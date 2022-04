OPONEO.PL S.A. posadzi drzewa za oddane do utylizacji opony w serwisach partnerskich

OPONEO.PL S.A. – lider branży oponiarskiej wraz ze znanym ekologiem i podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim inicjuje ogólnopolską akcję proekologiczną #KręciNasRecykling. Celem działań jest zbudowanie świadomości na temat odpowiedniego oddawania zużytych opon. Organizatorzy akcji chcą również pokazać, jak powinien wyglądać prawidłowy oraz zgodny z poszanowaniem Matki Ziemi proces recyklingu opon.

Kampania #KręciNasRecykling to wspólny pomysł OPONEO.PL i znanego ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego, do której włączyło się już kilkadziesiąt społecznych inicjatyw (grupy mieszkańców, szkoły, organizacje społeczne) oraz kilkaset serwisów oponiarskich w całym kraju. Akcja rozpocznie się 21 marca i potrwa do 22 kwietnia 2022 roku. Daty te nie są przypadkowe – 21 marca to początek kalendarzowej wiosny, a 22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Jakie działania planowane są w ramach kampanii?

Akcja prowadzona będzie dwutorowo. Jednym z głównych jej elementów jest przeprowadzenie na terenie całej Polski minimum 50 akcji sprzątania odpadów, w tym także zużytych opon, zaśmiecających środowisko. W akcje zaangażowani zostaną wolontariusze z lokalnych społeczności. Jednocześnie prowadzona będzie kampania edukacyjno-informacyjna na temat prawidłowej utylizacji i recyklingu opon. Wykaz ekologicznych akcji oraz mnóstwo wiedzy nt. recyklingu opon jest dostępne na specjalnie przygotowanej stronie: https://www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling

OPONEO.PL sadzi drzewa w zamian za opony

Serwis Oponeo.pl oferuje klientom możliwość zamówienia opon z usługą dostawy z montażem w jednym z serwisów partnerskich. Dodatkowo w tych serwisach, które na stronie oznaczone zostały logiem kampanii #KręciNasRecykling klienci mogą pozostawić za darmo zużyty komplet opon do utylizacji.

Za każde 4 opony, które zostaną zebrane zarówno w ramach lokalnych akcji sprzątania, jak i te, które trafią do serwisów partnerskich w czasie trwania kampanii, Oponeo.pl posadzi jedno drzewo! Celem jest posadzenie 1.500 drzew. Każdy więc, kto aktywnie weźmie udział w akcji przyczyni się do nie tyko do posprzątania Polski, ale jest zazielenienia.

Zużyte opony zalegające w środowisku są szkodliwe

Opona pozostawiona w środowisku naturalnym z upływem czasu ulega defragmentacji.

W konsekwencji wydzielane są toksyczne mikroplastki, które zatruwają glebę i przenikają do wody, stając się zagrożeniem dla ludzi i zwierząt.

OPONEO.PL poprzez swoje działania w ramach kampanii #KręciNasRecykling nakłania do oddawania zużytych opon do wyznaczonych do tego punktów. Dzięki temu mogą zostać one bezpiecznie przetworzone i ponowne wykorzystane do produkcji takich dóbr jak drogi, ekrany akustyczne czy nawet podeszwy do butów.

Więcej informacji na temat recyklingu zużytych opon samochodowych można znaleźć w artykule przygotowanym w ramach akcji: https://www.oponeo.pl//artykul/recykling-opon.

W mediach społecznościowych kampania oznaczana będzie hasłami #KręciNasRecykling oraz #ZmieniamyOtoczenieNaLepsze. Można w ten sposób śledzić jej przebieg i postępy w sieci, a także oznaczać własne wpisy na ten temat, promując jednocześnie kampanię edukacyjną w Internecie.