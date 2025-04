GLASURIT® OFICJALNYM PATRONEM KLASY LAKIERNICZEJ ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3 W WARSZAWIE.

Producent marki premium Glasurit, rozpoczął oficjalną współpracę ze szkołą. 1 kwietnia odbyła się inauguracja, w której udział wzięli przedstawiciele BASF Polska, BASF Coatings Services, Dyrekcja Zespołu Szkół, a także specjalnym gościem, który uhonorował to spotkanie była Pani Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Renata Kozłowska.

W zeszłym roku w czerwcu podpisaliśmy porozumienie o współpracy i zwiększeniu skuteczności kształcenia i szkolenia zawodowego z Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3

im. I. J. Paderewskiego w Warszawie. Zawarte porozumienie daje możliwość zdobywania niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu lakiernika. Uroczysta inauguracja współpracy odbyła się 1 kwietnia 2025 roku w siedzibie szkoły. Uczniów przywitała dyrekcja, na czele z Panią Katarzyną Zamirską, przedstawiciel BASF Polska – Jarosław Muczek, Head of Communications & Governmental Relations oraz Agata Piasecka – Gawdzis, Key Account and Value for Money Manager i Tomasz Palkowski – Technical Manager z BASF Coatings Services. Honorowym gościm wydarzenia była Pani Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Renata Kozłowska.

Glasurit wspiera młode talenty

Wybór drogi zawodowej, to jedna z najtrudniejszych i kluczowych decyzji, które młodzi ludzie muszą dokonywać w swoim życiu. By pomóc w tym, firmy takie jak BASF Coatings realizują liczne programy sponsorskie, które wspierają młodzież, przekazując im materiały niezbędne do pracy. W przypadku tej współpracy szkoła otrzymała mieszalnik z produktami Glasurit Linii 90, spektrofotometr, narzędzie informatyczne Profit Manager wraz ze sprzętem komputerowym, a także odzież i materiały wspomagające prace lakierników marki RODIM.

Glasurit jest jednym z wiodących brandów na rynku lakierniczym w segmencie premium w Polsce i w Europie. Cechy, za które klienci nas cenią to: bezpieczeństwo, niezawodność i innowacyjność. I dlatego staramy się promować markę wśród przyszłych lakierników, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy – podkreśla Agata Piasecka – Gawdzis, inicjatorka współpracy, na co dzień Key Account and Value for Money Manager w BASF Coatings Services.

Wspieranie młodzieży leży w DNA całej firmy BASF Polska. Od ponad 15 lat firma rozwija długofalową współpracę z wieloma projektami i placówkami edukacyjnymi. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Scenariusze prowadzonych w laboratorium zajęć współtworzone są przez ekspertów BASF z wykorzystaniem produktów firmy, a rokrocznie wizytę w laboratorium BASF składa ponad 10 000 dzieci ze szkół z całej Polski. Flagowym projektem skierowanym do studentów jest „Zarządzanie biznesem technologicznym”, czyli cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli BASF na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, który prowadzimy od ponad 12 lat. – informuje Jarosław Muczek, Head of Communications & Governmental Relations.

Lakiernik, to praca przyszłości?

Zawód lakiernika jest pozornie tylko związany z branżą motoryzacyjną. A tymczasem jest ważny także w wielu innych branżach, takich jak meblowa, przemysłowa, czy budowlana. To sprawia, że będzie duże zapotrzebowanie na ten zawód w najbliższych kilkudziesięciu latach, mimo rozwoju robotyki i rozwiązań opartych na AI. Ważne podkreślenia jest to, że lakiernicy już są doceniani, a w niedalekiej przyszłości na pewno będą jedną z lepiej zarabiających grup zawodowych na rynku. – wymienia Agata Piasecka – Gawdzis.

Patronat nad klasą lakierniczą w warszawskiej szkole jest kontynuacją działań, które realizuje firma od wielu lat, na rzecz promocji zawodu lakiernika, jak i rozwoju młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych. Marka Glasurit ma przyjemność promować szkolnictwo zawodowe i zawód lakiernika wśród młodzieży ze szkół średnich, technicznych i zawodowych, a także jest partnerem międzynarodowego wydarzenia jakim jest WorldSkills, konkurs promujący zawody rzemieślnicze. W tym roku działania te zostały poszerzone o nowy projekt edukacyjny „Lakiernik poszukiwany”, który skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.