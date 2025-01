UFI Filters DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

UFI Filters, wiodąca firma w dziedzinie filtracji, zarządzania termicznego i mobilności wodorowej, nadal traktuje jako jeden ze swoich priorytetów w 2025 r. rynek aftermarket samochodów ciężarowych.

Firma znacznie rozszerzyła ofertę filtrów heavy-duty, ogłaszając w ubiegłym roku 78 nowych produktów do szerokiego typu pojazdów.

Ponowne wzmocnienie oferty UFI dla samochodów ciężarowych nastąpiło, pomimo już znacznego rozszerzenia gamy tego typu produktów na rynek aftermarket w ostatnich latach.

Spośród 78 nowości wprowadzonych w 2024 r., 67 jest przeznaczonych do pojazdów off-road, a 11 do samochodów ciężarowych i autobusów. Wśród nich znalazło się pięć filtrów oleju, osiem filtrów paliwa, siedem filtrów powietrza, sześć filtrów kabinowych (off-road), 51 filtrów oleju do obwodów hydraulicznych i jeden filtr wody (ciężarówki).

Dzięki tym dodatkom, gama filtrów UFI na rynek części zamiennych do samochodów ciężarowych jest jeszcze bardziej kompletna, oferując ponad 1.400 części do użytku na drogach i w terenie.

Zaledwie przez ostatnie trzy lata, od 2022 do 2024 r., wzrosła znacznie liczba nowych referencji UFI na rynek aftermarket samochodów ciężarowych – w sumie pojawiło się 466 nowości, z czego 371 do pojazdów off-road i 95 do ciężarówek.

To rozszerzenie pozwoli aftermarketowym klientom UFI Filters skorzystać z regularnych inwestycji firmy na rynku wtórnym heavy-duty, oraz z doświadczenia Grupy UFI w zakresie części na pierwszy montaż, pokrywających do 50% globalnej produkcji pojazdów ciężarowych.

Dzięki tym technologiom firma UFI Filters stale wzbogaca ofertę przeznaczoną na rynek aftermarket samochodów ciężarowych o komponenty tej samej wysokiej jakości co produkty OE.

Jednym z ostatnich osiągnięć UFI Group w obszarze heavy-duty jest nowy moduł filtracji do najwyższej klasy silnika do pojazdów ciężarowych, Cursor XC13 firmy FPT Industrial. Firma UFI opracowała również filtr oleju do jednego z najpopularniejszych silników do samochodów ciężarowych o dużej ładowności, HDEP (Heavy-Duty Engine Platform) OM471 firmy Daimler Truck AG do zastosowań w samochodach marki Mercedes-Benz.

Wkład filtra oleju specjalnie zaprojektowany na pierwszy montaż jest jednym z kilku najnowszych dodatków w katalogu UFI Filters na rynek wtórny. Inni uznani producenci, z którymi współpracuje firma, to Weichai, MAN, Iveco, a w sektorze pojazdów terenowych – New Holland, FPT i SAME Deutz-Fahr.