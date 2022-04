Textar zaprasza na webinar o hamulcach do ciężarówek

Marka Textar rozszerza program webinarów technicznych dla mechaników specjalizujących się w układach hamulcowych o nową kategorię. W pierwszą środę kwietnia Textar zaprasza na bezpłatne szkolenie online dotyczące właściwego doboru materiałów ciernych do pojazdów ciężarowych.

Dodanie tematu dotyczącego ciężarówek do naturalny krok w rozwoju popularnego wśród mechaników samochodowych programu szkoleń internetowych Textar. Należąca do TMD Friction marka oferuje klocki hamulcowe i okładziny hamulca bębnowego do wszystkich europejskich pojazdów użytkowych. Aż 70% dostępnych w Europie pojazdów tego typu jest fabrycznie wyposażonych w okładziny hamulcowe Textar.

Głównym tematem webinaru będą wszelkie zagadnienia dotyczące właściwego doboru materiałów ciernych w pojazdach ciężarowych w zależności od aplikacji. Omówione zostanie także znaczenie tych decyzji na długość drogi hamowania pojazdu.

Warto mieć świadomość, że zaciski hamulcowe w ciężarówce, ciągniku lub naczepie mogą być takie same, ale dedykowane do nich klocki hamulcowe mogą mieć różne właściwości. Prawidłowy dobór części przekłada się na zachowanie w układzie właściwego współczynnika tarcia, a to z kolei ma wpływ na sprawność, skuteczność i drogę hamowania . Inną ciekawą kwestią będzie katalog Textar Brakebook, ułatwiający dobór części do konkretnego modelu. – mówi Wojciech Sokołowski, trener techniczny TMD Friction, właściciela marki Textar.

Bezpłatny webinar zaplanowany jest na środę, 6 kwietnia . Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 60 minut. W trakcie przewidziano także czas na sesję pytań i odpowiedzi. Aby wziąć udział szkoleniu, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Textar.

Osoby, które wezmą udział w webinarze dotyczącym właściwego doboru materiałów ciernych w pojazdach ciężarowych oraz zaplanowanych na późniejsze miesiące kolejnych szkoleniach technicznych Textar poświęconym pojazdom ciężarowym, otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobycie fachowej wiedzy na temat układów hamulcowych.