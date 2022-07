System podwójnych ograniczników hydraulicznych dostępny na rynku wtórnym

W czasach, gdy aktywne zawieszenia są coraz częściej stosowane w samochodach osobowych, a rozwiązania półaktywne obecne w większej liczbie pojazdów niż kiedykolwiek wcześniej – KYB przy współpracy z Citroënem wprowadza nową koncepcję zawieszenia opartą na pasywnych amortyzatorach – zdolną do osiągnięcia bardzo wysokiej wydajności systemów półaktywnych przy znacznie mniejszych kosztach.

System ten został opracowany i zastosowany jako oryginalne wyposażenie fabryczne w nowym Citroënie C5 Aircross, który wprowadzono do sprzedaży w 2017 roku. Pojazd był nominowany do nagrody Car of the Year 2019 i zdobył statuetkę CarWow Comfort Award 2019. Sukces ten spowodował, że KYB otrzymało od PSA prestiżową nagrodę „Supplier Excellence”.

Do tej pory technologia ta była stosowana tylko na OE w nowych pojazdach, jednak w 2022 r. będzie dostępna w KYB Europe jako część zamienna – numery referencji 3348095 i 3448033. KYB jest jedyną firmą, która oferuje te części na rynku wtórnym. Obecnie na europejskich drogach jeździ ponad 150 000 Citroënów C5 Aircross wyposażonych w system podwójnych ograniczników hydraulicznych.

Dzięki tej technologii pełny cykl pracy amortyzatora można podzielić na trzy fazy, w których zapewnia on różne charakterystyki i parametry tłumienia. Pierwsza faza to tłumienie w środkowym zakresie pracy tłoczyska amortyzatora. W tym obszarze roboczym konwencjonalne zawory (zespół zaworowy tłoczyska i dolny zespół zaworowy) zapewniają odpowiednie siły tłumiące. Druga i trzecia faza obszaru pracy amortyzatora występuje podczas skrajnych wartości ruchu ściskania i odbicia, gdzie system podwójnych ograniczników hydraulicznych (kompresji i odbicia) odpowiada za dodatkowe pochłanianie energii.

Takie rozwiązanie charakteryzuje się tym, iż główne zawory amortyzatora odpowiadają za komfort jazdy, a dwa ograniczniki hydrauliczne przejmują kontrolę w bardziej wymagających sytuacjach na drodze, zwiększając w ten sposób zarówno komfort, jak i wydajność tłumienia. Aby osiągnąć jak najlepsze parametry – ograniczniki odbicia, jak i kompresji muszą być w stanie zapewnić odpowiednią absorpcję energii i bardzo precyzyjne działanie. Ta opatentowana technologia gwarantuje bezprecedensowy poziom komfortu i to, co PSA opisuje jako „efekt latającego dywanu”, ponieważ samochód sprawia wrażenie, jakby unosił się w powietrzu nad nierównościami występującymi na drodze.