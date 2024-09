Z HALI SPORTOWEJ DO WARSZTATU.

JAK ODZIEŻ ROBOCZA CZERPIE Z ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W UBRANIACH SPORTOWYCH?

Odzież sportowa ma wiele cech, które mogą być podstawą dla projektowania innych rodzajów ubrań. Dynamiczne kroje zwiększają swobodę ruchów, a oddychające i elastyczne tkaniny sprawiają, że sportowcy osiągają jeszcze lepsze wyniki. Wiele z tych innowacji można również odnaleźć w odzieży roboczej. Również kwestia „zrównoważonego rozwoju” znajduje odzwierciedlenie w obydwu tych obszarach odzieży.

Odzież o dużej wytrzymałości – w odzieży roboczej stosowane są często rozwiązania, które pierwotnie zaprojektowane były dla odzieży przeznaczonej dla sportowców. (zdjęcia: Mewa)

To, co sportowcy noszą podczas treningów i zawodów, od dziesięcioleci dostosowywane jest do stale rosnących wymagań. Przynosi to korzyści nie tylko sportowcom, ale także pracownikom zatrudnionym w przemyśle i rzemiośle, bowiem dzisiejsze koszulki noszone przez nich na codzień w pracy często skrywają technologie tekstylne, które pierwotnie były opracowane dla sportów wyczynowych.

Większa funkcjonalność dzięki nowym materiałom

Od strojów kąpielowych wykonanych z ciężkiej bawełny po kostiumy, których prawie nie czuć podczas noszenia – wiele się zmieniło w odzieży sportowej w ciągu ostatnich 100 lat.

Zastosowanie włókien syntetycznych, takich jak poliester czy poliamid, sprawiło, że odzież jest lżejsza i bardziej elastyczna. To sprawia, że jest ona znacznie bardziej wygodna w noszeniu – szczególnie podczas pracy fizycznej. – wyjaśnia Mark Weber, który w firmie Mewa kieruje działem opracowującym nowe produkty i wraz ze swoim zespołem odpowiedzialny jest za nowe rozwiązania w zakresie odzieży roboczej. Elastyczne materiały można teraz znaleźć niemal w każdym elemencie odzieży roboczej.

Jednak nowoczesne włókna tekstylne potrafią znacznie więcej, jak wyjaśnia Mark Weber. Na przykład połączenie syntetyków z bawełną zapewnia skuteczniejsze wchłanianie potu, minimalizując w ten sposób nieprzyjemny zapach. Z kolei inna struktura tkaniny pochodzącej z sektora sportowego wykorzystywana jest w odzieży roboczej z kolekcji Mewa Peak przeznaczonej dla osób pracujących w przemyśle i rzemiośle. Włókna poliestrowe zawierają w tym przypadku cząsteczki aktywnego węgla, które mogą wchłaniać lub uwalniać wilgoć i ciepło. Właściwości termoregulacyjne redukują proces pocenia się, odzież pozostaje bardziej sucha i eliminowane jest niemiłe uczucie chłodu, wywołujące dreszcze na skutek noszenia spoconej odzieży.

Praktyka dostosowana do potrzeb

Koncepcje w zakresie wyglądu odzieży roboczej ukierunkowane są na wymagania związane z danym stanowiskiem pracy. Odzież zawdzięcza swoją szczególną funkcjonalność ergonomicznemu krojowi i zastosowaniu różnych materiałów. Jako tak zwany produkt hybrydowy, współczesna odzież robocza posiada strefy ocieplające i chłodzące, a także elementy elastyczne lub ochronne, wyjaśnia Mark Weber. Na przykład odzież robocza dla rzemieślników w takich miejscach jak kolana, łokcie i ramiona – czyli tych szczególnie narażonych na zużycie – ma wstawki ze wzmocnionej tkaniny odpornej na ścieranie.

Tę samą zasadę znamy na przykład z kurtek turystycznych, które posiadają wzmocnienia w miejscach, gdzie spoczywają na nich paski plecaka. Innym przykładem mogą być wzmocnienia w spodniach przeznaczonych dla osób uprawiających jeździectwo. Zarówno w przypadku odzieży roboczej jak i sportowej elastyczne wstawki zapewniają większą swobodę ruchów, a suwaki umożliwiające wentylację zapewniają niezbędną przewiewność. W odzieży roboczej zastosowano także inne rozwiązanie znane z sektora sportu i rekreacji, a mianowicie elementy odzieży, które można ubierać warstwami na tzw. „cebulkę”.

Z myślą o zmieniających się miejscach pracy i warunkach pogodowych opracowaliśmy nasze kolekcje odzieży tak, by koszule, kamizelki i kurtki, a także szorty i długie spodnie można było łatwo łączyć ze sobą zarówno wizualnie, jak i uwzględniając ich krój. Zapewnia to załodze danego zakładu jednolity wygląd przez cały rok. – mówi Mark Weber.

Odpowiedni wygląd sygnalizuje profesjonalizm

Ale funkcjonalność to nie wszystko – liczy się także wygląd. Podczas gdy w latach 70. odzież robocza dla rzemieślników była jednolicie niebieska i dość luźna, to w nowym tysiącleciu wygląd staje się coraz ważniejszy.

Odzież robocza jest inspirowana nie tylko innowacyjnymi technologiami, ale także trendami panującymi w modzie. W sektorze tekstylnym mamy teraz inne możliwości projektowania niż wcześniej. – wyjaśnia Weber.

Konstrukcyjne detale w projektowaniu odzieży sportowej, takie jak wygodny dekolt koszuli, funkcjonalny kształt kaptura lub kieszeń z zatrzaskami, znalazły zastosowanie także w odzieży roboczej. Dziś rzemieślnicy jak i kobiety noszące odzież roboczą, chcą wyglądać modnie i profesjonalnie. Tak wynika z badania opinii przeprowadzonego na zlecenie firmy Mewa w 2023 roku. Według Marka Webera, większość respondentów skłania się ku dopasowanemu, sportowemu stylowi odzieży, oraz ciemnoszarym lub ciemnoniebieskim odcieniom kolorów. Respondenci uznają jasne lub jaskrawe kolory tylko jako dodatkowy, oszczędnie wykorzystywany akcent odzieży.

Ale nawet jeśli istnieje wiele podobieństw między odzieżą roboczą i sportową, to nie sposób zaadoptować wszystkiego. – stwierdza Mark Weber.

Bowiem w przypadku o odzieży roboczej bezpieczeństwo nadal jest ważniejsze niż wygląd czy styl.

Odzież robocza to nie jest ‚Fast Fashion‘

Odzież robocza łączy w sobie funkcję ochronną, modę i wizerunek, ale także musi spełniać wiele wymagań jakościowych. Kwestia zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do odzieży staje się dla użytkowników i decydentów coraz ważniejsza. Dlatego też firma Mewa zaprojektowała kolekcję ubrań roboczych „Peak” przeznaczoną dla osób zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle, w której w około 75% wykorzystano zrównoważone materiały.

Z naszego punktu widzenia zrównoważenie polega na tym, by przede wszystkim zapewnić jak najdłuższą żywotność odzieży roboczej, ponieważ produkcja tekstyliów wytwarza największy ślad ekologiczny. – wyjaśnia Mark Weber.

Długą żywotność można osiągnąć dzięki wysokiej jakości materiałom i wykonaniu, a także dzięki możliwości naprawy. Do tego dochodzą ekologiczne korzyści wynikające z faktu, iż pranie i pielęgnacja odzieży roboczej realizowane są przez usługodawcę działającego w obszarze tekstyliów, jak np. firma Mewa.

Profesjonalizacja procesu prania skutkuje zupełnie innymi wartościami zużycia, niż w przypadku, gdyby każdy strój roboczy był prany osobno w prywatnej pralce. – mówi Mark Weber.

Dzięki procesom prania oszczędzającym wodę i energię, systemom wielokrotnego użytku oraz pilotażowym projektom w zakresie neutralnej dla klimatu dystrybucji, firma Mewa kształtuje procesy produkcyjne, oszczędzając jednocześnie zasoby, za co otrzymała już kilka nagród i wyróżnień.