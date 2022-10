TRZYMAJ SIĘ CIEPŁO W PRACY

JESIEŃ I ZIMA W WARSZTACIE

Jesień w pełni i już powoli odczuwamy to co nieuchronne. Zrobi się zimniej. W tym roku towarzyszy tym oczywistym spostrzeżeniom dodatkowa obawa – czy będziemy w stanie zapewnić sobie na zimę ogrzewanie w warsztacie? Marka LAHTI PRO ma na ten temat swoje optymistyczne zdanie i cały katalog ciepłych nowości.

Budujemy ciepło od wewnątrz

Na cebulkę – ta popularna zasada, rodem ze szkolnych wycieczek, może uratować nas od przeziębienia. Jednocześnie możemy się cieszyć, że to już nie te czasy gdy bielizna była gruba, lecz chroniła przed chłodem w sposób ograniczony – teraz cienkie i elastyczne dzianiny i tkaniny pozwalają na swobodę ruchów nawet w kilku warstwach nie dając przy tym uczucia przepocenia i ciężkości. Zobacz jak to wygląda w ofercie LAHTI PRO!

Cienkie a ciepłe – i do tego trwałe

Zimowa warstwa pośrednia – takie coś, w czym nie będzie nam zimno na zewnątrz warsztatu i w czym nie zaczniemy się gotować, gdy akcja serwisowa przeniesie się do wewnątrz. Softshelle – idealna broń średniego zasięgu w walce z zimnem, jednocześnie nie poszerzająca sylwetki oraz zaopatrzona w bezpieczne, zamykane na zamek kieszenie.

Jeśli do tego dodamy ocieplane spodnie robocze to można śmiało powiedzieć, że raczej zima w warsztacie już nam nie straszna. Zobacz jak to wygląda w ofercie LAHTI PRO!

Zima ziębi, zima gnębi, ale nie z LAHTI OPRO

Choć już się powoli odzwyczailiśmy od prawdziwych zim to niestety ta nadchodząca może nam o nich przypomnieć. Czasem konieczna stanie się porządna ocieplana wierzchnia kurtka robocza z odpowiednimi odblaskami wzmocnieniami i systemem poręcznych kieszeni na narzędzia i drobne części zamienne. Przy temperaturze poniżej zera nieodzowne okazują się rękawice -> pisaliśmy o nich kilka numerów temu więc teraz jedynie o nich wspominamy – nie zapominając o czapkach. Te przydadzą się zarówno w wersji elastycznej jak i w formie nausznikowej, gdy faktycznie będzie trzeba sprostać wyzwaniom klimatycznych. Zobacz jak to wygląda w ofercie LAHTI PRO!

Pogoda jak w LAHTI

Na szczęście wszystkie te „ocieplacze serwisowe” można znaleźć w jednym miejscu i to w gorących okazyjnych cenach. Wystarczy wejść na www.narzedzianonstop.pl i przejść do oferty marki LAHTI PRO, która już od 10 lat wyznacza standard na rodzimym rynku odzieży ochronnej i roboczej. Zima trzyma, ale idzie już wyraźne ocieplenie z centrum w rejonie LAHTI!