Goodyear zachęca branżę transportową do bieżnikowania opon

Bieżnikowanie jako istotny element bardziej zrównoważonej i wydajnej przyszłości.

Żywotność opony wydłużona o dodatkowe 150%, czyli ponad dwukrotnie więcej w porównaniu do pierwszego okresu eksploatacji nowej opony [1] .

56% mniej ropy naftowej potrzebnej do produkcji w porównaniu z nową oponą [2].

W obecnych warunkach ponowne przemyślenie kwestii bieżnikowania opon jest jeszcze istotniejsze niż kiedyś. Oprócz europejskiego planu klimatycznego Fit-for-55, który wzywa do większej dbałości o środowisko naturalne, branża musi stawić czoła również rosnącym kosztom.

Według badania Sustainable Reality Survey trzy na cztery floty uznały ograniczenie śladu węglowego za ważną kwestię, a 42% flot stosuje opony bieżnikowane, jak również podejmuje inne działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój.

Badanie wykazało, że nasi klienci chcą być częścią gospodarki obiegowej, wspierając zrównoważony rozwój, a jednocześnie zwiększając wartość dla swoich klientów końcowych. 42% flot objętych badaniem używa obecnie opon bieżnikowanych. Ponadto celem „Zielonego Ładu” Komisji Europejskiej jest uczynienie kontynentu europejskiego neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Stanowi to wyraźną okazję do dalszych postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasze najnowszej generacji opony oraz rozwiązania do zarządzania flotą umożliwiają fleet managerom obniżenie emisji bez komplikowania codziennej działalności. Program bieżnikowania opon Goodyear przyczyni się do dalszych postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju flot. – Marc Preedy, dyrektor zarządzający Replacement for Commercial Europe wyjaśnił.

Czołowe firmy transportowe, które korzystają z rozwiązań Goodyear do bieżnikowania, mogą zmniejszyć rachunki za opony o 10% i wydłużyć ich żywotność o dodatkowe 150% [1], czyli ponad dwukrotnie w stosunku do pierwszego okresu eksploatacji nowej opony. Przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów naturalnych proces bieżnikowania opon Goodyear zużywa o 56% mniej ropy naftowej do ich produkcji [1].

Bieżnikowanie Goodyear zapewnia oponom wielokrotne życie, ponieważ można je pogłębiać, bieżnikować i ponownie pogłębiać. Oferta może być dostosowana do konkretnych potrzeb. Oponami można zarządzać, dzięki czemu floty mogą zdecydować się na bieżnikowanie tylko własnych osnów lub przystąpić do programu wymiany osnów. Floty mogą wybierać spośród opon TreadMax, w których zastosowano najnowszą generację technologii budowy osnowy, a także innowacyjne rozwiązania w zakresie zużycia paliwa i niskiej emisji spalin, lub NextTread, które oferują standardowe wzory opon i szerszą gamę produktów.

Od dziesięcioleci operatorzy flot wiedzą, że opony bieżnikowane Goodyear TreadMax i NextTread obniżają całkowite koszty eksploatacji. Teraz, w połączeniu z naszą kompleksową ofertą do zarządzania flotą Goodyear Total Mobility, rozwiązanie Goodyear w zakresie bieżnikowania idzie o krok dalej, pomagając operatorom w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wysoka wartość rezydualna najwyższej jakości osnów Goodyeara sprawia, że proces ten jest zrównoważony zarówno z finansowego, jak i środowiskowego punktu widzenia. – dodał Preedy.

W ramach oferty Goodyear Total Mobility można osiągnąć dalsze korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, łącząc bieżnikowanie z niskoemisyjnymi oponami, takimi jak FUELMAX ENDURANCE, rozwiązaniami do inteligentnego monitorowania opon oraz wsparciem FleetOnlineSolutions, aby stworzyć zrównoważony i efektywny pakiet do zarządzania oponami dla operatorów flot.

Optymalizacja w pełnym zakresie

W ostatnich miesiącach Goodyear zintensyfikował współpracę z lokalnymi partnerami zajmującymi się obróbką korpusów. Obejmuje to inwestycje w najnowocześniejszy sprzęt do kontroli metodą interferometrii laserowej (tzw. szerografii), który umożliwia jeszcze dokładniejsze badanie nieniszczące. W efekcie zmniejsza się ilość odpadów, co przyczynia się do skutecznego stosowania zasad gospodarki obiegowej opartej na danych.

Współpracując z certyfikowanymi lokalnymi partnerami Goodyear optymalizuje kompleksową logistykę obsługi korpusów:

• Dzięki aplikacji eCasing dane dotyczące korpusów są wprowadzane i monitorowane automatycznie, nie ma więc potrzeby podwójnej obsługi ani ręcznego wprowadzania danych. Aplikacja do obsługi korpusów jest bardzo intuicyjna i obejmuje wszystkie modele bieżnikowania, a także umożliwia mobilne śledzenie przepływu korpusów należących do klienta oraz ich wymianę. Poprzez pulpit aplikacja umożliwia łatwy wgląd we wszystkie dokumenty istotne dla klienta, takie jak zwroty czy zamówienia korpusów.

• Korpusy są kontrolowane na miejscu, a nie wysyłane do oceny centralnej. Tylko zaakceptowane korpusy trafiają do zakładów bieżnikowania Goodyear, bez zbędnego transportu sztuk niespełniających wymagań po całej Europie.

[1] Na podstawie analizy wewnętrznej i porównaniu zastosowania nowej opony Goodyear z wersją poddaną pogłębianiu bieżnika, bieżnikowaniu i powtórnemu pogłębianiu bieżnika.

[2] W oparciu o dane wewnętrzne.