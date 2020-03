Podczas dezynfekcji klimatyzacji parownik wymaga szczególnej uwagi

Nadchodząca wiosna przypomina kierowcom o podstawowych czynnościach związanych z dbaniem o auto. Obok wymiany opon na letnie, trzeba także zadbać o układ klimatyzacji. O najskuteczniejszej metodzie jego czyszczenia oraz newralgicznych elementach opowiada Krzysztof Wyszyński, Product Manager Würth Polska.

Na rynku stosuje się kilka metod dezynfekcji klimatyzacji, m.in. użycie preparatów chemicznych w sprayu, ozonowanie lub czyszczenie przy pomocy ultradźwięków. Ich największą wadą jest to, że nie czyszczą parownika, w którym zbierają się osady, czyli nie docierają do wszystkich przestrzeni układu klimatyzacji, wymagających dezynfekcji.

Rola parownika

Zadaniem parownika jest schładzanie powietrza, które następnie jest dostarczane do wnętrza samochodu. Zawiła konstrukcja urządzenia oraz wilgoć powstająca podczas jego pracy, powodują, że jest ono szczególnie podatne na osadzanie się zanieczyszczeń. Czyszczenie parownika jest więc niezwykle istotne – jego zaniedbanie skutkuje nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z nawiewu przy włączeniu klimatyzacji. Co gorsze, z zapachem stęchlizny wdychamy różnego rodzaju bakterie i grzyby, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia. Jak zatem skutecznie wyczyścić parownik? Oczywiście w profesjonalnym warsztacie.

Odpowiednia metoda

Najbardziej skuteczną metodą dezynfekcji parownika jest metoda ciśnieniowa, polegająca na bezpośrednim natryskiwaniu preparatu chemicznego na użebrowanie parownika. Dezynfekcję wykonuje się przy użyciu metalowej sondy podłączonej do specjalnego pistoletu pneumatycznego, która umożliwia dostęp do komory parownika i aplikację preparatu chemicznego pod zwiększonym ciśnieniem. Urządzenie wytwarza wysokie ciśnienie, dzięki czemu preparat wypłukuje zalegające osady i dociera do wszystkich przestrzeni parownika. Gdy nie był on czyszczony przez kilka lat, spod samochodu może wypłynąć zielony szlam. Świadczy to o mocno już zaawansowanym rozwoju bakterii i grzybów w zakamarkach parownika. Jest to objaw zaniedbań związanych z czyszczeniem i dezynfekcją klimatyzacji przez dłuższy czas. Poza parownikiem oczywiście nie można zapomnieć o kanałach wentylacyjnych i wymianie filtra kabinowego.

Biobójczy preparat

Niezwykle istotny jest także dobór odpowiedniego preparatu, koniecznie o właściwościach biobójczych. Na etykiecie takiego środka do dezynfekcji musi znajdować się numer pozwolenia na obrót na terenie Polski, wydawanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Warto poprosić w warsztacie o pokazanie etykiety preparatu chemicznego, którym ma być dezynfekowana klimatyzacja. Jeśli jest to preparat jedynie do czyszczenia i nie ma na etykiecie numeru wspomnianego pozwolenia to nie jest to preparat biobójczy.

Dezynfekcja układu klimatyzacji, przeprowadzona w profesjonalnym warsztacie i przy użyciu odpowiednich preparatów, pozwoli kierowcy na jazdę w przyjemnym chłodzie podczas upalnych dni bez obaw o zdrowie.