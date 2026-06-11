WIELOROWKOWE PASKI DO NAPĘDÓW UKŁADU OSPRZĘTU SILNIKA W CIĘŻKICH POJAZDACH UŻYTKOWYCH

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions rozszerza swoją ofertę do układów napędu pomocniczego marki INA w samochodach ciężarowych i autobusach: obok dostępnych już kół pasowych i napinaczy firma wprowadza do portfolio nowy wielorowkowy pasek w jakości OE. Opracowany specjalnie z myślą o wymagających warunkach nowoczesnych silników pojazdów użytkowych, pasek łączy wysoką niezawodność z długą żywotnością. Jest dostępny do szeroko stosowanych modeli pojazdów marek Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, Scania, Iveco oraz Renault.

Rozszerzona oferta dla układów napędu w samochodach ciężarowych i autobusach

Nowe paski INA FEAD opracowane specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach zastosowań w pojazdach ciężkich

Wysoka nośność, efektywne przenoszenie mocy i długa żywotność

Opracowany z myślą o rosnących wymaganiach zastosowań w ciężkich pojazdach użytkowych

Nowe paski INA FEAD stanowią odpowiedź Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions na rosnące wymagania współczesnych silników. Pasek został zaprojektowany z myślą o wysokich obciążeniach mechanicznych, dużym momencie obrotowym i ciągłej eksploatacji. Jego specjalna konstrukcja umożliwia efektywne przenoszenie mocy nawet przy wysokich obciążeniach. Dodatkowo charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, a także odpornością na temperaturę i czynniki środowiskowe. Kluczowy element wpływający na wytrzymałość paska, czyli zbrojenie, wykonane jest z wytrzymałego poliestru, co zapewnia dużą odporność na wydłużanie oraz jego stałe napięcie.

Wielorowkowe rozwiązanie paska zorientowane na przyszłości

Wszystkie paski są wykonane z certyfikowanej gumy EPDM i zaprojektowane tak, aby zapewniać niezawodne działanie przez cały cykl życia — nawet w wymagających warunkach pracy.

Pod marką INA Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions oferuje niezawodne, ekonomiczne i przyjazne dla warsztatów rozwiązania dla układów napędu pomocniczego w samochodach ciężarowych i autobusach. Nasze trwałe produkty pomagają ograniczać przestoje i szybko przywracać pojazdy do ruchu. Wraz z nowymi paskami INA FEAD konsekwentnie rozszerzamy nasze portfolio dla ciężkich pojazdów użytkowych. — mówi Samuel Braun, Vice President Commercial Vehicles w Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions.

Wiedza techniczna dla warsztatów i flot

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions wspiera warsztaty oraz operatorów flot nie tylko odpowiednimi produktami, lecz także niezbędną wiedzą umożliwiającą ich optymalne zastosowanie — od prawidłowego obchodzenia się z produktem i jego przechowywania po jasne instrukcje montażu, informacje techniczne i wsparcie wizualne.