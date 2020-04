Diagnostyka i pomiar DKZ – weź udział w darmowym szkoleniu online Valeo

Wielu z nas zastanawia się obecnie, w jaki sposób efektywnie wykorzystać trudny czas społecznej izolacji i spowolnienia w branży napraw pojazdów. Jednym z pomysłów może być poszerzanie swojej wiedzy za pomocą profesjonalnych szkoleń technicznych online przygotowanych przez firmę Valeo.

Tym razem, specjaliści firmy zajęli się tematyką diagnostyki dwumasowych kół zamachowych.Poświęć pół godziny i zyskaj wiedzę Dwumasowe koła zamachowe to wciąż rosnący segment rynku napraw. Kluczową rolę w tej kwestii pełni diagnostyka i umiejętność dokonywania poprawnych pomiarów. W trwającym pół godziny szkoleniu, ekspert techniczny Valeo, Krzysztof Szabłowski, objaśnia metody pomiaru oraz pokazuje, w jaki sposób można rozpoznać różnice w budowie kół dwumasowych. Jest to kluczowa umiejętność, gdyż różnice te wpływają na wynik dokonywanego pomiaru. Nie wszystkie koła można zatem diagnozować w ten sam sposób.

Szkolenie jest szczególnie polecane osobom zaawansowanym. Nie znajdziemy tam podstaw budowy DKZ oraz informacji na temat ich zastosowań (temu tematowi Valeo poświęciło osobne szkolenie). Tym razem ekspert Valeo skupia się wyłącznie na elementach budowy kół dwumasowych, które mają bezpośredni wpływ na diagnostykę oraz metodologię pomiaru w celu prawidłowej oceny stanu DKZ. Pomaga określić, w których dostępnych na rynku kołach dwumasowych można wykonywać pomiar luzu skrętnego oraz przechyłu, a w których jest to niemożliwe ze względu na pewne szczegóły ich budowy. Tam, gdzie pomiar jest możliwy, kluczowy okazuje się wybór odpowiedniej metody.

Wpływ na jej wybór ma ustalenie, w jaki sposób w konkretnym przypadku realizowane jest połączenie pomiędzy masą pierwotną a wtórną koła. Rozróżniamy dwa powszechnie stosowane rozwiązania: wykorzystanie panewki lub łożyska tocznego.

Ze szkolenia Valeo dowiemy się, jak rozpoznać, które rozwiązanie zastosowano w konkretnym kole. W przypadkach, gdzie jest to szczególnie utrudnione pomoże tabela, przygotowana przez Valeo specjalnie dla uczestników szkolenia.

Przydatny gratis dla uczestników szkolenia Każdy, kto weźmie udział w szkoleniu Valeo na temat diagnostyki i pomiaru DKZ, będzie mógł pobrać biuletyn techniczny, w którym oprócz informacji systematyzujących wiedzę przekazaną na szkoleniu, znajduje się tabela pomiarowa.

Pozwala ona ustalić dopuszczalny luz krawędziowy oraz kąt przechyłu każdego rodzaju koła zamachowego, a przez to znacznie uprościć proces identyfikacji i diagnostyki.Pomiary DKZ w praktyce – jak sprawdzić, czy koło kwalifikuje się do wymiany? Ekspert techniczny Valeo po wyjaśnieniu szczegółów dotyczących prawidłowości pomiaru DKZ, przechodzi od teorii do praktyki – prezentując, w jaki sposób wykonać pomiar. Jako rekwizyt służy jedno z najpopularniejszych na rynku kół dwumasowych.

W tym konkretnym przypadku, ważnym elementem, także mającym bezpośredni wpływ na pomiar, są podkładki cierne wewnątrz koła dwumasowego. Odpowiadają one za tłumienie drgań w określonym zakresie prędkości obrotowych. Ekspert objaśnia przypadki, w których na podkładki należy zwrócić szczególną uwagę w czasie dokonywania pomiarów.

Na koniec otrzymujemy także garść wskazówek montażowych dla prawidłowej wymiany DKZ.Szkolenie Valeo na temat diagnostyki i pomiaru dwumasowych kół zamachowych można obejrzeć pod tym adresem: DMF – diagnostyka i pomiar dwumasowych kół zamachowych.

Dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniach online Valeo, wymagana jest rejestracja.