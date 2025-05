NAJWIĘKSZY PIKNIK ELEKTROMOBILNY W POLSCE – EV EXPERIENCE URBAN EDITION ŁÓDŹ

22 i 23 maja, plac Manufaktury w Łodzi zamieni się w tętniące życiem centrum elektromobilności. EV Experience Urban Edition, największy piknik elektromobilny w Polsce, zaoferuje uczestnikom możliwość przetestowania ponad 100 samochodów elektrycznych różnych marek, zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu infrastruktury ładowania, wysłuchania interesujących prelekcji ekspertów, sprawdzenia swoich umiejętności na wirtualnym torze oraz porozmawiania z użytkownikami pojazdów elektrycznych. To tylko część atrakcji jakie czekają uczestników wydarzenia.

Zostało już tylko 7 dni do rozpoczęcia 4. edycji EV Experience, która w tym roku odbywa się w nowej lokalizacji. Organizatorzy wydarzenia postanowili wpleść go w tkankę miejską, do Łódzkiej Manufaktury, która powstała na terenie kompleksu fabrycznego Izraela Poznańskiego z końca XIX wieku. Nowoczesny obiekt otwarty w 2006 roku składa się z 13 zrewitalizowanych postindustrialnych budynków z czerwonej cegły. W centralnym miejscu Manufaktury znajduje się plac o powierzchni 3,5 hektara i to właśnie tam odbędzie się największy elektromobilny piknik w Polsce.

Przeniesienie EV Experience do Manufaktury w Łodzi to kolejny krok w stronę popularyzacji elektromobilności. Centralnie położona, historyczna przestrzeń przyciągnie nowych odbiorców, którzy dotąd nie mieli okazji doświadczyć elektromobilności. To unikatowy format, umożliwiający porównanie ponad 100 pojazdów elektrycznych w jednym miejscu. Jest to również odpowiedź na potrzeby zainteresowanych transformacją w sektorze motoryzacji, którzy musieliby poświęcić tygodnie, aby jeżdżąc po salonach mieli możliwość porównania tak wielu pojazdów. EV Experience umożliwia to w zdecydowanie krótszym czasie. – tłumaczy Łukasz Witkowski, Dyrektor Operacyjny PSNM.

Do dyspozycji przybyłych dostępna będzie flota ponad 100 samochodów elektrycznych gotowych do testów. Wśród nich znajdą się zarówno miejskie hatchbacki i crossovery, jak i rodzinne SUV-y, pojazdy dostawcze, luksusowe limuzyny oraz auta o sportowym charakterze. Będą też pojazdy, które dopiero co trafiły do sprzedaży. Wśród nich wymienić można m.in. Nissana Aryia Nismo czy Renault 5. Nie zabraknie też nowego Fiata Grande Panda, pełnej elektrycznej gamy MINI czy limuzyn klasy premium, jak Audi A6 e-tron, BMW i5 i Mercedes EQE. Organizatorom zależało na tym, aby pojazdy zgromadzone w ramach EV Experience były jak najbardziej różnorodne oraz do testów była dostępna jak największa grupa aut kwalifikujących się się do dopłat w programie „NaszEauto”, co oznacza możliwość uzyskania nawet 40 tys. zł dofinansowania przy zakupie.

Z entuzjazmem oczekujemy na udział w EV Experience Urban Edition. To wspaniała okazja, aby zaprezentować nasze najnowsze modele elektryczne szerokiej publiczności. Od luksusowego i futurystycznego EQS, przez elegancki i wszechstronny EQE, po kompaktowe i zwinne EQA. Odwiedzający będą mieli okazję z bliska przyjrzeć się innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i designowi, które definiują elektryczną przyszłość motoryzacji. Każdy z prezentowanych modeli charakteryzuje się imponującym zasięgiem, szybkim ładowaniem oraz zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy, idealnie sprawdzającymi się w warunkach miejskich. Na naszym stoisku obecni będą specjaliści Mercedes-Benz Auto-Studio, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące elektromobilności. Od kwestii związanych z ładowaniem pojazdów w domu i w mieście, poprzez informacje o dostępnych w Polsce programach dofinansowania zakupu EV, aż po szczegóły dotyczące serwisu i eksploatacji. – Justyna Sobór, Specjalista ds. marketingu i jakości w Mercedes-Benz Auto-Studio Łódź

Ostatnie dni na zaplanowanie udziału w wielkim pikniku elektromobilnym

Testy samochodów nie będą jedyną atrakcją jaką zaplanowali organizatorzy. Na placu Manufaktury powstają specjalne strefy tematyczne i stanowiska testowe. W strefie bezpieczeństwa i edukacji uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na symulatorach jazdy, doświadczyć zmiany percepcji przy użyciu alko- i narkogogli oraz przeżyć kontrolowane dachowanie w dedykowanym symulatorze.

Na głównej scenie podczas dwóch dni wydarzenia zaplanowano intensywny program prelekcji i dyskusji poświęconych elektromobilności – od praktycznych aspektów ładowania, przez analizę całkowitego kosztu posiadania (TCO), aż po prognozy rozwoju rynku czy kwestie użytkowe jak choćby koszty oraz bezpieczeństwo.

Warto również zarezerwować czas na pokazy kulinarne Sylwii Majcher, która zaprezentuje przygotowanie potraw z wykorzystaniem kuchni zasilanej przez samochód elektryczny dzięki technologii Vehicle-to-Load (V2L). Nie można też przegapić okazji do spotkania z Mikołajem „Miko” Marczykiem, czołowym polskim kierowcą rajdowym, który stanie do rywalizacji z uczestnikami na profesjonalnych symulatorach wyścigowych.

Zlot punktem obowiązkowym

Stałym punktem każdego EV Experience jest także zlot samochodów elektrycznych organizowany przez EV Klub Polska, który odbędzie się również w tym roku. Będzie on miał miejsce drugiego dnia wydarzenia (tj. 23 maja). Przybyli ustawią swoje samochody na rynku Manufaktury.

To niepowtarzalna okazja dla osób rozważających zakup samochodu elektrycznego, aby porozmawiać z praktykami elektromobilności i zadać im pytania o rzeczywiste doświadczenia z codziennego użytkowania. Nasi członkowie chętnie podzielą się swoimi przemyśleniami na temat zasięgu, ładowania, kosztów eksploatacji i wszystkich aspektów życia z elektrykiem. – mówi Łukasz Lewandowski, CEO EV Klub Polska.

EV Experience będzie miało miejsce w dniach 22-23 maja 2025 r . na placu Manufaktury w Łodzi, w godzinach 11:00-19:00. Wstęp jest bezpłatny dla wszystkich odwiedzających. Aby wziąć udział w jazdach testowych, wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wydarzenie jest częścią trójpaku Zrównoważonego Tygodnia, w ramach którego odbędą się również Samorządowy Kongres Klimatyczny (20 maja) oraz Konferencję Urban Future (21-23 maja). Więcej informacji: www.evexp.pl