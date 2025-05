Goodyear z tytułem Najlepszego Producenta Opon Letnich 2025 od Auto Bild

To już trzeci raz w ciągu ostatnich czterech lat, gdy redakcja Auto Bild przyznaje Goodyearowi tę prestiżową nagrodę. W tegorocznej ocenie brano pod uwagę rezultaty czterech testów opon letnich: dwa z nich zakończyły się zwycięstwem opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, w kolejnym teście model ten zajął drugie miejsce, a dodatkowo uznanie zdobyła również opona letnia Goodyear EfficientGrip 2 SUV.

Poza tym opona Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 klasy UHP otrzymała od Auto Bild tytuł Eco-Master, a model EfficientGrip 2 SUV został wyróżniony nagrodą „Green Tire”. Sukcesy te przełożyły się finalnie na tytuł „Najlepszego Producenta Opon Letnich 2025”, który redakcja niemieckiego magazynu przyznała Goodyearowi.



W raporcie podsumowującym eksperci Auto Bild napisali: „Zasłużone zwycięstwo dzięki trzem najwyższym pozycjom dla opony Eagle F1 Asymmetric 6, najwyższej lokacie modelu EfficientGrip 2 oraz dwóm nagrodom specjalnym Eco-Master i Green Tire – Goodyear zasłużenie rozpoczął sezon letni 2025 jako Najlepszy Producent Opon Letnich Roku” [3].



Goodyear otrzymał podobne wyróżnienia od Auto Bild również w 2022 i 2023 roku. Ponadto w 2023 r. został uznany za „Najlepszego Producenta Opon Zimowych” [4].

Tytuł najlepszego producenta opon letnich przyznany przez jeden z wiodących magazynów motoryzacyjnych w Europie to dla nas powód do ogromnej dumy. To wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie w innowacyjność i najwyższe osiągi w całej gamie produktów, takich jak Eagle F1 Asymmetric 6, zaprojektowanych z myślą o doskonałych wrażeniach z jazdy w każdych letnich warunkach pogodowych

– powiedział Eric Henrotin, wiceprezes ds. rozwoju produktów i optymalizacji operacji technologicznych w Goodyear w regionie EMEA.