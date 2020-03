UFI MULTITUBE: INNOWACYJNY FILTR POWIETRZA PO RAZ PIERWSZY W FIACIE 500 HYBRID LAUNCH EDITION

Technologia UFI MULTITUBE w autosegmencie A. Zmniejszenie wagi wkładu filtra o 50%. Obniżenie emisji spalin i zużycia paliwa

UFI MULTITUBE, nowatorska technologia filtracji powietrza silnikowego, opracowana przez UFI Filters, została wykorzystana w samochodzie FIAT 500 w wersji Hybrid Launch Edition.

To jedno z najpopularniejszych aut miejskich, dodatkowo wyposażone w trzycylindrowy silnik Firefly GSE N3 z 12 woltowym generatorem rozruchowym i akumulatorem litowym.

Innowacyjny produkt opatentowany przez Grupę UFI Filters, lidera technologii filtracji i zarządzania termicznego, premierowo zaprezentowano na targach Automechanika 2018, gdzie uzyskał on nominację do nagrody Automechanika Innovation Awards.



Po raz pierwszy system UFI MULTITUBE został zainstalowany jako oryginalne wyposażenie wielocylindrowego silnika o dużej pojemności w Porsche GT2RS.



Dzisiaj uniwersalne zastosowanie i elastyczna konstrukcja tego produktu są widoczne w samochodach z segmentu A, do którego należą najpopularniejsze i najlepiej sprzedające się auta miejskie.



Jedną z zalet systemu MULTITUBE jest jego elastyczność, dzięki modułowej budowie i ramowemu projektowi można dopasować go do specjalnych wymogów producentów samochodów. Pozwala on również zoptymalizować przestrzeń w komorze silnika oraz daje szerokie możliwości zastosowania w rozwiązaniach hybrydowych. UFI MULTITUBE został dopasowany do specjalnej wersji trzycylindrowego silnika w samochodzie marki FIATA 500.

Hybrid Launch Edition, jednego z pierwszych pojazdów z napędem alternatywnym koncernu FCA. Dzięki układowi dwóch rurek, które zastępują tradycyjny płaski panel, nowatorski filtr powietrza UFI umożliwia redukcję wagi wkładu o 50%. Elementy systemu MULTITUBE są umieszczone w obudowie typu Airbox, wykonanej z polipropylenu, lekkiego materiału odpornego na deformację, która również została zaprojektowana i wyprodukowana przez UFI. Oprócz tego, dzięki technologii MULTITUBE udoskonalona została obudowa filtra, a całkowita waga modułu spadła o 30%, co wpływa na obniżenie zużycia paliwa i poziomu emisji CO2.



Nowatorska metoda przelotu przez system UFI MULTITUBE jest wynikiem usprawnienia dynamiki przepływu powietrza do silnika. Minimalizuje ona opory, jak również utratę ciśnienia i energii, a co za tym idzie – zwiększa dostarczaną moc.

Dzięki specjalnemu systemowi montażu wkład mocno przylega do obudowy filtra, gwarantując dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami, i jest prosty w wymianie. Medium filtracyjne zostało opracowane przez firmę UFI Filters z wykorzystaniem ogromnego doświadczenia i know-how w dziedzinie tworzenia materiałów. W technologii UFI MULTITUBE stosowana jest sztywna włóknina z syntetycznych włókien hydrofobowych ułożonych zgodnie z określoną średnicą i gradientem porowatości, która zachowuje maksymalną wydajność przez cały cykl użytkowania.

Tradycyjne panele z celulozy absorbują wilgoć i z czasem ich zdolności filtracyjne maleją z powodu odkształcenia materiału, co negatywnie wpływa na moc silnika. Większa elastyczność konstrukcji, lepsza dynamika przepływu i mniejsza waga, jak również wysokie parametry filtracji sprawiają, że MULTITUBE jest produktem przełomowym.

Innowacyjny filtr powietrza zapewnia skuteczność filtracji na poziomie ponad 99,5%, również w zastosowaniach Grupy FCA. Luca Betti, UFI Group Aftermarket Business Unit Director komentuje: „Jesteśmy dumni z tego, że we współpracy z Grupą FCA wykonaliśmy ogromny krok do przodu.

Wykorzystanie UFI MULTITUBE w samochodzie hybrydowym potwierdza, że jest to produkt uniwersalny, który można dostosować do wymogów ekologicznych silników związanych z ograniczeniem emisji spalin. Montaż w samochodzie z segmentu A otwiera drogę do dalszych zastosowań, zarówno na rynku pierwszego wyposażenia, jak i na rynku aftermarket.

Klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowych właściwości opatentowanego produktu, który gwarantuje wysoką jakość i efektywność”.