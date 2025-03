FILM SZKOLENIOWY STANDOVISION – CIENIOWANIE I POLEROWANIE Z LAKIEREM BEZBARWNYM STANDOCRYL VOC PERFORMANCE PRO CLEAR K9590

Standox, jedna z globalnych marek lakierów renowacyjnych firmy Axalta opublikowała film szkoleniowy Standovision dotyczący procesów cieniowania i polerowania podczas pracy z lakierem bezbarwnym Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590. Film podpowiada lakiernikom, jak osiągać najlepszy efekt zawsze za pierwszym razem.

Lakier bezbarwny Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 jest szybki i łatwy w użyciu. Od czasu wprowadzenia na rynek w 2018 roku umożliwia naszym serwisom uzyskiwanie znakomitych efektów napraw. Nasze lakiery bezbarwne są wszechstronne i łatwe w użyciu, a jednocześnie wydajne i niezawodne. Jednak cieniowanie i naprawy punktowe z ich użyciem wymagają nieco innego procesu. – tłumaczy Harald Klöckner, Axalta International Training Leader i Refinish Product Specialist na Europę, Bliski Wschód i Afrykę

W celu uzyskania najlepszego efektu cieniowania lakier bezbarwny Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 należy stosować w połączeniu z preparatem do cieniowania, takim jak Standox Performance Blend 5730, który jest dostępny w puszce i aerozolu.

Podczas szlifowania ważne jest stopniowe zmniejszanie gradacji materiału ściernego, aby uzyskać płynne przejście do wypolerowanej powierzchni. Jest to kluczowe przy pracy z lakierem bezbarwnym. – dodaje Harald Klöckner.

Lakiernik powinien nałożyć jedną warstwę lakieru bezbarwnego Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 na obszar naprawy, odparować, a następnie rozszerzyć powierzchnię aplikacji drugiej warstwy na obszar, który został drobniej oszlifowany. Następnie na wypolerowany obszar należy nałożyć rozcieńczalnik do cieniowania Standox Performance Blend 5730.

Lakier bezbarwny Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 oferuje dobrą rozlewność, wysoki połysk, a za sprawą niskiej lepkości można go łatwo nałożyć w dwóch warstwach z krótkim odparowaniem pomiędzy nimi. Wszechstronność lakieru Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 oznacza, że można go dostosować do indywidualnych procesów każdego serwisu blacharsko-lakierniczego, niezależnie od tego, czy celem jest obniżenie kosztów, czy skrócenie czasu naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji o marce, odwiedź stronę www.standox.pl.