MOTORYZACJA 2024: ROK ZMIAN, WYZWAŃ I NOWYCH KIERUNKÓW

Rok 2024 przyniósł wiele istotnych zmian i wyzwań dla globalnej branży motoryzacyjnej. Z jednej strony zaostrzone regulacje unijne, takie jak Fit for 55 i AFIR, napędzają transformację w kierunku elektromobilności. Z drugiej, spadające zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów oraz wciąż niedostatecznie rozwinięta infrastruktura ładowania stanowią poważne bariery dla rozwoju tego sektora. Eksperci branży automotive podsumowują najważniejsze wydarzenia i trendy, które kształtowały rynek motoryzacyjny w mijającym roku oraz przedstawiają perspektywy na kolejne lata.

Elektryfikacja branży motoryzacyjnej

W 2024 roku elektryfikacja pozostawała jednym z głównych kierunków rozwoju branży motoryzacyjnej mimo znaczącego spadku sprzedaży w tym segmencie. Unijne regulacje, takie jak Fit for 55 czy Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), wymuszają na producentach oraz państwach członkowskich UE intensyfikację działań w celu ograniczenia emisji CO2. Jednym z kluczowych założeń jest całkowite odejście od produkcji samochodów z silnikami spalinowymi do 2035 roku, choć zainteresowanie pojazdami na baterie maleje.

Według danych ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie w 2024 roku była niższa o 4,9% niż w tym samym okresie ubiegłego roku, a całkowity ich udział w rynku wyniósł 14,4%[1].

Obecna sytuacja w branży motoryzacyjnej nie jest tak optymistyczna, jak zakładano. Choć Unia Europejska planuje wprowadzenie zakazu rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku, realizacja tego założenia stoi pod dużym znakiem zapytania. Dane wskazują, że sprzedaż samochodów elektrycznych zarówno w Europie, jak i w Polsce, nie rozwija się w tak dynamicznym tempie, jak wcześniej prognozowano. W niektórych krajach, np. w Niemczech, odnotowano nawet dwucyfrowe spadki. W 2026 roku zapowiedziano przeprowadzenie oceny postępów i skutków planowanych regulacji, co może doprowadzić do zmian w pierwotnych założeniach. – mówi Tomasz Czarnecki, Neptis SA.

W ostatnich miesiącach zauważalna jest mniejsza intensywność działań promocyjnych i deklaracji ze strony producentów, dotyczących całkowitego przejścia na produkcję samochodów elektrycznych. Niemniej jednak proces ten jest już w toku i postępuje systematycznie. – dodaje Paweł Kocoń, Public Relations Manager MB Motors Sp. z o.o.

Eko miasta i mikromobilność

Zmiany dotyczące ekologicznych rozwiązań dla miast to nie tylko promocja samochodów elektrycznych, ale również zmieniające się podejście do zarządzania przestrzenią. W Polsce w 2024 roku Warszawa wprowadziła pierwszą strefę czystego transportu, ograniczając wjazd pojazdom niespełniającym określonych norm emisji spalin do wybranych obszarów miasta. Tego typu inicjatywy mają na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza i wspieranie alternatywnych środków transportu jak lekkie pojazdy elektryczne, rowery, hulajnogi czy skutery.

Popularność mikromobilności wzrasta, szczególnie w dużych aglomeracjach. Według danych z raportu Polskiego Stowarzyszenie Nowej Mobilności[2] liczba zarejestrowanych elektrycznych mikrocarów i innych pojazdów z tej kategorii wzrosła aż o 63% r/r. Jednakże rozwój tego segmentu wymaga nie tylko infrastruktury, ale również edukacji społeczeństwa.

– Kluczowym wyzwaniem dla mikromobilności w najbliższych latach będzie edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat możliwości, jakie oferują alternatywne środki transportu. Wciąż obserwujemy spory sceptycyzm wobec pojazdów elektrycznych, dlatego naszym celem jest ukazanie użytkownikom korzyści, jakie oferują, bez odwoływania się do zakazów czy nakazów. Chcemy pokazać, jak te rozwiązania ułatwiają codzienne życie, i że mogą stać się integralnym elementem nowoczesnego systemu transportu . – wyjaśnia Maciej Płatek, prezes zarządu Electroride.

Rozbudowa infrastruktury

Infrastruktura ładowania pozostaje jednym z głównych motorów rozwoju elektromobilności. Liczba ogólnodostępnych w Polsce punktów ładowania wzrosła do 8 184[3], co stanowiło 43% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Mimo to wciąż nie spełnia ona potrzeb użytkowników pojazdów elektrycznych. Ponadto sektor mikromobilności pozostaje niemal całkowicie pomijany w planach rozwoju infrastruktury.

Obecnie trudno jest znaleźć łatwo dostępne źródła zasilania, takie jak gniazdka 230 V, które są niezbędne dla mikromobilności. Branża motoryzacyjna skupiła się głównie na rozwoju stacji szybkiego ładowania dla samochodów elektrycznych, całkowicie pomijając potrzeby mniejszych pojazdów. – zauważa Maciej Płatek.

Rozwój infrastruktury wymaga inwestycji nie tylko ze strony państw, ale również sektora prywatnego. Wprowadzenie ulg podatkowych czy dotacji dla operatorów punktów ładowania mogłoby znacząco przyspieszyć ten proces.

Chińska ekspansja na europejskich rynkach

Drugim najbardziej zauważalnym trendem 2024 roku była rosnąca obecność chińskich producentów na rynku europejskim. Marki takie jak BYD, Nio czy MG zdobywają coraz większą popularność dzięki atrakcyjnym cenom i zaawansowanym technologiom. Według danych ACEA chińskie samochody mają już 8% udziału w runku europejskim[4].

W Polsce, gdzie sektor aut elektrycznych dopiero się rozwija, chińskie pojazdy zyskują popularność jako bardziej przystępna cenowo alternatywa dla modeli europejskich. Jednakże ta dynamiczna ekspansja stawia europejskich producentów w trudnej sytuacji.

Największym wyzwaniem dla europejskiej branży motoryzacyjnej jest dynamiczny wzrost udziału chińskich producentów na rynku. Pojazdy pochodzące z Chin charakteryzują się coraz wyższą jakością, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnych cen, co przekłada się na rosnącą popularność wśród europejskich konsumentów. W obliczu tej zmiany producenci stają przed koniecznością dostosowania swoich strategii, nie tylko poprzez rywalizację cenową, ale przede wszystkim dzięki oferowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, aby utrzymać swoją pozycję na rynku – podsumowuje Tomasz Markowski, CEO Negotti Poland

Perspektywy na przyszłość

Patrząc w przyszłość, rozwój elektromobilności będzie nadal determinowany przez regulacje unijne oraz rosnące oczekiwania konsumentów w zakresie ekologii i zrównoważonego transportu. W najbliższych latach szczególny nacisk zostanie położony na rozwój technologii akumulatorów, w tym Solid State, które mogą zrewolucjonizować rynek pojazdów elektrycznych.

Równie istotna będzie cyfryzacja transportu, obejmująca integrację pojazdów z inteligentnymi systemami zarządzania ruchem. Wzrost inwestycji w infrastrukturę oraz edukację społeczeństwa pozostanie kluczowym wyzwaniem dla państw i firm działających na tym rynku. Branża motoryzacyjna konsekwentnie realizuje założenia redukcji emisji CO2, a tempo zmian w dużej mierze zależeć będzie od współpracy międzynarodowej oraz innowacji technologicznych.

Warto podkreślić rosnącą rolę stref czystego transportu, które już teraz funkcjonują w wielu europejskich miastach, a w Polsce zyskują na znaczeniu. Wprowadzenie takich obszarów w kolejnych polskich miastach to naturalny krok w kierunku promowania bardziej ekologicznych form transportu – wyjaśnia Witold Blady,Radio Yanosik.

Przyszłość branży motoryzacyjnej to dalsza elektryfikacja, rozwój technologii integrujących transport z infrastrukturą miejską i zaostrzająca się konkurencja ze strony chińskich producentów.

1: https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-1-1-in-october-2024-year-to-date-battery-electric-sales-4-9/

2: https://psnm.org/2024/informacja/licznik-elektromobilnosci-polski-rynek-samochodow-elektrycznych-wciaz-na-plusie/3: tamże

4: https://www.acea.auto/fact/fact-sheet-eu-china-vehicle-trade-2024/?utm_source=chatgpt.com]