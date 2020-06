Goodyear rozszerza ofertę opon drogowych o nowy model KMAX T GEN-2 do naczep

Dłuższy przebieg i okres eksploatacji oraz pełna zgodność z certyfikatem 3PMSF to największe zalety nowego modelu.

Goodyear uzupełnia ofertę opon premium KMAX GEN-2 na oś prowadzącą i napędową o nowy model KMAX T GEN-2 do naczep. Ogumienie przeznaczone jest przede wszystkim dla flot regionalnych, a wśród największych zalet[1] można wskazać dłuższe przebiegi i okres eksploatacji, pełną zgodność z unijnymi wymogami dla opon zimowych oraz łączność RFID.

Nowa generacja produktów, zastępująca gamę opon do naczep KMAX T, to najnowsze uzupełnienie oferty Goodyear Total Mobility. To wyjątkowa oferta dla flot, którą można dostosować do indywidualnych potrzeb. Obejmuje ona także inteligentne rozwiązania oraz wsparcie ze strony specjalistycznej sieci serwisowej w całej Europie.

Linia KMAX T GEN-2 oferuje istotne korzyści flotom międzyregionalnym i regionalnym, w szczególności tym, które pracują przy zmieniającym się poziomie obciążenia lub jeżdżą w regionach o zmiennych warunkach pogodowych. Od momentu wprowadzenia nowej gamy widzimy, że wiodące floty aktualizują swoją politykę dotyczącą naczep, wprowadzając najnowszą generację opon zimowych z homologacją 3PMSF. Ponadto gama ta oferuje zwiększony przebieg, łączność RFID i optymalne osiągi w całym okresie eksploatacji. – powiedział Maciej Szymański, dyrektor marketingu ds. opon użytkowych Goodyear w Europie.

To jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów opon do naczep z oznaczeniem 3PMSF dostępnych na rynku, obejmujący jeden rozmiar na obręcze 19.5’’ i cztery rozmiary na obręcze 22.5’’, w tym wersję 385/65R22.5 High Load spełniającą najostrzejsze wymogi prawne dotyczące osiągów na zimowych drogach.

Konstrukcja bieżnika

Nowy wzór bieżnika ma 5, 6 lub 7 żeber, w zależności od rozmiaru, co zapewnia odporność na uszkodzenia i zużycie, gwarantując długi przebieg i żywotność w trudnych warunkach. Posiada głębokie lamele, które są widoczne nawet przy 75% zużycia i zapewniają lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni oraz doskonałe osiągi w każdych warunkach pogodowych. Technologia Intellimax Groove charakteryzuje się rowkami w kształcie łezki, które zapobiegają ich pękaniu podczas eksploatacji w warunkach zwiększonego tarcia – w naczepach i innych równie wymagających zastosowaniach.

Mieszanka bieżnika

Odporna na ścieranie i przegrzewanie mieszanka bieżnika zapewnia długie przebiegi i oszczędność paliwa. Skład chemiczny i sieć polimerów dają niższy opór toczenia opony i przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń, w połączeniu z wysokim poziomem odporności na zużycie bieżnika i ścieranie boczne.

Zwielokrotniona żywotność

Nowe opony do naczep mogą być regenerowane w specjalnym procesie bieżnikowania TreadMax, który wykorzystuje ten sam wzór bieżnika i materiał, co w nowych oponach, dzięki czemu floty mogą jeszcze lepiej optymalizować koszty operacyjne.

RFID

Łączność z systemami zarządzania oponami, takimi jak eJob i FleetOnlineSolutions, zapewnia układ identyfikacji radiowej (RFID) wbudowany w opony. Identyfikacja radiowa jest również środkiem odstraszającym złodziei, ponieważ opony mogą być śledzone dzięki informacjom przechowywanym w układzie.

Rozmiary i parametry z etykiety

OPONA ROZMIAR indeks nośności / prędkości 1 indeks nośności / prędkości 2 3PMSF przyczepność na moKRej nawierzchni opór

toczenia hałas KMAX T GEN-2 435/50 R 19.5 160 J ü B B 72dB KMAX T GEN-2 HL 385/65 R 22.5 164 K 158 L ü C B 72dB KMAX T GEN-2 425/65 R 22.5 165 K ü * * * KMAX T GEN-2 445/65 R 22.5 169 K ü * * * KMAX T GEN-2 385/55 R 22.5 160 K 158 L ü * * *

*Etykiety unijne dla tych modeli nie są jeszcze dostępne.

Gama będzie poszerzana.

[1] W porównaniu z oponami Goodyear KMAX T.