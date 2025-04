NOWA LINIA FILTRÓW SAMOCHODOWYCH CASTROL

Na polskim rynku zadebiutowała nowa linia produktów klasy premium, sygnowanych marką Castrol – globalnego lidera w dziedzinie środków smarnych. Znalazły się w niej filtry kabinowe, oleju, powietrza i paliwa. Wyłącznym dystrybutorem filtrów Castrol na europejski rynek, a więc także w Polsce, jest firma Denckermann specjalizująca się w dostarczaniu szerokiej gamy części samochodowych.

Filtry, które właśnie trafiły do polskiej oferty Castrol, to opracowana od podstaw linia produktów powstałych z myślą o zapewnieniu maksymalnej ochrony silników samochodowych przed zużyciem i zanieczyszczeniami oraz zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji w spalinach. Produkty powstały w nowoczesnej fabryce posiadającej wieloletnie doświadczenie w branży, która dysponuje rozbudowanym centrum badawczo-rozwojowym z certyfikatem ISO/IEC 17025. Gwarantuje to spełnienie rygorystycznych standardów jakości, zapewniających niezawodne działanie i bezpieczeństwo.

Warto podkreślić, że filtry z nowej linii Castrol to produkty, które powstały w odpowiedzi na potrzeby kierowców, dla których istotne jest nie tylko bezpieczeństwo i ochrona silnika, ale także komfort podróży. Produkty te spełniają również coraz bardziej rygorystyczne normy środowiskowe, a ich zaawansowana technologia skutecznie eliminuje zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza w kabinie i wspierając optymalną wydajność pojazdu. Cieszymy się, że możemy zaoferować te nowoczesne rozwiązania klientom w Polsce. Dzięki współpracy między Castrol a Denckermann filtry są teraz łatwo dostępne, co umożliwia kierowcom korzystanie z najwyższej jakości komponentów. – mówi Michał Wasilewski, Dyrektor Sprzedaży w Denckermann.

Wprowadzone do sprzedaży produkty przeszły rygorystyczny proces kontroli jakości na każdym etapie produkcji, co gwarantuje ich zgodność z najwyższymi standardami wymaganymi dla oryginalnego wyposażenia (OEM). Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na niezawodność oraz długotrwałe, bezproblemowe działanie. Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa są przyznane certyfikaty ISO14001, ISO45001 oraz IATF16949, świadczące o spełnieniu surowych norm w zakresie zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa pracy oraz standardów motoryzacyjnych.

Filtry powstały zgodnie ze strategią Castrol dotyczącą zrównoważonego rozwoju, dodatkowo w trosce o środowisko, są pakowane w pełni biodegradowalne opakowania, bez używania plastikowej folii na pudełku co minimalizuje ich wpływ na ekosystem.

Dystrybucją nowych filtrów Castrol na polskim rynku zajmie się Denckermann – producent i dystrybutor filtrów oraz części samochodowych z siedzibą w Polsce . Jest to efekt współpracy, która, po długotrwałych negocjacjach, została zawarta w 2024 roku.

Denckermann to producent części samochodowych, znany przede wszystkim z szerokiej gamy filtrów – oleju, powietrza, paliwa i kabinowych. Oprócz filtracji, w ofercie znajdują się także elementy układu hamulcowego, zawieszenia, chłodzenia, przeniesienia napędu i wiele innych komponentów do różnych marek i modeli pojazdów. Firma dostarcza solidne i dobrze dopasowane części w rozsądnych cenach, dzięki czemu cieszy się zaufaniem warsztatów i kierowców. Denckermann działa na rynkach międzynarodowych, zapewniając sprawdzone rozwiązania do codziennej eksploatacji