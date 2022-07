JUMBO FULL LED Reflektory dalekosiężne od HELLA

Niepowtarzalna sygnatura świetlna !

Reflektor JUMBO oświetla nam drogi od 1974 r. Zmieniał się w czasie dzięki wciąż nowym wymaganiom – aż do szerokiej sygnatury świetlnej LED w kształcie uśmiechu. Jego najnowsza wersja JUMBO FULL LED, od teraz oświetla drogę w technologii 100% LED. Dzięki aerodynamicznej budowie może być montowany na belce dachowej w pozycji stojącej lub podwieszanej. Jego unikalny design posiada patent na wzór użytkowy.

Jako dostawca rozwiązań w zakresie oświetlenia pojazdów przedstawiamy nowy, w pełni LED-owy reflektor dodatkowy Jumbo LED, w którym połączyliśmy atrakcyjny design z najnowszą technologią. Szczególną cechą jest niepowtarzalna sygnatura świetlna z charakterystycznym światłem pozycyjnym LED w postaci przyjaznego uśmiechu. W przeciwieństwie do podobnych produktów innych marek ta sygnatura świetlna ma bardzo wysoką rozpoznawalność. Ponadto sygnał świetlny bez opóźnień pozwala na uzyskanie przyciągającej uwagę funkcji sygnału światłami drogowymi. Po włączeniu Jumbo LED pokazuje swoją pełną moc: zapewnia oświetlenie podobne do światła dziennego.

Jazda bez zmęczenia jest możliwa nawet na długich trasach. Nie ma znaczenia, czy jest to dzień czy noc – niezależnie od sytuacji oświetleniowej, w pełni diodowy Jumbo LED przekonuje charakterystycznym designem światła. Wynika to z technologii EdgeLight, którą przenieśliśmy z sektora motoryzacyjnego do wyposażenia Jumbo LED. Inspiracją do stworzenia sygnatury świetlnej i efektownej osłony ozdobnej w górnej części reflektora dodatkowego FULL LED jest design okrągłego reflektora dodatkowego Luminator LED, który HELLA wprowadziła na drogi w 2019 roku. Wymagania dotyczące oświetlenia samochodów są szczególnie wysokie w przypadku pojazdów użytkowych: Kierowcy ciężarówek jeżdżą w dzień i w nocy, często na długich trasach.

Dla kierowców tych pojazdów bezpieczeństwo w zmiennych warunkach widoczności odgrywa zatem zasadniczą rolę. Światła i reflektory muszą wspomagać kierowcę w śledzeniu sytuacji na drodze w każdej sytuacji, a także odciążać jego wzrok. Coraz ważniejszy staje się również wygląd zewnętrzny. Wielu kierowców TIR-ów przywiązuje wagę do indywidualnego wyglądu swojej ciężarówki.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze cechy produktu:

Dodatkowy reflektor świateł drogowych z nowoczesnym układem optycznym oraz unikalną sygnaturą światła LED dla podkreślenia indywidualnego stylu

Technologia EdgeLight podkreśla charakterystyczny kontur efektownych świateł pozycyjnych LED

Sygnał świetlny emitowany bez opóźnienia dzięki technologii LED

Odporna na uderzenia obudowa z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego

Stabilny wspornik montażowy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej o dużym zakresie regulacji

Komponenty elektroniczne zakwalifikowane zgodnie z normą z segmentu Automotive

Wersja wielonapięciowa: dostosowana do napięcia nominalnego 12 V i 24 V

Światło drogowe o liczbie referencyjnej 25 ze światłem pozycyjnym

Homologacja typu ECE (ECE-R149 światła drogowego, ECE-R148 światła pozycyjne, ECE-R10 EMC)

Masa 980 g (znacznie mniejsza niż w przypadku obudowy odlewanej z aluminium o porównywalnych wymiarach)

Wyjątkowo energooszczędny i pozwalający na zmniejszenie zużycia paliwa

Pobór mocy przy napięciu 12 V: światło pozycyjne 1,3 W i światło drogowe 8 W

Pobór mocy przy napięciu 24 V: światło pozycyjne 2,7 W i światło drogowe 8 W

Produkt JUMBO FULL LED dostępny jest w 4 wersjach:

1FE 016 773-001 – Reflektor JUMBO FULL LED stojący, ze światłem pozycyjnym LED, Liczba referencyjna 25

1FE 016 773-011 – Reflektor JUMBO FULL LED podwieszany, ze światłem pozycyjnym LED, Liczba referencyjna 25

1FE 016 773-101 – Reflektor JUMBO FULL LED stojący, bez światła pozycyjnego LED, Liczba referencyjna 25

1FE 016 773-111 – Reflektor JUMBO FULL LED podwieszany, bez światła pozycyjnego LED, Liczba referencyjna 25

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

HELLA – THE NEW LIGHTSTYLE | JUMBO LED, LED LIGHT BAR 470 PRO, LUMINATOR LED, RALLYE 3003 LED, LED-UPGRADE (hella-lightstyle.com)