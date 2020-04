master in blue gloves check the candle. engine compartment in the car. close-up

Sześć oznak, że pora wymienić świece żarowe Świece żarowe DENSO mają długą żywotność, ale jak każda rzecz, stopniowo ulegają zużyciu. Po czym poznać, że świece żarowe należy wymienić? W artykule przyjrzymy się sześciu powszechnym oznakom wskazującym, że świece żarowe mogą być wadliwe lub uszkodzone. Coś jest nie tak: zapalona kontrolka silnika. Zapalona kontrolka silnika na desce rozdzielczej jest często pierwszą wskazówką, że coś jest nie w porządku. Pojazd należy jak najszybciej zabrać do warsztatu w celu właściwej diagnozy i serwisu. Wiele usterek może spowodować zaświecenie się lampki kontrolnej silnika – poniżej omawiamy symptomy, które wskazują na uszkodzone świece żarowe. 1. Trudny rozruch Trudności z rozruchem silnika są najczęstszym sygnałem, że świece żarowe są uszkodzone. Przy niskich temperaturach, bez prawidłowo działających świec żarowych, komora spalania nie może rozgrzać się do temperatury wymaganej do zainicjowania zapłonu i uruchomienia silnika. Jeśli nie ma problemów z paliwem lub akumulatorem, należy sprawdzić świece żarowe. 2. Wypadanie zapłonu Proces spalania w silnikach wysokoprężnych wymaga wysokiego stopnia sprężania oraz paliwa wtryskiwanego we właściwym czasie i w odpowiedniej ilości – wtedy dochodzi do samozapłonu oleju napędowego. Wypadanie zapłonu może być spowodowane problemami z jakością paliwa, sprężaniem lub wtryskiem. Ciepło w komorze spalania bierze się z ciśnienia sprężania i ciepła świecy żarowej. Aby nastąpił samozapłon, komora spalania musi osiągnąć temperaturę co najmniej 232°C. Jeśli świece żarowe są uszkodzone, komora nie osiągnie wymaganej temperatury. 3. Nierówna praca na biegu jałowym Jeśli jedna lub więcej świec żarowych jest zanieczyszczonych nagarem lub uszkodzonych, wraz ze spadkiem temperatur silnik będzie coraz trudniej uruchomić, następnie będzie nierówno pracował na biegu jałowym i emitował białe spaliny z rury wydechowej przez kilka minut po uruchomieniu. Jeśli wszystkie świece żarowe mają spalone końcówki, sprawdź czas wtrysku paliwa. 4. Większe zużycie paliwa Największy wpływ na efektywność spalania mają zwykle temperatura i jakość paliwa, a nie wydajność świec żarowych. Jednak w niektórych przypadkach świece żarowe mogą odgrywać pewną rolę. W zależności od lokalnego klimatu, podczas zimowych miesięcy olej napędowy może być mieszany ze specjalnymi dodatkami, których zadaniem jest obniżenie temperatury zamarzania paliwa. Takie paliwo najprawdopodobniej będzie zapewniało mniej energii, co spowoduje zwiększone zużycie oleju napędowego. Temperatury robocze silnika należy dostosować w taki sposób, aby zapewnić całkowite spalenie wtryskiwanego paliwa. Świece żarowe pomagają zapewnić dodatkowe ciepło w komorze spalania. Jeśli wymagana temperatura nie zostanie osiągnięta z powodu wadliwych świec żarowych, wydajność silnika będzie ograniczona i będzie on musiał ciężej pracować, aby sprostać wymaganiom. Negatywnie wpłynie to na wydajność paliwową pojazdu. Jeśli samochód wykazuje inne objawy niż wymienione powyżej, ale wciąż zużywa więcej paliwa, należy jak najszybciej udać się do warsztatu w celu właściwej diagnozy i serwisu. 5. Biały dym Biały dym zwykle pojawia się, gdy w komorze nie ma wystarczającej ilości ciepła, aby spalić paliwo. Niespalone cząstki paliwa wydostają się z rury wydechowej w postaci dymu; zwykle towarzyszy mu intensywny zapach oleju napędowego. Jednak podczas niskich temperatur, dopóki silnik się nie rozgrzeje, biały dym z rury wydechowej nie jest niczym niezwykłym. Uszkodzone świece żarowe lub wadliwy moduł sterujący świec żarowych może powodować emitowanie białych spalin podczas uruchamiania silnika. Istnieje również wiele innych możliwych przyczyn nadmiernego białego dymu, w tym niska prędkość obrotowa silnika, słabe sprężanie lub powietrze w układzie paliwowym. Jeśli po rozgrzaniu się silnika nadal emitowany jest biały dym, silnik może mieć co najmniej jeden zły wtryskiwacz, opóźniony czas wtrysku lub zużytą pompę wtryskową. 6. Czarny dym Czarny dym jest spowodowany brakiem równowagi w mieszance paliwowo-powietrznej – jest w niej za dużo paliwa i za mało powietrza. Oznacza to, że albo do mieszanki dodawana jest zbyt duża ilość paliwa, albo nie jest dostarczana wystarczająca ilość tlenu, aby je spalić. Uszkodzone świece żarowe mogą zakłócać wrażliwy proces spalania oleju napędowego, co z kolei może powodować emitowanie czarnego dymu z rury wydechowej. Jest to znak ostrzegawczy, że coś jest nie tak ze świecami żarowymi lub innymi istotnymi częściami biorącymi udział w procesie spalania.