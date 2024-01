Polacy lubią czuć się w aucie, jak w domu

Samochód jest dla wielu Polaków nie tylko środkiem transportu, ale także ważną częścią codziennego życia. Użytkownicy aut są przywiązani do porządku w swoich pojazdach i podejmują różne czynności, aby go utrzymać, jednak najliczniejsza grupa (84% zapytanych) stawia po prostu na odkurzanie – tak wynika z badania dotyczącego dbałości o wnętrza samochodów przeprowadzonego na zlecenie Good One PR.

Wnętrze samochodu odzwierciedla indywidualne preferencje kierującego: spersonalizowana tapicerka, dodatki, takie jak dywaniki, pokrowce na siedzenia czy kierownicę, poprzez wyjątkowe zapachy, nie są już niczym nietypowym. Lubimy czuć się w samochodzie „jak u siebie” i osiągamy to poprzez m.in. dbanie o wnętrze auta. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Panel Ariadna na zlecenie Good One PR, Polacy są przywiązani do porządku w swoich pojazdach – większość zapytanych, bo aż 82% głównych użytkowników, uważa ten aspekt za ważny lub bardzo ważny. Co robimy, aby zadbać o wnętrza naszych aut? Kto najbardziej zwraca uwagę na czystość?

Sprzątamy… ale nie wszyscy

Mimo tego, że główni użytkownicy aut w większości deklarują przywiązanie do porządku w samochodzie, to wyniki w poszczególnych grupach wiekowych pokazują, że nie wszyscy. Najmniejszą uwagę do czystości i porządku wewnątrz pojazdu, w porównaniu do reszty ankietowanych, przykładają młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata. W tej grupie 24% badanych uznało, że jest to „raczej nieważne”. Z kolei Ci w wieku 35-44 lata, twierdzą, że porządek w samochodzie jest czymś ważnym – tak odpowiedziało aż 87% badanych. O wnętrze swoich czterech kółek najbardziej troszczą się osoby posiadające dzieci, na co wskazało aż 84% zapytanych. W gospodarstwach domowych, w których mieszkają dzieci do 18. roku życia, istnieje większa tendencja do sprzątania pojazdów, co może być wynikiem większej potrzeby utrzymania czystości ze względu na małych domowników. Nie zaskoczy fakt, że to osoby, które uważają dbanie o wnętrze auta za raczej lub bardzo ważne, są znacznie bardziej skłonne do regularnego wykonywania wszystkich czynności związanych z utrzymaniem czystości auta.

Kochamy odkurzanie

Okazuje się, że odkurzanie wnętrza auta jest zdecydowanie najpopularniejszą czynnością (84% odpowiedzi) wśród głównych użytkowników auta. Nic dziwnego – kurz, okruszki, zabrudzenia z zewnątrz czy sierść zwierząt, to zabrudzenia, z którymi mierzy się praktycznie każdy kierowca, a ich jedynym pogromcą jest właśnie odkurzacz. Niezwykle często badani czyszczą kokpit (73% wskazań), w czym bez wątpienia pomaga szeroka gama najróżniejszych środków dostępnych na rynku – od chusteczek po specjalistyczne spraye i ściereczki. Podium zamyka mycie szyb od środka, które regularnie wykonuje 68% zapytanych kierowców. Niemniej ważny w aucie jest piękny, świeży zapach, na który zwraca uwagę 56% zapytanych. Z odświeżaczy powietrza korzysta ponad 60% zapytanych kobiet oraz 53% mężczyzn. Na pranie i czyszczenie tapicerki decyduje się z kolei więcej mężczyzn niż kobiet (32% do 24%).

Chronimy auta przed zabrudzeniami

W minionym roku 17% badanych kupiło dywaniki samochodowe i/lub matę do bagażnika. To sporo, biorąc pod uwagę fakt, iż dywaniki kupuje się zwykle z zamysłem korzystania z nich przez dłuższy czas. Wśród zakupionych dywaników, największą popularnością cieszą się te gumowe, za nimi, plasują się mniej funkcjonalne, lecz często bardziej estetyczne opcje welurowe, które wybiera co 5 badany. Co ciekawe, na produkt z tego materiału zdecydowało się 100% badanych, którzy zadeklarowali, że troska o wnętrze auta w ogóle nie jest dla nich ważna. Popularnością doganiają je dywaniki wykonane z nowoczesnego materiału TPE (termoplastyczne elastomery), na które zdecydowało się 15% respondentów.

Dywaniki z tworzywa TPE zyskują na popularności, co jest optymistycznym sygnałem świadomego wyboru kierowców. Ich rosnąca obecność w polskich samochodach świadczy o zwiększającym się zainteresowaniu produktami łączącymi estetykę z funkcjonalnością. Jednak, pomimo tego pozytywnego trendu, nadal istnieje sporo do zrobienia w kwestii edukacji konsumentów o zaletach i możliwościach, jakie oferują te akcesoria. To między innymi bardzo duża wytrzymałość, wodoodporność czy łatwość w czyszczeniu, a przy tym elegancki i schludny wygląd, który zdecydowanie wpisze się w gusta niemal każdego kierowcy. – mówi Bartosz Frontczak, dyrektor ds. Badań i rozwoju w firmie FroGum, polskim producencie dywaników samochodowych i wkładek do bagażnika.

Znaczna większość właścicieli samochodów, szczególnie rodzice, regularnie dba o wnętrze swoich pojazdów. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni przywiązują dużą wagę do czystości i porządku w samochodzie, jednak istnieją pewne różnice w preferencjach dotyczących konkretnych czynności pielęgnacyjnych i wyboru akcesoriów. Polacy nie tylko cenią sobie praktyczność i funkcjonalność pojazdów, ale również zwracają uwagę na ich estetykę i wyposażenie.

O raporcie

Raport badający przywiązanie Polaków do czystości i porządku we wnętrzach swoich samochodów. Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Good One PR na panelu Ariadna w dniach 1 – 4 grudnia 2024 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa [min.] N=1105 osób w wieku od 18 lat wzwyż – z następującym wyszczególnieniem posiadaczy samochodów. Kwoty dobrano wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.