy przede wszystkim o tym, w ja­ki sposób będziemy wspólnie radzić sobie z szybkimi zmianami w branży i postępem technologicznym . Zapre­zentujemy nowości w naszym znanym i roz­bu­do­wanym asortymencie wysokiej jakości produktów, jak również rozwiązania, które wprowadzają wartość dodaną dla rynku i napędzają niezbędną transformację cyf­rową w działalności naszych partnerów, tym samym potwierdzając nasze zaangażowanie w roz­wój branży. – mówi Philippe Colpron, dyrektor dywizji ZF Aftermarket.

ZF [pro]Manager: narzędzie odpowiadające potrzebom nowoczesnych klientów warsztatowych

Podczas targów ZF Aftermarket zaprezentuje aplikację ZF [pro]Manager – kompleksowe narzę­dzie do cyfrowego zarządzania kontaktami z klientem. Rozwiązanie to umożliwia warsztatom profesjonalne podejście do wymagań nowoczesnych klientów, którzy oczekują wygodnej obsługi, płynnej i przejrzystej komunikacji, a także proak­tyw­nego podejścia i możliwości dokonywania płatności cyfrowych. Dzięki takim rozwiązaniom ułatwiającym przekazywanie informacji właścicielom pojazdów, warsztaty mają możliwość istotnego wzmocnienia lojalności klientów i wy­ge­nerowania dodatkowych przychodów.

ZF [pro]Manager usprawnia obsługę klienta poprzez zautomatyzowanie komuni­kacji pomiędzy warsztatem a właścicielem samochodu oraz przetwarzanie zamó­wień. Prosty w obsłudze interfejs aplikacji umożliwia płynne funkcjonowanie warsztatu, od akceptacji wyceny po cyfrowe fakturowanie i płatności. Dzięki zautomatyzowanym promocjom, rozwiązaniom do zarządzania rezerwacjami i usługami dla flot, warsztaty zyskują także dodatkowe możliwości rozwoju oferty biznesowej.

Nowość – amortyzatory pneumatyczne SACHS: połączenie poduszki pneumatycznej z amortyzatorem CDC

Nowe amorty­za­tory pneumatyczne SACHS to kompletne rozwiązanie, które łączy elementy pneumatyczne z amortyzatorem i gwaran­tuje doskonałe współdziałanie tych kluczowych komponentów.

ZF Aftermarket wprowadzi gamę amortyzatorów pneumatycznych, w tym amortyzatory SACHS z technologią CDC, dzięki której podczas użytkowania czujniki monito­rują wszystkie czynniki wpływające na ruch pojazdu. Sygnały te są przetwarzane przez jednostkę sterującą, która co dwie milisekundy dostosowuje odpowiednie siły tłu­mienia do proporcjonalnego zaworu tłumiącego. Umożliwia to ciągłe dosto­so­wywanie siły tłumienia w zależności od sytuacji i warunków drogowych – np. podczas jazdy

w trudnych warunkach następuje automatyczne wzmocnienie tłumienia. Z punktu widzenia kierowcy oznacza to większą kontrolę i stabilność, jak również poprawę komfortu. Na początek amortyzatory pne­u­ma­tyczne SACHS będą dostępne w sprzedaży między innymi dla Audi Q7, Porsche Cayenne i VW Touareg.

Cztery dekady innowacji i partnerstwa na motoryzacyjnym rynku aftermarket

ZF Aftermarket świętuje 40. rocznicę istnienia swoich konceptów warsztatowych, zapo­cząt­kowanych w 1984 roku uruchomieniem programu Original SACHS Service (OSS). Przez dziesięciolecia firma ZF rozwijała swoją ofertę, której rezultatem jest komp­lek­so­wy pakiet serwisowy ZF [pro]Tech wprowadzony w 2012 roku. Obecnie ponad 12 tys. firm motoryzacyjnych w Europie korzysta ze wsparcia technicznego, szkoleń i wyłącznych informacji serwisowych ZF [pro]Tech.

Tworzenie silnych relacji z klientami jest podstawą naszych wartości, nawiązując do tej okrągłej rocznicy. Lojalność i zaangażowanie naszych partnerów warsztatowych miały kluczowe znaczenie dla wypracowania przez ZF Aftermarket reputacji głównego partnera warsztatów na świecie. – podkreśla Philippe Colpron