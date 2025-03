2025 – ROK PRZEŁOMU DLA MOTORYZACJI W EUROPIE?

Jeszcze niedawno wydawało się, że pełna elektryfikacja motoryzacji w Europie to jedyny możliwy kierunek rozwoju transportu. Jednak realia rynkowe szybko zweryfikowały te założenia. Wysokie ceny pojazdów elektrycznych, brak odpowiedniej infrastruktury ładowania oraz konkurencja ze strony azjatyckich producentów sprawiły, że Unia Europejska i producenci OEM zaczęli podchodzić do tematu bardziej elastycznie. Obserwujemy wyraźny zwrot w stronę technologii hybrydowych, które mogą stanowić realne rozwiązanie przejściowe w zielonej transformacji oraz jeszcze bardziej ekonomiczne silniki spalinowe.

Pojazdy hybrydowe, jeszcze kilka lat temu traktowane jako etap przejściowy, dziś stają się strategicznym elementem rynku motoryzacyjnego. Producenci rozwijają układy hybrydowe o coraz większej efektywności, oferując rozwiązania, które łączą oszczędność paliwa z redukcją emisji CO2. Trend ten jest szczególnie istotny w Europie, gdzie rygorystyczne regulacje środowiskowe nakładają na producentów obowiązek wprowadzania bardziej zrównoważonych technologii.

Sektor motoryzacyjny w Polsce odpowiada za około 8% PKB, wliczając w to produkcję przemysłową, dystrybucję części oraz pracę warsztatów samochodowych. Postępujące zmiany wpływają również na lokalny rynek. Z naszej perspektywy niezależne warsztaty odgrywają kluczową rolę w serwisowaniu różnych układów napędowych, w tym pojazdów będących na gwarancji i poza nią. Mając na uwadze zróżnicowany zestaw pojazdów poruszających się po drogach, opracowaliśmy linię olejów PETRONAS Syntium X, aby sprostać zmieniającym się potrzebom współczesnych pojazdów, oferując niezrównaną ochronę, trwałość i zwiększoną oszczędność paliwa w przystępnej cenie bez kompromisów w zakresie jakości

Oprócz rozwoju technologii hybrydowych rośnie zainteresowanie alternatywnymi paliwami. Wodór, biopaliwa i paliwa syntetyczne pojawiają się w dyskusjach na temat przyszłości transportu, a ich znaczenie będzie rosło w miarę zaostrzania norm emisji. Warto zauważyć, że duże koncerny motoryzacyjne prowadzą intensywne badania nad nowymi formami zasilania pojazdów, co może przyspieszyć adaptację tych technologii.

Sporego znaczenia nabiera współpraca badawcza pomiędzy różnymi podmiotami, np. zespołami motorsportowymi a koncernami. Globalne Centrum Badań i Rozwoju PETRONAS w jednym miejscu pracuje nad produktami olejowymi zarówno dla rynku pojazdów cywilnych, jak i wyczynowych bolidów Formuły 1. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, że od 2026 roku regulamin „królowej motorsportu” będzie wymagać stosowania paliw zrównoważonych.

Dlatego obecny rok 2025 będzie momentem, w którym musimy znaleźć lepszą równowagę między starymi a nowymi technologiami. Dlaczego? Ponieważ na drogach nadal będzie jeździć szeroka gama pojazdów z tradycyjnym napędem spalinowym. Celowo nazywamy ten okres „zieloną transformacją”, ponieważ jest to faktycznie moment przejściowy.

Dopasowanie się do przyszłych wymagań nie jest procesem, który można wdrożyć z dnia na dzień w naszej branży. I choć doświadczymy ogromnego postępu w zakresie nowoczesnych materiałów dla produkowanych pojazdów, nie możemy zapominać o starszych samochodach, które nadal będą obecne na naszych drogach. Wyzwanie polega na znalezieniu właściwej równowagi – ochronie starszego generacyjnie parku samochodowego przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb nowych pojazdów. Potrzebujemy produktów, które będą wspierać zarówno jeden, jak i drugi segment rynku, a także wszystko pomiędzy.

Zmieniający się krajobraz rynku motoryzacyjnego stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla warsztatów i kierowców. Dzięki innowacjom, takim jak PETRONAS Syntium X, starsze pojazdy nieobjęte już gwarancją otrzymują produkt dorównujący jakością olejom do nowych samochodów. Pamiętajmy, że średni wiek samochodów w Europie to 12 lat (ACEA), a w Polsce jeszcze więcej – 14,7 lat. Jednocześnie wraz z rozwojem technologii rośnie znaczenie wiedzy i nowoczesnych rozwiązań, które pomagają branży dostosować się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku. Jedno jest pewne: warsztaty jeszcze długo będą miały ręce pełne roboty

– podsumowuje Adam Bober