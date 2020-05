NACIĘCIA CZY WIERCENIA? ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WYKONYWANIA TARCZ HAMULCOWYCH

Dlaczego warto zastąpić zwykłą, standardową tarczę hamulcową tarczą nacinaną lub nawiercaną? Światowy lider w dziedzinie układów hamulcowych, firma Brembo, przybliża zalety obydwu technologii i pomaga dokonać wyboru właściwego produktu.

Kiedy klient potrzebuje nowych tarcz hamulcowych, nie wystarczy tylko ustalić numer konkretnej referencji. Można również zaproponować przejście od gładkiej, standardowej tarczy do tarczy poddanej obróbce mechanicznej, która znacząco poprawi wydajność układu hamulcowego, a także wygląd samochodu.

Nacięcia i nawiercenia na tarczach zmieniają więcej niż tylko wygląd. Każdy element ich projektu ma określony cel. Na przykład, w porównaniu ze standardową tarczą, zapewniają one lepszą przyczepność klocków, odprowadzają wodę podczas deszczu, a nawet chłodzą hamulce. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów powierzchni tarcz, dlatego najpierw należy poznać ich zalety, aby dopasować najlepsze zamienniki do potrzeb klienta.

wyjaśnia Marco Moretti, Aftermarket Marketing Director w firmie Brembo.

Dwie najbardziej efektywne powierzchnie tarcz hamulcowych to powierzchnie nacinane i nawiercane, obydwa typy tarcz znajdują się w ofercie Brembo. Każdy z nich gwarantuje wiele podobnych korzyści pod względem skuteczności hamowania i bezpieczeństwa, ale również występuje między nimi kilka różnic. Marco Moretti pomaga dokonać wyboru:

Zalety wydajności.

Disco Brembo front

1. Lepsza przyczepność

Nawiercane krzyżowo i nacinane wykończenia tarczy hamulcowej zapewniają lepszą przyczepność między tarczą a klockiem. Dzięki temu, że powierzchnia nie jest gładka, zwiększa się tzw. współczynnik tarcia. Przekłada się to na natychmiastową reakcję po naciśnięciu hamulca i ogólną poprawę sprawności całego układu.

2. Ciągłe czyszczenie

Kolejną ważną zaletą nawierceń i nacięć na tarczy jest usuwanie pyłu z klocków podczas hamowania. Regularne ścieranie starego materiału ciernego w miarę zużycia klocka, jak również wszelkich innych osadów zbierających się na tarczy, powoduje, że tylko nowy materiał cierny styka się z tarczą.

Disco forato Brembo Xtra

3. Usuwanie wody i gazów

Tarcze poddane obróbce perforacyjnej poprawiają skuteczność układu hamulcowego na mokrej nawierzchni. Krzyżowe nawiercania przerywają film wodny powstający na powierzchni hamującej tarczy. Podobnie działają nacinane rowki usuwając wodę gromadzącą się na tarczy. Oznacza to, że układ reaguje skutecznie natychmiast po naciśnięciu pedału hamulca w każdych warunkach.

Nawiercenia i nacięcia pozwalają szybciej i skuteczniej pozbyć się gazów wytwarzanych pomiędzy klockiem a tarczą w wysokiej temperaturze roboczej. Gazy te są efektem spalania żywic znajdujących się w materiale ciernym klocka. Mogą one spowodować zmniejszenie współczynnika tarcia pomiędzy tarczą a klockiem, co prowadzi do zmniejszenia skuteczności hamowania, zwanego również efektem fadingu.

Z uwagi na fakt, iż tarcze nawiercane najlepiej odprowadzają wodę i gazy, dlatego są najczęściej stosowane w samochodach sportowych.

Dobry wygląd i kontrola wzrokowa

Dodatkowo, nacięcia na powierzchni hamującej ułatwiają warsztatom ocenę stanu tarcz.

„Nacinane rowki pozwalają na bezpośrednią i natychmiastową kontrolę zużycia. Jeśli któryś całkowicie zaniknie, to znaczy, że zalecana minimalna grubość została osiągnięta i tarcza musi zostać wymieniona na nową”- doradza Moretti.

Wzory nawierceń i nacięć na tarczach mają również dodatkowy atut dla kierowców.

Tarcze z obrobionymi powierzchniami hamującymi w porównaniu ze zwykłymi tarczami nadają samochodom niepowtarzalny, charakterystyczny wygląd. Tarcze nawiercane krzyżowo są popularne wśród entuzjastów sportowej jazdy, ponieważ mają agresywny wygląd. Z kolei wzory nacinane oferują bardziej klasyczny, elegancki styl. wyjaśnia Moretti

Liczy się jakość

Oprócz wydajności i walorów estetycznych, istotne jest zastanowienie się nad wyborem producenta poszczególnych elementów układu hamulcowego.

Produkcja i testowanie tarcz jest zadaniem specjalistycznym. Liczba, rozmiar i położenie każdego otworu lub nacięcia muszą być precyzyjnie zaprojektowane i wykonane, aby zagwarantować techniczne zalety tego rozwiązania, a przy tym nie mogą ona naruszać struktury tarczy lub powodować szybkiego zużywania klocka. Niezbędne są również testy na stanowisku badawczym i na drodze w różnych warunkach jazdy, aby spełnić wymagania producentów w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości. Wybór firmy Brembo, która jest sprawdzonym specjalistą w dziedzinie części OE, gwarantuje najlepsze efekty. wyjaśnia Moretti

Tarcze nawiercane i nacinane mają wiele wspólnych zalet, ale również różnią się od siebie pod kilkoma względami, dlatego ważne jest dobranie przez warsztat odpowiedniego produktu do konkretnego układu hamulcowego.