TRWA DRAMATYCZNA WALKA Z POWODZIĄ! RUSZYŁA OFICJALNA ZBIÓRKA FUNDACJI POMAGAM.PL DLA POSZKODOWANYCH

Południe Polski zmaga się z dramatycznymi skutkami gwałtownych powodzi, które dotknęły województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie. Serwis Pomagam.pl uruchomił dedykowaną stronę, gdzie można stworzyć darmową zbiórkę dla powodzian. Fundacja Pomagam.pl uruchomiła zbiórkę „SOS Powódź: Południe Polski potrzebuje pomocy”, aby wesprzeć poszkodowanych w tej trudnej chwili.

Obserwujemy dramatyczną sytuację na południu Polski! Intensywne opady deszczu spowodowały gwałtowne powodzie w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. W odpowiedzi na ten kryzys, Fundacja Pomagam.pl uruchomiła zbiórkę „SOS Powódź: Południe Polski potrzebuje pomocy”. Celem zbiórki jest wsparcie organizacji pozarządowych, które już teraz organizują pomoc humanitarną na terenach dotkniętych powodzią.

Zebrane na zbiórce środki zostaną przekazane organizacjom, które zajmują się natychmiastową pomocą humanitarną – dostarczaniem niezbędnych leków, środków medycznych i tymczasowego schronienia dla tych, którzy w ciągu kilku godzin stracili wszystko. Kiedy woda zacznie opadać, fundusze zostaną przeznaczone na prace remontowe w zniszczonych domach oraz wsparcie lokalnych społeczności w jak najszybszym powrocie do normalności.

NA STRONIE MOŻNA ZNALEŚĆ TAKŻE ZBIÓRKI DLA POSZKODOWANYCH WARSZTATÓW I SERWISÓW.

Najtrudniejsza sytuacja na ten moment jest w Głuchołazach i Kłodzku. Woda zalała miasta, pod jej naporem niszczone są mosty. Niestety, mimo apelów służb, część osób nie opuszcza swoich domów – zniszczenia są ogromne, za chwilę mieszkańcy będą musieli stanąć przed wyborem, czy ratować dobytek, czy swoje życie. To właśnie oni będą najbardziej potrzebowali pomocy. Koszty na ten moment są ciężkie do oszacowania, każda złotówka się liczy!

Odbudowa po takiej katastrofie to proces długotrwały, dlatego część zebranych środków zostanie przeznaczona na pomoc w przywróceniu działalności szkół, przedszkoli i małych firm, które są sercem każdej lokalnej społeczności.

Każda złotówka przekazana na naszą zbiórkę to cegiełka w odbudowie zalanych regionów. To nie tylko pomoc materialna, ale także sygnał dla poszkodowanych, że nie są sami w obliczu tej tragedii. Ci ludzie stracili cały dobytek swojego życia. Potrzebują pomocy tu i teraz. – mówi Dobrosława Gogłoza, Prezeska Fundacji Pomagam.pl.

Na Pomagam.pl powstała również dedykowana strona, gdzie można zakładać zbiórki dla osób poszkodowanych: https://pomagam.pl/ts/powodz2024 – jeśli znasz osóbę która potrzebuje pomocy w związku z powodzią i chcesz założyć dla niej zbiórkę, skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@pomagam.pl

Pomóżmy ofiarom powodzi na południu Polski stanąć na nogi! Każda złotówka ma ogromne znaczenie i może być iskrą nadziei dla kogoś, kto stracił wszystko. Pieniądze można wpłacać bezpośrednio na zbiórkę na portalu Pomagam.pl. Dziękujemy za każdy gest solidarności z poszkodowanymi!

Linki do zbiórki: https://pomagam.pl/sospowodz Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w trudnych chwilach, realizację projektów społecznych i kulturalnych. Od grudnia 2021 roku przy portalu działa Fundacja Pomagam.pl.