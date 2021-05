PROFESJONALNE WIERTŁA SPIRALNE DO METALU PROLINE

Warto wiedzieć, że oferta osprzętu marki Proline została rozszerzona o pięć linii profesjonalnych wierteł spiralnych. Narzędzia te przeznaczone są do wykonywania otworów w metalach i tworzywach sztucznych.

W branży motoryzacyjnej, choć i nie tylko, inwestycja w dobre narzędzia i profesjonalny osprzęt, jak wysokiej jakości wiertła, zawsze się opłaca. Wybierając produkty firmowane przez renomowanych producentów oraz używając ich zgodnie z przeznaczeniem, zyskujemy pewność, że nas nie zawiodą, gdy najbardziej ich potrzebujemy, a efekt wykonanych prac będzie bardziej niż zadowalający.

Mówiąc o narzędziach skrawających idea ta nabiera dodatkowego znaczenia, ponieważ źle wykonany otwór, nie trzymający zakładanych parametrów, może mieć wpływ na poprawność wykonania głównych prac. Bywa też powodem powstania tzw. bicia, które jest zabójcze dla mechanizmów i trwałości konstrukcji. Wybierając wiertła do warsztatu należy poświęcić trochę czasu na krótką analizę faktycznych potrzeb. W pierwszej kolejności warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakich materiałach wykonujemy otwory. Znając odpowiedź można znaleźć optymalne rozwiązanie, to znaczy takie, które z jednej strony pozwoli na poprawne wykonywanie skrawania, a z drugiej najefektywniej

wykorzysta budżet.

Wiertła spiralne Proline to narzędzia standaryzowane, wykonane według normy DIN 338 z wysokiej jakości stali szybkotnącej (HSS). Zapewniają szybkie tempo wiercenia. Charakteryzują się wysoką jakością wykonania.

Doskonale sprawdzą się w pracach, podczas których wykonuje się otwory w różnych rodzajach stali, metali czy tworzyw sztucznych. Z ich zalet mogą zatem skorzystać mechanicy, ślusarze, ekipy montażowe, serwisanci różnych specjalności, itp.

Charakterystyka nowych wierteł

Wiertła Proline HSS-CO (oznaczone jako 78008-78130) przeznaczone są do wiercenia w stalach wysokostopowych, tytanowych, kwasoodpornych, nierdzewnych, żarowytrzymałych, żeliwach (o twardości powyżej 900 N/mm2) i trudno obrabialnych stopach itp.; natomiast wiertła Proline HSS-TiN (oznaczone jako 77808-77930) – w stalach stopowych

i węglowych, żeliwie ciągliwym, spiekach żelaza, miedzi, brązie, utwardzanych tworzywach sztucznych; zaś HSS (extra długie oznaczone jako 77620-77730) oraz HSS z pokryciem czarno-złotym (oznaczone jako 79008-79130) – w stali zwykłej, żeliwie, żeliwie szarym, metalach nieżelaznych i utwardzanych tworzywach sztucznych; z kolei HSS z wykończeniem czarno-srebrnym (oznaczone jako 76808-76930) – w stali zwykłej, stopowej, żeliwie szarym i utwardzanych tworzywach sztucznych.

Dostępne średnice narzędzi to: 0,8-13 mm (HSS-CO, HSS-TiN, HSS z pokryciem czarno-złotym i HSS z wykończeniem

czarno-srebrnym). Wiertła HSS extra długie mają wydłużoną część roboczą (w zależności od średnicy od 110 do 260 mm) i oferowane są w średnicach 2-13 mm. Wiertła Proline HSS-CO, HSS-TiN i HSS extra długie wykonano całkowicie metodą szlifowania. Natomiast wiertła z pozostałych dwóch linii (HSS z pokryciem czarno-złotym i HSS z wykończeniem czarno-srebrnym) mają szlifowane krawędzie.

Wszystkie prezentowane narzędzia wyposażono w uchwyty walcowe. Można więc je stosować w szerokiej gamie maszyn – w elektrycznych i pneumatycznych wiertarkach ręcznych, magnetycznych, stacjonarnych (np. kolumnowe), jak też w wiertarko-wkrętarkach akumulatorowych, a nawet młotowiertarkach SDS-plus (za pośrednictwem szczękowego uchwytu wiertarskiego).

Mniejsze opory skrawania

Wiertła HSS-CO zawierają 5-proc. stopowy dodatek kobaltu, który zwiększa ich twardość oraz odporność na tępienie i wysoką temperaturę. Wiertła HSS-TiN są pokryte azotkiem tytanu, który obniża opory skrawania i tym samym podnosi żywotność tych narzędzi. Z kolei wiertła Proline HSS (79008-79130) mają zmniejszające opory skrawania i przed korozją wykończenie czarno-złote, zaś HSS (76808- 76930) – czarno-srebrne.

Zmodyfikowany ścin

W wiertłach Proline z linii HSS-CO, HSS-TiN, HSS (extra długie), HSS z pokryciem czarno-złotym zastosowano

ścin modyfikowany geometrycznie według normy DIN 1412 C (tzw. szlif 2-ścinowy). Taka geometria wierzchołków wierteł umożliwia ich samoistne centrowanie się podczas wiercenia.

Przed rozpoczęciem pracy nie jest konieczne wykonanie punktowania. Tak zmodyfikowany ścin zmniejsza też znacznie opory występujące podczas wykonywania otworu. Dzięki niemu wiercimy łatwiej (z posuwem mniejszym o 40%)

i szybciej (o 30%). Wiertła spiralne Proline, oprócz narzędzi z linii HSS z wykończeniem czarno-srebrnym (76808-76930),

mają duży kąt wierzchołkowy wynoszący 135°, co też oznacza, że ich krawędzie skrawające są stosunkowo krótkie. Dzięki temu podczas wiercenia potrzebny jest niższy moment obrotowy, a przy tym łysinki wierteł szybciej wchodzą do pracy, poprawiając ich centryczne prowadzenie w otworze i tym samym jego dokładność wykonania. Narzędzia z takim kątem wierzchołkowym umożliwiają skuteczne i bezpieczne wiercenie w elementach metalowych o grubości powyżej 4 mm.

Idealne do karoserii

Do wiercenia w blachach i cienkich elementach metalowych marka Proline poleca wiertła z linii HSS o wykończeniu

czarno-srebrnym (76808-76930), które mają kąt wierzchołkowy wynoszący 118°. Taki kąt zapewnia bardzo dobre centryczne prowadzenie wiertła w takich materiałach. Uzyskane otwory mają zatem zakładaną średnicę, co jest bardzo ważne.