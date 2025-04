POJEMNIK SACON – EFEKTYWNA OCHRONA PRZED RYZYKIEM SAMOZAPŁONU CZYŚCIW

Bezpieczne przechowywanie i transport czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa

Rocznie w zakładach firmy Mewa pranych jest ok. 1,2 mld czyściw wielokrotnego użytku. Każde czyściwo może być prane i ponownie wykorzystane do 50 razy, zanim zostanie wycofane z użycia i wymienione na nowe. Dzięki czyściwom możliwe jest utrzymanie czystości w różnych obszarach rzemiosła i przemysłu: przy ich pomocy można usuwać z maszyn oleje, tłuszcze lub farby drukarskie. Ale co zrobić z czyściwami, które nasączone są substancjami łatwo ulegającymi samozapłonowi?

Mewa proponuje optymalne rozwiązanie: zużyte czyściwa składowane są w specjalnie opracowanym w tym celu hermetycznie zamykanym, bezpiecznym pojemniku, w którym odbierane są one od użytkownika i zawożone do pralni, a następnie – już czyste – w takim samym pojemniku wracają do użytkownika.

Bezpieczny pojemnik jako element składowy systemu czyściw Mewa

Bezpieczne składowanie i transport w pojemniku SaCon firmy Mewa (zdjęcie: Mewa).

W profesjonalnie prowadzonych zakładach kierownictwo świadome jest zagrożeń, jakie stwarzają dla człowieka i środowiska resztki substancji chemicznych pozostające w zabrudzonych materiałach wykorzystywanych do czyszczenia. Szczególnie papier oraz tekstylne szmatki, nasączone substancjami łatwo ulegającymi samozapłonowi, mogą wchodzić w reakcję z tlenem zawartym w powietrzu i w konsekwencji spowodować pożar. Dlatego też czyściwa Mewa przechowywane są w specjalnie opracowanym przez firmę, hermetycznie zamykanym pojemniku. Stanowi on integralną część systemu czyściw Mewa i służy do ich bezpiecznego składowania i zgodnego z przepisami transportu.

Czyściwa wielokrotnego użytku mogą być prane do 50 razy (zdjęcie: Mewa).

Nieskomplikowana i bezpieczna konstrukcja

Pojemnik SaCon wyznacza standardy w zakresie bezpieczeństwa i porządku. Jest on szczelnie zamykany i dzięki zwartej konstrukcji zajmuje niewiele miejsca, a kilka pojemników można łatwo ustawić w stos. Zintegrowane kółka i wygodny uchwyt ułatwiają zmianę miejsca ustawienia pojemnika oraz jego bezproblemowy transport. Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) pojemnik jest szczególnie bezpieczny i wytrzymały. Spełnia on wymagania dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz szwajcarskiego rozporządzenia odnośnie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (SDR), posiada także niemiecki certyfikat TÜV i dopuszczony jest do użytku przez Federalny Urząd ds. Badania i Kontroli Materiałów (BAM). Takie certyfikowane rozwiązanie w zakresie składowania i transportu brudnych czyściw przekona każdego, kto odpowiada za logistykę w przedsiębiorstwie.

Logistyczny obieg tworzy synergię

W pojemniku SaCon czyściwa przechowywane są w bezpieczny sposób (zdjęcie: Mewa).

Bezpieczny pojemnik stanowi własne opracowanie firmy Mewa i jest produkowany w ramach Grupy Mewa w Niemczech. To podkreśla dążenie do wysokiej jakości i innowacyjność firmy. Pojemnik można szybko i bez problemów zastosować w małych i dużych zakładach w połączeniu z kompleksową usługą w zakresie czyściw. Począwszy od pierwszej dostawy czyściw procesy czyszczenia w zakładzie stają się bardziej zrównoważone. Od tej chwili maszyny i narzędzia mogą być czyszczone bez tworzenia sterty brudnych materiałów jednorazowego użytku. Razem z czyściwami Mewa dostarcza od razu odpowiedni pojemnik do ich bezpiecznego składowania i transportowania.

Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa.

W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku do czyszczenia maszyn i urządzeń.

Mewa jest firmą rodzinną, posiada w Europie 51 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro.

Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.