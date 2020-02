Nowe amortyzatory w ofercie BILSTEIN

Katalog amortyzatorów BILSTEIN powiększył się o ponad 80 nowych referencji. Obejmują one zarówno pozycje z serii Replacement jak i Performance na przednią i tylną oś samochodu.

Do wymiany fabrycznie montowanych amortyzatorów BILSTEIN proponuje serię Replacement. Dzięki ostatniemu poszerzeniu oferty B4 mogą teraz skorzystać z niej właściciele wybranych wariantów Audi A6 i A7, Cupry Ateca, Mercedesa Klasy A, Peugeota Expert, SEAT-a Ateca oraz Volkswagena T-Cross.Ich uzupełnieniem są miechy do zawieszenia pneumatycznego. Nowe referencje B4 AMC przeznaczone są do Mercedesa Klasy S (W222, V222 i X222).

Seria Replacement to również szereg elementów montażowych B1, jak łożyska górnego mocowania, zestawy ochronne i odboje. Kolejne ich pozycje przeznaczone są do BMW serii 5 i 7, elektrycznego i3 oraz SUV-ów X5 i X6, a także Chevroleta Captiva, Opla Antara, Porsche Boxster i Cayman, Renault Safrane oraz SEAT-a Altea i Leon.

Natomiast amortyzatory Performance pozwalają, w dopuszczonym przez konstruktorów zakresie, poprawić właściwości fabrycznego zawieszenia. BILSTEIN uzupełnił tę gamę o amortyzatory serii B6 Sport do Citroena Spacetourer i Jumpy, Hondy CR-V, Opla Zafiry Life i Vivaro, Peugeota Expert, Subaru XV, Toyoty Proace oraz Volkswagena Crafter.

Pełna lista nowych referencji w katalogu BILSTEIN znajduje się w załączniku. W przypadku wątpliwości przy doborze amortyzatorów, sprężyn, bądź kompletnych zestawów do konkretnego modelu, warto skorzystać z katalogu on-line, dostępnego pod adresem: pl.bilstein.com