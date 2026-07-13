NGK IGNITION PARTS ROZSZERZA OFERTĘ ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – 26 NOWYCH REFERENCJI DO SAMOCHODÓW SPALINOWYCH I HYBRYDOWYCH, OD PORSCHE PO DACIĘ

Niterra, globalny dostawca wysokiej jakości komponentów jakości OE do układów zapłonowych, znacząco rozszerzyła ofertę świec zapłonowych marki NGK do samochodów osobowych. Do portfolio produktów przeznaczonych na rynek aftermarket dołączyło 26 nowych referencji przeznaczonych zarówno do pojazdów marek premium takich jak Porsche, Volvo czy Genesis, jak i popularnych modeli producentów masowych, np. Skody, Fiata i Dacii. Nowe produkty zwiększą pokrycie parku pojazdów o 20 procent w ciągu najbliższych dwóch lat. Już w 2026 roku obejmą one niemal 9 milionów samochodów eksploatowanych na europejskich drogach, znacząco rozszerzając ofertę NGK Ignition Parts.

Nowe świece zapłonowe były wprowadzane na rynek w pięciu etapach pomiędzy wrześniem 2025 roku a marcem 2026 roku. Spośród 26 nowych referencji pięć należy do niklowej serii Yellow Box, natomiast 21 produktów rozszerzyło linię Laser Iridium. Świece z tej serii wyposażone są w centralną elektrodę wykonaną ze stopu irydu, spawaną laserowo, a w większości przypadków również w platynową wkładkę na elektrodzie masowej. Takie rozwiązanie poprawia właściwości zapłonowe, zwiększa odporność na osadzanie się nagaru oraz zapewnia najwyższą trwałość produktu. Zastosowanie materiałów odpornych na ścieranie ogranicza zużycie, a powierzchnie wykonane z irydu i platyny gwarantują stabilną pracę silnika na biegu jałowym oraz wysokie osiągi przez cały okres eksploatacji.

Bardzo się cieszymy z wprowadzenia 26 nowych świec zapłonowych, które znacząco zwiększają nasze pokrycie parku pojazdów. Produkty te dodatkowo wzmacniają szeroką ofertę aftermarketową Nittera i potwierdzają nasze zaangażowanie w dostarczanie klientom najwyższej jakości części zamiennych. Jednocześnie pozwalają nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby stale rosnącej liczby najpopularniejszych modeli samochodów obecnych na drogach. – mówi Michael Liam Gibbs, Head of Category Management Aftermarket Marketing EMEA w Niterra EMEA GmbH.

Wśród czterech świec zapłonowych wprowadzonych we wrześniu 2025 roku szczególną uwagę zwraca referencja SILZKGR8H7S, która wyznacza nowe standardy na rynku aftermarketowym. Produkt został opracowany z myślą o wielu aktualnych modelach Audi i Porsche, w tym Porsche Panamera 4.0 Hybrid oraz Audi SQ5 Sportback Quattro 3.0 TFSI. Wraz z referencjami IZFER7B4D oraz DILKAR8P8DY świeca ta wykorzystuje technologię dwóch metali szlachetnych, zapewniając doskonałe właściwości zapłonowe oraz wyjątkową odporność na zużycie.

W październiku 2025 roku Nittera rozszerzyła ofertę o kolejną świecę wykorzystującą technologię dwóch metali szlachetnych – ILZKR6P11S. Referencja ta przeznaczona jest do wielu modeli Suzuki, w tym popularnego Suzuki Swift 1.2 VVT Dualjet Hybrid. Kolejnych sześć świec zapłonowych wykonanych w technologii dwóch metali szlachetnych trafiło do oferty w grudniu 2025 roku. Wśród nich referencje ILMAR8G8GS, SILZKGR8F7E oraz ILKAR7V7D po raz pierwszy pojawiły się na niezależnym rynku części zamiennych. Podczas gdy DILFR6L11 przeznaczona jest do popularnych modeli Mitsubishi, takich jak Mirage, Attrage i Space Star, referencja ILKAR7V7D znajduje zastosowanie w wielu nowych modelach Renault i Dacii, m.in. Renault Captur 1.0 LPG oraz Dacia Sandero 1.0 LPG.

Wśród pięciu świec zapłonowych wprowadzonych w lutym 2026 roku znalazła się referencja SILZKR8H9G, będąca kolejną premierą na rynku niezależnym. Z kolei DILKAR6K11S przeznaczona jest do wielu modeli aliansu Renault-Nissan, w tym Renault Clio 1.6, Nissan Juke 1.6 oraz Dacia Jogger 1.6. Oba produkty należą do linii Laser Iridium.

W marcu 2026 roku oferta Nittera została poszerzona o kolejnych dziesięć referencji. Wśród nich znalazła się niklowa świeca LNAR7A-12G z serii Yellow Box, również dostępna po raz pierwszy na rynku aftermarketowym. Referencje SILZKR7L11S, SILZKR8J8GS oraz SILKR8J8GS z linii Laser Iridium zostały opracowane z myślą o szerokiej gamie modeli Hyundai i Kia i już w 2026 roku obejmą niemal 3 miliony pojazdów. Wraz z referencjami LNAR7A-12G (Yellow Box), ILZKER9B4DS (Laser Iridium) oraz LMAR8K-9S (Yellow Box) stanowią one bezpośrednie odzwierciedlenie działalności Niterra w segmencie OE. Ostatnia z wymienionych świec znajduje zastosowanie w wielu nowych modelach Fiata, takich jak Fiat 500 1.0 Mild Hybrid czy Fiat Panda 1.0 Mild Hybrid.

Nowa oferta świec zapłonowych znacząco poszerza ofertę aftermarketową Niterra i potwierdza, że dzięki szybkiemu uzupełnianiu luk w pokryciu rynku oraz błyskawicznej reakcji na premiery nowych modeli pojazdów, NGK Ignition Parts oferuje kompleksową, konkurencyjną i aktualną technologicznie ofertę dla rynku części zamiennych. Wszystkie 26 nowych referencji zostało już dodanych do katalogu TecDoc.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta – www.ngkntk.com/pl