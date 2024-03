Komplety spawalnicze dla zawodowców

Odzież BHP w warsztacie i serwisie

Masz na co dzień do czynienia ze spawaniem? Skompletuj wygodny i bezpieczny set odzieży spawalniczej trudnozapalnej LAHTI PRO, który daje zarówno zwiększoną ochronę termiczną jak i swobodę i pewność ruchów. Krótkotrwały kontakt tej odzieży z płomieniem lub innym źródłem wysokiej temperatury uchroni noszącego przed obrażeniami (poziom skuteczności a1+a2). Tę ochronę zapewni materiał, z którego komplet jest uszyty – to bawełna 100% z odpowiednimi dodatkami. Warto mieć taką odzież, gdy w pracy robi się naprawdę gorąco.

TRUDNOZAPALNA – ŁATWOŚCIĄGALNA

Odzież ochronna trudnozapalna to obowiązkowy strój do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych, który dzięki swej odporności na działanie czynników termicznych i samego płomienia daje nam pewność i bezpieczeństwo w operowaniu ukierunkowanymi źródłami wysokich temperatur. Ubiór ten chroni przed zapaleniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem (poziom skuteczności A1+A2), rozpryskami stopionego żelaza (poziom skuteczności E2), oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego (poziom skuteczności B1), ciepła kontaktowego (poziom skuteczności F1) oraz promieniowania cieplnego (poziom skuteczności C1).

Omawiany komplet, który przyda się w każdym warsztacie, wykonany jest z grubej tkaniny bawełnianej o specjalnym satynowym splocie i w wykończeniu trudnopalnym. Mankiety bluzy dodatkowo wzmocnione zostały podwójną warstwą materiału w celu zwiększenia ochrony. Zastosowano też trudnopalne nici osiągając klasę ochrony 1 – co oznacza odporność kompletu na drobne rozpryski stopionego metalu. Ubranie jest skonstruowane i uszyte w sposób dający maksymalna szczelność warstw i struktur – by nieosłonięta powierzchnia ciała była jak najmniejsza. Co jednak równie istotne – można w razie potrzeby szybko uwolnić się od takiego ubrania, a samemu pozostać pozostać bezpiecznym. Dzieje się tak dzięki specjalnym klamrom i zamkom błyskawicznym o sprawdzonej niezawodności.

Bluza:

Zamek błyskawiczny kryty plisą zamykaną na napy. 2 kieszenie wewnętrzne zamykane na suwak. Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą gumki. Mankiety zapinane na kryte napy z możliwością regulacji. Wysokiej jakości markowy zamek błyskawiczny i napy firmy YKK.

Ogrodniczki:

4 kieszenie, w tym 1 wewnętrzna zamykana na suwak.

Dodatkowe wzmocnienie szwów w kroku. Regulacja szerokości w pasie za pomocą gumki. Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki. NORMA: EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN ISO 13688:2013.

DLA KAŻDEGO, KTO PALI SIĘ DO ROBOTY

UBRANIE SPAWALNICZE ZE WZMOCNIONYMI MANKIETAMI – KOMPLET (BLUZA, OGRODNICZKI)

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się

ROZMIARY: S-3XL

MATERIAŁ: 100% bawełna, 380 g/m2.

NIE TYLKO TEMPERATURA

Odzież ochronna trudnozapalna to jednak dopiero pierwszy stopień wtajemniczenia. Istnieją bowiem miejsca pracy, gdzie istotna jest antyelektrostatyczność. Wówczas przyda się w warsztacie specjalne ubranie do stosowania podczas spawania, ale dodatkowo posiadające właściwości antyelektrostatyczne. Chroni przed zapaleniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem (poziom skuteczności A1+A2), rozpryskami stopionego żelaza (poziom skuteczności E1), oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego (poziom skuteczności B1), ciepła kontaktowego (poziom skuteczności F1), promieniowania cieplnego (poziom skuteczności C1) i co tu istotne – zapobiega również wyładowaniom elektrostatycznym zdolnym do zainicjowania zapłonu (ważne np. przy spawaniu gazowym).

Komplet wykonany jest z tkaniny bawełnianej o wykończeniu trudnopalnym i antyelektrostatycznym. Zwartość całej konstrukcji zapewniają trudnopalne nici.

Bluza:

Zapinana na guziki kryte plisą. Kieszeń wewnętrzna zamykana na suwak. Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą gumki. Mankiety zapinane na kryte napy.

Ogrodniczki:

4 kieszenie, w tym 1 wewnętrzna zamykana na suwak. Dodatkowe wzmocnienie szwów w kroku. Regulacja szerokości w pasie za pomocą gumki. Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki. NORMA: EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018, EN ISO 13688:2013.