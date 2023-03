Nowoczesne czujniki samochodowe – domena Hella

Hella na niezależnym rynku wtórnym kojarzona jest głównie z oświetleniem, zarówno dedykowanym jak również roboczym czy pomocniczym. Ten fakt nie dziwi, ponieważ firma ta jest wiodącym producentem oświetlania na pierwszy montaż (OE), które można zobaczyć w niezliczonej ilości modeli pojazdów, tych najnowszych i najnowocześniejszych jak i w starszych.

Jednak Hella to w równie mocnym stopniu elektryka i elektronika samochodowa, która w ostatnich latach jest bardzo mocno rozwijającą się gałęzią motoryzacji a jej udział w nowoczesnych pojazdach rośnie niemal wykładniczo.

Hella, jako prawdziwy innowator w świecie oryginalnego wyposażenia motoryzacyjnego, od dłuższego czasu odgrywa szczególną rolę w tym trendzie. Dzięki 20 lokalizacjom produkcyjnym i rozwojowym w 10 różnych krajach, 60-letniemu doświadczeniu w elektryce i elektronice samochodowej i szerokiemu portfolio produktów, Hella jest niewątpliwie wiodącą firmą w tym segmencie, której produkty wysokiej jakości cieszą się uznaniem wielu producentów samochodów na całym świecie. Potwierdzeniem tego jest sprzedaż smilionów elementów elektryki i elektroniki samochodowej każdego roku na rynek oryginalnego wyposażenia właśnie.

Hella swoją mocną pozycję w zakresie układów elektrycznych pojazdów zbudowało wprowadzając wiele innowacyjnych rozwiązań.

Jednym z nich jest technologia CIPOS® używanej w wielu czujnikach, których zadaniem jest precyzyjny, bezdotykowy pomiar położenia różnych elementów takich jak np. pedał przyspieszania w nowoczesnym samochodzie. Czujniki tego rodzaju mogą mierzyć zarówno kąty jak i odległości, co stworzyło ogromne możliwości projektantom samochodów i pozwoliło na rozwój wielu układów samochodowych.

CIPOS® jest łatwy w instalacji i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto czujniki te są w dużej mierze niezależne od wahań temperatury a górny zakres odporności to aż 175 ° C co sprawia, że czujnik w tej technologii idealnie nadaje się do zastosowań w komorze silnika czy środowiskach agresywnych. Ponadto gwarantuje odporność na pobliskie pola magnetyczne i linie energetyczne, ponieważ nie zastosowano w nim żadnych elementów magnetycznych. Technologia ta jest również idealna do zastosowania w pojazdach elektrycznych.

Aktualnie CIPOS® jest wykorzystywany w następujących podzespołach:

Czujniki pedału przyspieszenia

Czujniki położenia przepustnicy

Czujniki położenia dźwigni zmiany biegów

Czujniki wałka rozrządu / wału korbowego

Czujniki położenia koła kierownicy

Czujniki poziomu pojazdu (ugięcie zawieszenia)

Siłowniki stosowane w sterowaniu pracą silnika lub skrzyni biegów

Czujniki położenia silników elektrycznych (kąt wychylenia, przesunięcie)

Rys.1. Rysunek poglądowy czujnika wyposażonego w technologię CIPOS®

Poniżej przedsawiono najważnieksze parametry czujnika w tej technologii, na przykładzie czujnika położenia zaworu recyrkulacji (EGR – exhaust gas recyrculation sensor).

Zalety:

Precyzyjna kontrola położenia w pełnym zakresie temperatur

Ogromny stopień swobody w zakresie tolerancji mechanicznych bez utraty wydajności czujnika

Kompaktowy rozmiar pozwal

Brak wrażliwości na zewnętrzne pola magnetyczne

Rys.2. Zawór EGR z widocznym czujnikiem CIPOS® do pomiaru stopnia otwarcia zaworu

Warto zauważyć, że od niedawna wysoka jakość oraz innowacyjność produktów Hella dostępna jest również dla niezależnego rynku wtórnego, gdzie spośród szerokiej palety blisko 50 typów, wprowadza się sukcesywnie kolejne czujniki czy siłowniki z zakresu sterowania pracą silnika, układów komfortu czy bezpieczeństwa. W ofercie znaleźć już można, zawory EGR, cewki zapłonowe, pedały przyspieszania, czujniki wałka rozrządu czy wału korbowego, czujniki spalin, przepływomierze i wiele innych.