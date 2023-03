KLUCZ DO DOKŁADNOŚCI

PROLINE -> warsztatowe narzędzia z charakterem

Warsztatowe narzędzia ręczne PROLINE to od lat synonim jakości i solidności wykonania. Kto używa tych narzędzi? Wiemy, że od lat pracują w tysiącach warsztatów. Zobaczmy, co sądzą o nich najlepsi mechanicy.

Klucz dynamometryczny PROLINE o symbolu 66812

Klucz dynamometryczny to narzędzie kojarzone głownie z poważniejszymi naprawami wymagającymi dokręcenia śrub z określonym w instrukcji serwisowej momentem. Precyzja jest tu wskazana, bo producent tworzy instrukcje bazując na wieloletnich doświadczeniach, obserwacjach i ekspertyzach

materiałoznawczych. To właśnie na ich podstawie wiemy, dlaczego akurat ten, a nie inny element musi być dokręcony z takim, a nie innym momentem.

Co się bowiem stanie w przypadku dowolnego potraktowania tego zagadnienia? W razie zastosowania zbyt małego momentu nie uzyskamy dokładnego spasowania powierzchni elementów etc. – to może skutkować luzem lub nieszczelnością, a w konsekwencji utratą np. kompresji cylindrów (pow. przylegające- np. uszczelki, głowice, kolektory etc.) lub dezintegracją podzespołu w wyniku drgań lub obciążeń.

Co jednak ze zbyt dużą siłą przyłożona do skręcanego połączenia? Też ma ono negatywne skutki – powierzchnie styku, otwory montażowe, czy tuleje pękają. Zrywają się też gwinty lub pękają łby śrub dokręcanych z nadmierną siłą. Częste są również sytuacje, w których zbyt mocno „dobita” śruba uniemożliwia jej późniejsze bezpieczne odkręcenie.

Jak to robią najlepsi?

Pytamy w BMW SIKORA kiedy zwykle używają klucza dynamometrycznego PROLINE, bo panuje obiegowa opinia że to głownie te bardziej precyzyjne prace – np. przy dokręcaniu głowicy silnika. Grzegorz Bieniek specjalista z serwisu BMW SIKORA przekonuje, że u nich to narzędzie konieczne również przy dokręcaniu kół.

Skoro pojawiła się tematyka kół – pytamy dalej: zmiana koła to jedna z podstawowych procedur w warsztacie i serwisie – o czym powinniśmy pamiętać/jakich narzędzi użyć, by podczas niej nie uszkodzić dedykowanych felg, które często spotykamy w autach tej klasy co BMW a zwłaszcza BMW posiadających pakiet M Performance, lub modeli BMW M? Nasz ekspert nie zostawia wątpliwości: zmiana kół w przypadku obręczy wartych kilka tysięcy złotych sztuka to już nie przelewki… Trzeba podejść do sprawy fachowo – stanowczo, lecz również – delikatnie…

Możemy oczywiście zacząć pneumatykiem (PROLINE 66372) bo to podstawa przy odkręcaniu śrub i przy wstępnym ich przykręcaniu. Pozwala szybko uporać się z żmudną robotą, lecz nie należy zapominać o elemencie finezji – tu pojawiają się nasadki teflonowe (PROLINE 29080) – to dzięki nim gniazda śrub i sama felga mają szanse uniknąć przypadkowego zarysowania.

Po co nam więc klucz dynamometryczny – takie rzeczy to raczej przy dokręcaniu głowicy silnika etc.? Grzegorz Bieniek ucina autorytatywnie te dywagacje: to zależy dla kogo – dla nas w BMW SIKORA to narzędzie konieczne również przy dokręcaniu kół. Grzechem śmiertelnym są niedokręcone śruby, ale nie można też przeciągać śrub w felgach ani „dobijać” ich do końca kluczem pneumatycznym, bo to gotowy problem dla kogoś, kto będzie te felgi odkręcał kolejnym razem. Trzeba to zrobić zgodnie ze sztuką

i dokręcić z momentem przewidzianym w instrukcji serwisowej BMW .

Jak widać precyzja jest zawsze wskazana przy serwisowaniu aut BMW zaś marka PROLINE oferuje gamę narzędzi, które w tym pomagają. Już za miesiąc kolejna porcja warsztatowych porad od PROLINE i warsztatu BMW SIKORA.