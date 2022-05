W kwietniu 2022 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze dla pojazdów:

07.04.2022 – Samochody marek BMW, BMWi oraz MINI

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marek: BMW, modele: X1 (F48), X2 (F39), Seria 2 Gran Tourer (F46) i Seria 3 M3 (G80), BMWi, model i3 (I01) oraz MINI, modele: Countryman (F60), Clubman (F54), Hatch 5- drzwiowy (F55) i Cabrio (F57), wyprodukowanych w Niemczech, mogło dojść do uszkodzenia miro generatora gazu, co może prowadzić do zmniejszenia funkcji przytrzymującej w przypadku poważnego wypadku. Ponadto może wystąpić zwiększone przemieszczenie wstępne, a także powstawanie iskier, co zwiększa ryzyko pożaru.

07.04.2022 – Samochody marki Porsche Cayenne

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Porsche Cayenne (9YA/9YB), wyprodukowanych w Niemczech, geometria zawieszenia tylnej osi może wykazywać odchylenia. W samochodach o większym przebiegu nieprawidłowe ustawienie zawieszenia może powodować zużywanie się opon w tylnej osi. W rezultacie nie można zapewnić stabilności przy dużych prędkościach pojazdu.

20.04.2022 – Samochody marki Lexus NX

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Lexus NX, wyprodukowanych w Japonii od 16.11.2021 r. do 24.01.2022 r., może dojść do odłączenia się przedniego amortyzatora od obszaru mocowania, powodując utratę stabilności prowadzenia pojazdu oraz zwiększając ryzyko wystąpienia kolizji.

27.04.2022 – Samochody marki Mercedes Sprinter

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes Sprinter (Typ 907), wyprodukowanych w Niemczech, może pojawić się tymczasowa usterka funkcji blokady postojowej po stronie skrzyni biegów. Jeśli w takim przypadku kierowca nie zaciągnął ręcznego hamulca postojowego podczas parkowania pojazdu (wbrew zaleceniom instrukcji obsługi), pojazd może się stoczyć, co powoduje ryzyko wypadku. Jeśli kierowca nadal znajduje się na fotelu kierowcy, gdy pojazd zaczyna się toczyć, można natychmiast zatrzymać samochód, zaciągając hamulec główny.

27.04.2022 – Samochody marek: Citroën C5 Aircross oraz DS7 Crossback

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marek: Citroën C5 Aircross oraz DS7 Crossback występuje ryzyko wycieku paliwa z układu zasilania dodatkowego ogrzewania, co w przypadku kontaktu z zewnętrznym źródłem ciepła może spowodować jego zapalenie.

27.04.2022 – Samochody marki Jeep, modele: Wrangler i Gladiator

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep, modele: Wrangler i Gladiator, w module sterującym układu płynu DEF (Diesel Exhaust Fluid – AdBlue) stwierdzono anomalię oprogramowania, która może spowodować, że system będzie działał w sposób, dla którego nie został zaprojektowany.

29.04.2022 – Samochody marki BMW

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marek: BMW Seria 2 Active Tourer (U06) oraz BMWi iX (I20), wyprodukowanych w Niemczech, kontrolka oraz komunikat kontrolny układu bezpieczeństwa biernego mogą nie być wyświetlone w przypadku błędu układu bezpieczeństwa biernego, w efekcie kierowca nie będzie poinformowany o awarii.

29.04.2022 – Samochody marki Toyota Proace

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace, wyprodukowanych we Francji od 24.11. do 15.12.2021 r., jeden lub dwa zagłówki w przednim, dwuosobowym siedzeniu mogą być nieprawidłowo zablokowane. W takim przypadku odpowiednie oparcie głowy pasażera może nie być zapewnione. Ponadto istnieje ryzyko, że zagłówek może całkowicie wypaść z oparcia siedzenia.

